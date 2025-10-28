2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
12 °C Budapest
A banki tisztviselő keze a hitelek kiszámításánál
Hitel

Nem vicc, megjelent az ingyenes lakáshitel Magyarországon: mutatjuk a részleteket, sokan járhatnak jól

Pénzcentrum
2025. október 28. 09:07

A Bankmonitor friss elemzése szerint a közszolgálatban dolgozók a 2026-tól elérhető éves 1 millió forintos lakástámogatás révén lényegében ingyenesen juthatnak Otthon Start lakáshitelhez. A Bankmonitor szerint nagyságrendileg 100 ezer ember élhet ezzel az új, jelentős kedvezménnyel.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy közalkalmazott vagy köztisztviselő 17,5 millió forint hitelt vesz fel, a havi törlesztője pontosan 0 forint lesz. A pénzügyi előny akár 25 millió forintot is elérhet egy teljes 25 éves futamidő alatt, ha a hitelt az állami támogatás teljes összegével kombinálják.

Hogyan működik a támogatás?

  • Éves 1 millió forint lakástámogatás: havi szinten 83 333 forint, felhasználható hiteltörlesztésre vagy önerő kiegészítésre.
  • Példa: egy 50 millió forintos Otthon Start hitel törlesztése 3% kamat mellett 237 106 Ft/hó lenne, a támogatással viszont 153 773 Ft/hóra csökken, a futamidő végén 25 millió Ft megtakarítást jelent.
  • A kamat így akár negatívvá válhat: 17,5 milliós hitelnél 0 Ft a havi törlesztő, a teljes visszafizetés pedig nem haladja meg a felvett összeget, az effektív kamat -0,6%.

A Bankmonitor szerint minél kisebb a felvett hitel, annál nagyobb a támogatás hatása: például 30 milliós kölcsönnél a teljes visszafizetés 17,7 millió Ft, azaz a kamat -3,83%.

Mire érdemes figyelni?

  • A támogatás 2026-tól érhető el, de nincs garancia a 25 éves fenntartásra.
  • A kormányzati támogatások időről időre változhatnak, így a hosszú távú tervezés kockázatos.
  • A hitelképes adósok számára is továbbra is alapos banki vizsgálat várható.
A Bankmonitor szakértői szerint tehát óriási lehetőségről van szó a közszolgálati dolgozók számára, de a pénzügyi döntést minden esetben körültekintően kell meghozni.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakáshitel #ingyenes #támogatás #kamat #törlesztés #bankmonitor #otthon start

