Hatalmas újítás élesedik a Revolutnál, ez minden magyar felhasználót érint

A Revolut hivatalosan is bekerült a magyar GIRO és VIBER rendszerekbe, így a belföldi forint utalások hamarosan azonnal teljesülhetnek, olvasható a revinfo.hu-n.

Novemberben jött a hír, hogy a Revolut UAB Bank és magyarországi fióktelepe hivatalosan is felkerült az MNB nyilvántartásába. Azóta újabb dokumentumok jelentek meg, amelyekből részletek derültek ki a magyar forint bankszámlával kapcsolatban.

A GIRO decemberi frissítésében a Revolut is hivatalosan szerepel, mint bank. A GIRO rendszer a magyarországi bankközi fizetési forgalmat kezeli, a kisebb tételek Bankközi Klíring Rendszeren (BKR), a nagy összegű, valós idejű átutalások pedig a VIBER rendszeren keresztül zajlanak. A Revolut forint bankszámlájának első 8 számjegye 30200014 lesz, ami már a rendszerben azonosítja a bankot.

A VIBER rendszerbe való bekerülésnek köszönhetően a belföldi forint átutalások másodpercek alatt teljesülhetnek, a fióktelep küldhet és fogadhat VIBER tranzakciókat. Ez jelentős könnyebbséget jelent majd a Revolut felhasználóknak.

A belföldi magyar bankszámla lehetővé teszi, hogy a felhasználók gyorsan és költséghatékonyan kapják meg a fizetésüket, és egyszerűbben tudnak átutalni a Revolut forint- és vállalkozói számlákra. A több mint 2 millió magyarországi felhasználó számára így jelentősen könnyebbé válik a mindennapi pénzügyi forgalom.