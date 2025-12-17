Rengeteg magyar nyomorog karácsonykor: ajándékra nem telik, örülhetnek, ha lesz tüzifa

2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Szegény, kislány szomorúan áll a karácsonyi vásárban
Pénzcentrum

2025. december 17. 19:14

Pénzcentrum
2025. december 17. 19:14

Vidéki körképükben akadt, aki csak a gyerekeknek vásárol, mások jelképes ajándékokkal készülnek, és van, aki hitelt vesz fel. Sok családnak az is öröm, ha jut tűzifára vagy maradék ételre. A tehetősebbeknél viszont akár milliós költés és külföldi utazás is belefér.

A különbségek óriásiak: egyesek hónapokig spórolnak, mások fél évig törlesztik a karácsonyi hiteleket, míg néhány családnak a hagyományos menü és egy közös ajándék is elég ahhoz, hogy ünnep legyen az ünnep.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vidéki körképükben akadt, aki csak a gyerekeknek vásárol, mások jelképes ajándékokkal készülnek, és van, aki hitelt vesz fel. Sok családnak az is öröm, ha jut tűzifára vagy maradék ételre. A tehetősebbeknél viszont akár milliós költés és külföldi utazás is belefér.

A különbségek óriásiak: egyesek hónapokig spórolnak, mások fél évig törlesztik a karácsonyi hiteleket, míg néhány családnak a hagyományos menü és egy közös ajándék is elég ahhoz, hogy ünnep legyen az ünnep.

Kapcsolódó cikkeink:

Boldogság 2025

#hitel #karacsony #spórolás #megtakarítás #anyagi helyzet #vidék #sütemény #költség #költségek #karácsonyi ajándék #anyagiak #családok #vidékfejlesztés #karácsonyi étel #karácsonyi vacsora
Címlapkép: Getty Images
#hitel #karacsony #spórolás #megtakarítás #anyagi helyzet #vidék #sütemény #költség #költségek #karácsonyi ajándék #anyagiak #családok #vidékfejlesztés #karácsonyi étel #karácsonyi vacsora

