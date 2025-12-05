Enyhe emelkedéssel nyithat pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Hatalmas újítás élesedik a Revolutnál, ez minden magyar felhasználót érint
A Revolut hivatalosan is bekerült a magyar GIRO és VIBER rendszerekbe, így a belföldi forint utalások hamarosan azonnal teljesülhetnek, olvasható a revinfo.hu-n.
Novemberben jött a hír, hogy a Revolut UAB Bank és magyarországi fióktelepe hivatalosan is felkerült az MNB nyilvántartásába. Azóta újabb dokumentumok jelentek meg, amelyekből részletek derültek ki a magyar forint bankszámlával kapcsolatban.
A GIRO decemberi frissítésében a Revolut is hivatalosan szerepel, mint bank. A GIRO rendszer a magyarországi bankközi fizetési forgalmat kezeli, a kisebb tételek Bankközi Klíring Rendszeren (BKR), a nagy összegű, valós idejű átutalások pedig a VIBER rendszeren keresztül zajlanak. A Revolut forint bankszámlájának első 8 számjegye 30200014 lesz, ami már a rendszerben azonosítja a bankot.
A VIBER rendszerbe való bekerülésnek köszönhetően a belföldi forint átutalások másodpercek alatt teljesülhetnek, a fióktelep küldhet és fogadhat VIBER tranzakciókat. Ez jelentős könnyebbséget jelent majd a Revolut felhasználóknak.
A belföldi magyar bankszámla lehetővé teszi, hogy a felhasználók gyorsan és költséghatékonyan kapják meg a fizetésüket, és egyszerűbben tudnak átutalni a Revolut forint- és vállalkozói számlákra. A több mint 2 millió magyarországi felhasználó számára így jelentősen könnyebbé válik a mindennapi pénzügyi forgalom.
Az otthonteremtéshez kapcsolódó új banki konstrukció a megtakarításokat a lakáshitelhez köti, így a félretett pénz közvetlenül csökkenti a kamatterheket.
Októberben 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a magyarok lakáshitel-szerződést: ekkora még sosem volt a volumen, egyetlen hónapban sem.
Őrületes Otthon Start akciót hirdetett a magyar bank: bőven 3% alatt a kamat, indulhat a roham a fiókokba
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe.
Az MNB statisztikái alapján az idei évben folyósított személyi kölcsönök közel felét egy meglévő hitel lecserélésére, azaz kiváltására fordítják a magyarok.
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak.
A jegybank a bennfentes kereskedelem, illetve a bennfentes információ jogosulatlan közzétételének gyanúja miatti megtette feljelentéseket.
A felmérés arra is rávilágított, hogy sok 18–29 éves számára a külföldre történő fizetés vagy pénzátutalás már a mindennapi élet része.
A bankrendszer sajáttőkearányos nyeresége 2025 harmadik negyedévében 18% körül alakult.
Újabb devizahiteles nyert a bank ellen a bíróságon: érvénytelen a szerződés, milliókat kap vissza az ügyfél
Újabb devizahiteles per zárult az adós javára a Budapest Környéki Törvényszéken.
A külföldi eszközök iránti kereslet 2022-ben érte el a nominális csúcsát.
Az ingatlanvásárlást tervezők 30%-a kifejezetten az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy lakást, házat vásárol.
Az előző negyedév enyhe növekedése után ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképességi index.
A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt - ezt ők írták friss közleményükben.
Októberben az értékesítési idők szinte minden szegmensben tovább rövidültek, miközben a kereslet az augusztusi rekord után fokozatosan csökkent.
Elképesztő, mi történik az Otthon Start árnyékában: ez a település teljesen felbolydult, ilyen még nem volt
A megnövekedett kereslet nemcsak a 70 millió forint alatti ingatlanokat szívta fel, hanem a már évek óta piacon lévő házakat is.
Az Otthon Start indulása óta egy átlagos hónaphoz viszonyítva mintegy egyharmados növekedést tapasztalt a lakáshitek iránt érdeklődők számában a CIB Bank.
Meglépte Magyarország slágerhitelével a hazai nagybank: indul a roham, rengetegen csaphatnak le az ajánlatra
Egyre nagyobb összegben tudják igényelni hazánk legnépszerűbb ingatlanfedezet nélküli hitelét.
A szeptemberi hitelstatisztikai adattokból egyértelműen látszik, hogy a támogatott hitelek aránya a teljes hitelkihelyezésben jelentősen megugrott.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.