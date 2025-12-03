2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Debrecen, 2025. szeptember 1.Lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az elsõ lak
Hitel

Elképesztő, mi történt a lakáshitelekkel: úgy rohannak érte a magyarok, mintha ingyen osztanák

Pénzcentrum
2025. december 3. 16:34

Októberben 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződést. Ekkora még sosem volt a volumen egyetlen hónapban sem, az előző hónaphoz képest 128,66% a növekedés. Természetesen hatalmas szerepe van ebben az Otthon Start hitelnek, a támogatott kölcsön szeptemberi indulását követő igénylésekből ugyanis az ősz második hónapjára lettek szerződések.

Mint a Bankmonitor írja, hihetetlen számokat lehet látni az MNB statisztikáiban, a jegybank adatai alapján ugyanis összességében 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a bankok lakáshitel szerződéseket. De miért olyan extrém ez az adat?

Az eddigi legmagasabb értéket 2022 májusában lehetett látni, akkor 153,94 milliárd forint összeg volt a teljes szerződéskötési volumen. (Ekkor volt csúcson az új lakások vásárlására fordítható kedvezményes kamatozású Zöld Otthon Program.) Vagyis az eddigi rekordot 67,32 százalékkal haladta meg a legfrissebb érték. De minek köszönhető ez a felfutás?

Otthon Start, hitelfelvétel indul

Nem lesz meglepetés, de a hatalmas emelkedés mögött jelentős részben az új évi 3 százalékos kamatozású kölcsön, az Otthon Start hitel áll. Már szeptemberben lehetett hallani, hogy milyen hatalmas az érdeklődés, mennyire sok kérelmet nyújtottak be a bankokhoz. A bírálat, értékbecslés azonban 4-6 hetet is igénybe vehet – nagy mennyiségű hiteligénylés esetén akár többet is -, így szerződéskötések száma októberben tudott igazán felfutni.

A statisztikai adatok is alátámasztják a támogatott kölcsönök kilövését. A teljes lakáshitel volumenből 205,25 milliárd forint volt támogatott kölcsön. jó eséllyel ezek nagy része Otthon Start hitel volt. A lakáshiteleken belül októberben a támogatott kölcsönök aránya meghaladta a 79 százalékot, gyakorlatilag csak minden ötödik hiteligénylő vett fel piaci kamatozású kölcsönt.

Az Otthon Start indulása előtt ez az arány 20-25% között mozgott. Eddig 2022. tavaszán volt a legnagyobb a részaránya a támogatott kölcsönöknek, akkor durván minden második hitelhez kapcsolódott állami támogatás.

Ez persze azt is jelenti, hogy az Otthon Start hitel kiszorítja a piaci kölcsönöket: nem csak új, amúgy lakásvásárlást nem tervező személy igényelte a hitelt, hanem sok olyan adós is az Otthon Startot választotta, aki amúgy piaci kamatozású kölcsönt igényelt volna.

A szerződésszám nem emelkedett olyan nagy mértékben

A hitelvolumen mellett a szerződések száma is emelkedett, ott azonban nem láthatunk ilyen drasztikus megugrást. Októberben összesen 9676-an kötöttek lakáshitel szerződést, ez 70,44 százalékkal haladja meg a szeptemberi 5677-es számot. De azt látni kell, hogy a korábban, például 2021. nyarán a havi 10 ezret is meghaladta a lakáshitelcélú kölcsönszerződések száma.

Természetesen ez azt is jelenti, hogy az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett: októberben egy átlagos lakáshitel összege 26,6 millió forint volt. Egy hónappal korábban ez az érték még 20 millió forint alatt maradt. Ez alátámasztja azokat az előzetes információkat, hogy Otthon Start kölcsönből érdemben nagyobb összeget vesznek fel az igénylők. Számos banknál a támogatott kölcsön átlagos összege meghaladja a 30 millió forintot is.

Mi várható az elkövetkező hónapokban? Egész szeptemberben igen magas volt az érdeklődés, a Bankmonitor szakértői szerint az októberi szerződéskötésekbe még nem jelent meg az eddigi összes igénylés. Így várhatóan a novemberi szerződéskötési adatok is magasak, akár az október közeli értékeknek megfelelőek lesznek.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#hitel #mnb #lakáshitel #lakásvásárlás #október #ingatlanpiac #rekord #bankmonitor #támogatott hitelek #otthon start

