Bár 2024-ben mindössze 0,2%-os gazdasági növekedés várható, 2025-ben akár 2%-os bővülés is elérhető lehet, amennyiben a jelenlegi beruházások és fejlesztések eredményre vezetnek.
Elképesztő, mi történt a lakáshitelekkel: úgy rohannak érte a magyarok, mintha ingyen osztanák
Októberben 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződést. Ekkora még sosem volt a volumen egyetlen hónapban sem, az előző hónaphoz képest 128,66% a növekedés. Természetesen hatalmas szerepe van ebben az Otthon Start hitelnek, a támogatott kölcsön szeptemberi indulását követő igénylésekből ugyanis az ősz második hónapjára lettek szerződések.
Mint a Bankmonitor írja, hihetetlen számokat lehet látni az MNB statisztikáiban, a jegybank adatai alapján ugyanis összességében 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a bankok lakáshitel szerződéseket. De miért olyan extrém ez az adat?
Az eddigi legmagasabb értéket 2022 májusában lehetett látni, akkor 153,94 milliárd forint összeg volt a teljes szerződéskötési volumen. (Ekkor volt csúcson az új lakások vásárlására fordítható kedvezményes kamatozású Zöld Otthon Program.) Vagyis az eddigi rekordot 67,32 százalékkal haladta meg a legfrissebb érték. De minek köszönhető ez a felfutás?
Otthon Start, hitelfelvétel indul
Nem lesz meglepetés, de a hatalmas emelkedés mögött jelentős részben az új évi 3 százalékos kamatozású kölcsön, az Otthon Start hitel áll. Már szeptemberben lehetett hallani, hogy milyen hatalmas az érdeklődés, mennyire sok kérelmet nyújtottak be a bankokhoz. A bírálat, értékbecslés azonban 4-6 hetet is igénybe vehet – nagy mennyiségű hiteligénylés esetén akár többet is -, így szerződéskötések száma októberben tudott igazán felfutni.
A statisztikai adatok is alátámasztják a támogatott kölcsönök kilövését. A teljes lakáshitel volumenből 205,25 milliárd forint volt támogatott kölcsön. jó eséllyel ezek nagy része Otthon Start hitel volt. A lakáshiteleken belül októberben a támogatott kölcsönök aránya meghaladta a 79 százalékot, gyakorlatilag csak minden ötödik hiteligénylő vett fel piaci kamatozású kölcsönt.
Az Otthon Start indulása előtt ez az arány 20-25% között mozgott. Eddig 2022. tavaszán volt a legnagyobb a részaránya a támogatott kölcsönöknek, akkor durván minden második hitelhez kapcsolódott állami támogatás.
Ez persze azt is jelenti, hogy az Otthon Start hitel kiszorítja a piaci kölcsönöket: nem csak új, amúgy lakásvásárlást nem tervező személy igényelte a hitelt, hanem sok olyan adós is az Otthon Startot választotta, aki amúgy piaci kamatozású kölcsönt igényelt volna.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A szerződésszám nem emelkedett olyan nagy mértékben
A hitelvolumen mellett a szerződések száma is emelkedett, ott azonban nem láthatunk ilyen drasztikus megugrást. Októberben összesen 9676-an kötöttek lakáshitel szerződést, ez 70,44 százalékkal haladja meg a szeptemberi 5677-es számot. De azt látni kell, hogy a korábban, például 2021. nyarán a havi 10 ezret is meghaladta a lakáshitelcélú kölcsönszerződések száma.
Természetesen ez azt is jelenti, hogy az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett: októberben egy átlagos lakáshitel összege 26,6 millió forint volt. Egy hónappal korábban ez az érték még 20 millió forint alatt maradt. Ez alátámasztja azokat az előzetes információkat, hogy Otthon Start kölcsönből érdemben nagyobb összeget vesznek fel az igénylők. Számos banknál a támogatott kölcsön átlagos összege meghaladja a 30 millió forintot is.
Mi várható az elkövetkező hónapokban? Egész szeptemberben igen magas volt az érdeklődés, a Bankmonitor szakértői szerint az októberi szerződéskötésekbe még nem jelent meg az eddigi összes igénylés. Így várhatóan a novemberi szerződéskötési adatok is magasak, akár az október közeli értékeknek megfelelőek lesznek.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Őrületes Otthon Start akciót hirdetett a magyar bank: bőven 3% alatt a kamat, indulhat a roham a fiókokba
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe.
Az MNB statisztikái alapján az idei évben folyósított személyi kölcsönök közel felét egy meglévő hitel lecserélésére, azaz kiváltására fordítják a magyarok.
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak.
A jegybank a bennfentes kereskedelem, illetve a bennfentes információ jogosulatlan közzétételének gyanúja miatti megtette feljelentéseket.
A felmérés arra is rávilágított, hogy sok 18–29 éves számára a külföldre történő fizetés vagy pénzátutalás már a mindennapi élet része.
A bankrendszer sajáttőkearányos nyeresége 2025 harmadik negyedévében 18% körül alakult.
Újabb devizahiteles nyert a bank ellen a bíróságon: érvénytelen a szerződés, milliókat kap vissza az ügyfél
Újabb devizahiteles per zárult az adós javára a Budapest Környéki Törvényszéken.
A külföldi eszközök iránti kereslet 2022-ben érte el a nominális csúcsát.
Az ingatlanvásárlást tervezők 30%-a kifejezetten az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy lakást, házat vásárol.
Az előző negyedév enyhe növekedése után ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképességi index.
A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt - ezt ők írták friss közleményükben.
Októberben az értékesítési idők szinte minden szegmensben tovább rövidültek, miközben a kereslet az augusztusi rekord után fokozatosan csökkent.
Elképesztő, mi történik az Otthon Start árnyékában: ez a település teljesen felbolydult, ilyen még nem volt
A megnövekedett kereslet nemcsak a 70 millió forint alatti ingatlanokat szívta fel, hanem a már évek óta piacon lévő házakat is.
Az Otthon Start indulása óta egy átlagos hónaphoz viszonyítva mintegy egyharmados növekedést tapasztalt a lakáshitek iránt érdeklődők számában a CIB Bank.
Meglépte Magyarország slágerhitelével a hazai nagybank: indul a roham, rengetegen csaphatnak le az ajánlatra
Egyre nagyobb összegben tudják igényelni hazánk legnépszerűbb ingatlanfedezet nélküli hitelét.
A szeptemberi hitelstatisztikai adattokból egyértelműen látszik, hogy a támogatott hitelek aránya a teljes hitelkihelyezésben jelentősen megugrott.
Hitelrobbanás Magyarországon: rég akartak ennyire eladósodni az emberek, önként sétálnak a csapdába?
Az MNB legfrissebb lakossági megtakarítási felmérése szerint javultak a magyarok anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai.
Ennyi volt, nagy kedvezmény tűnik el a magyar bankokból: sokan jártak jól vele eddig, kérdés, lesz-e folytatás
Október végével megszűnt a bankok vállalása az 5%-os kamatplafonnal kínált zöld lakáshitelekre a 35 év alatti fiatalok számára.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.