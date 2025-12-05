2025. december 5. péntek Vilma
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Hitel

Hatalmas újítás élesedik a Revolutnál, ez minden magyar felhasználót érint

Pénzcentrum
2025. december 5. 11:03

A Revolut hivatalosan is bekerült a magyar GIRO és VIBER rendszerekbe, így a belföldi forint utalások hamarosan azonnal teljesülhetnek, olvasható a revinfo.hu-n.

Novemberben jött a hír, hogy a Revolut UAB Bank és magyarországi fióktelepe hivatalosan is felkerült az MNB nyilvántartásába. Azóta újabb dokumentumok jelentek meg, amelyekből részletek derültek ki a magyar forint bankszámlával kapcsolatban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A GIRO decemberi frissítésében a Revolut is hivatalosan szerepel, mint bank. A GIRO rendszer a magyarországi bankközi fizetési forgalmat kezeli, a kisebb tételek Bankközi Klíring Rendszeren (BKR), a nagy összegű, valós idejű átutalások pedig a VIBER rendszeren keresztül zajlanak. A Revolut forint bankszámlájának első 8 számjegye 30200014 lesz, ami már a rendszerben azonosítja a bankot.

Kapcsolódó cikkeink:

A VIBER rendszerbe való bekerülésnek köszönhetően a belföldi forint átutalások másodpercek alatt teljesülhetnek, a fióktelep küldhet és fogadhat VIBER tranzakciókat. Ez jelentős könnyebbséget jelent majd a Revolut felhasználóknak.

A belföldi magyar bankszámla lehetővé teszi, hogy a felhasználók gyorsan és költséghatékonyan kapják meg a fizetésüket, és egyszerűbben tudnak átutalni a Revolut forint- és vállalkozói számlákra. A több mint 2 millió magyarországi felhasználó számára így jelentősen könnyebbé válik a mindennapi pénzügyi forgalom.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #mnb #bankszámla #fizetés #bank #forint #pénzügyek #átutalás #giro #viber #revolut

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:53
11:45
11:32
11:15
11:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 4. 16:55
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MNB Intézet  |  2025. december 5. 09:56
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment...
Bankmonitor  |  2025. december 5. 09:55
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a ke...
ChikansPlanet  |  2025. december 5. 09:23
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer ha...
MEDIA1  |  2025. december 5. 09:18
A Realize akár 270%-os konverziónövekedést hozhat a hirdetőknek az új Predictive Audiences megoldással
A Taboola bemutatja a Predictive Audiences AI alapú célzási megoldását, mely a vállalat Realize elne...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 5.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
2025. december 5.
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
2025. december 4.
Fusi melók, amikkel otthonról is megduplázhatod a fizetésed: még 2025-ben is bőven megéri belevágni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 5. péntek
Vilma
49. hét
December 5.
A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
December 5.
A talaj nemzetközi napja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Szavaztak az Otthon Start kivezetéséről: a választások után mehet a levesbe a 3%-os hitel?!
2
1 hónapja
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
3
2 hónapja
Most érkezett! Megduplázták az Otthon Start-jóváírás összegét: ennyit lehet igényelni
4
3 hónapja
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
5
1 hónapja
Nem vicc, megjelent az ingyenes lakáshitel Magyarországon: mutatjuk a részleteket, sokan járhatnak jól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minősítés
az az eljárás, amikor az ügyfélről a bank hitelképességet állapít meg, nem csak hitel esetében

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 11:45
Döbbenetes adat látott napvilágot: kimondták az emberek, Donald Trump Európa ellensége
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 10:30
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
Agrárszektor  |  2025. december 5. 11:36
Lépéskényszerben a magyar gazdák: enélkül nehéz lesz talpon maradni