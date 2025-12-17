Rengeteg magyar nyomorog karácsonykor: ajándékra nem telik, örülhetnek, ha lesz tüzifa

A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek, és akad, aki hitelt is felvesz a többletkiadások miatt. Az ünnepi menü viszi el a költségek legnagyobb részét, így az ajándékokra kevesebb jut, a különbségek pedig óriásiak a hónapokig spóroló, tűzifának is örülő családok és a milliós utazást tervező tehetősebbek között.

A karácsonyi költségek jelentős részét ma már az ünnepi menü viszi el: a családok 35–40 százalékát költik ételre, így sokan kénytelenek az ajándékokon spórolni. Az átlagos kiadás 70 ezer forint, de közel fele ennek is kevesebbel gazdálkodik, és minden harmadik embernek gondot okoz a többletkiadás - Írja a Népszava cikke

Vidéki körképükben akadt, aki csak a gyerekeknek vásárol, mások jelképes ajándékokkal készülnek, és van, aki hitelt vesz fel. Sok családnak az is öröm, ha jut tűzifára vagy maradék ételre. A tehetősebbeknél viszont akár milliós költés és külföldi utazás is belefér.

A különbségek óriásiak: egyesek hónapokig spórolnak, mások fél évig törlesztik a karácsonyi hiteleket, míg néhány családnak a hagyományos menü és egy közös ajándék is elég ahhoz, hogy ünnep legyen az ünnep.

