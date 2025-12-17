Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek.
Rengeteg magyar nyomorog karácsonykor: ajándékra nem telik, örülhetnek, ha lesz tüzifa
A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek, és akad, aki hitelt is felvesz a többletkiadások miatt. Az ünnepi menü viszi el a költségek legnagyobb részét, így az ajándékokra kevesebb jut, a különbségek pedig óriásiak a hónapokig spóroló, tűzifának is örülő családok és a milliós utazást tervező tehetősebbek között.
A karácsonyi költségek jelentős részét ma már az ünnepi menü viszi el: a családok 35–40 százalékát költik ételre, így sokan kénytelenek az ajándékokon spórolni. Az átlagos kiadás 70 ezer forint, de közel fele ennek is kevesebbel gazdálkodik, és minden harmadik embernek gondot okoz a többletkiadás - Írja a Népszava cikke
Vidéki körképükben akadt, aki csak a gyerekeknek vásárol, mások jelképes ajándékokkal készülnek, és van, aki hitelt vesz fel. Sok családnak az is öröm, ha jut tűzifára vagy maradék ételre. A tehetősebbeknél viszont akár milliós költés és külföldi utazás is belefér.
A különbségek óriásiak: egyesek hónapokig spórolnak, mások fél évig törlesztik a karácsonyi hiteleket, míg néhány családnak a hagyományos menü és egy közös ajándék is elég ahhoz, hogy ünnep legyen az ünnep.
Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e
Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.
A gyorsan változó pénzügyi környezetben a magyar befektetők 2025-ben egyértelműen a növekedési potenciállal rendelkező, innovatív szektorok felé fordultak.
Az MBH Bank már 2025 decemberére teljesítette a törvényben előírt ATM-telepítési kötelezettségét.
Hivatalos: változnak az ingyenes készpénzfelvétel szabályai Magyarországon, ez minden számlatulajdonost érint
Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály-módosítás, amely megemeli az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a lakossági ügyfelek számára.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
A Pénzcentrum megviszgálta a legjobb év végi befektetési lehetőséget.
Befejezi portfóliómenedzseri pályafutását Zsiday Viktor.
Magyarországon futnak össze a soktízmilliárdos piramisjáték szálai: károsultak ezrei futhatnak a pénzük után
Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield mintegy 200 millió dolláros kárt okozott. A szálak Magyarországon futnak össze.
Sokk a magyar családoknál: csendben úszik el a bankba félretett pénzük, sokan nem is tudják, mi történik valójában
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon.
Az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) a mai aukciókon az eredetileg tervezett 55 milliárd forint helyett 95 milliárd forint értékben értékesített állampapírokat.
A készpénz az egyik legegyszerűbb, mégis gyakran legnehezebben „ünnepivé” varázsolható ajándék. Viszont egy kis kreativitással a pénz ajándék karácsonyra remek meglepetés lehet.
A könyv a jelenlegi piaci helyzetben különösen aktuális kérdésekre is választ ad.
Az ezüst ára rekordmagasságba emelkedett a várható amerikai kamatcsökkentés és a technológiai ipar erős kereslete miatt.
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
A részvénypiac forgalma 18,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra – derül ki egy friss felmérésből.
Egyedül a Mol húzta fel a Budapesti Értéktőzsdét: most érdemes bevásárolni a magyar top-részvényekből?
Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a héten. A vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.
Decembertől ismét eladhatók a korábban beragadt kriptotokenek a Revolut platformjain, miután a szolgáltató zöld utat kapott az uniós szabályozásnak megfelelő működéshez.
Nem vicc, ingyen juthat majdnem 300 ezer forinthoz szinte bármelyik magyar állampolgár: így lehet igényelni
Kevesebb mint egy hónap maradt az öngondoskodási célú állami támogatások maximális kihasználására.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
