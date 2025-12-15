Többnapos bankszünnapot hirdetett az MBH: rengeteg szolgáltatás nem lesz elérhető, erre érdemes készülni

Az MBH Bank közölte, hogy informatikai rendszereik korszerűsítése érdekében 2025. december 31. 22:00-tól 2026. január 04. 20:00 óráig egybefüggő bankszünnapot tartanak. Ezen időszakban az ügyfelek leállást tapasztalhat többek között elektronikus csatornáik elérésében, az átutalási megbízások teljesítésében, a készpénzfelvételben, valamint a befektetési szolgáltatások elérésében, és fennakadások lehetnek a bankkártyahasználatban is. Bankfiókjaik 2026. január 05-én normál üzletmenet szerint nyitnak ki.

Mint írták, a bankszünnapok teljes ideje alatt biztosítják a hitelkártya használatot, a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást (POS, VPOS), valamint a SZÉP kártya használatot.

Betéti kártytát a bankszünnapok alatt a 2025. december 31-e 22:00 órai utolsó ismert online egyenleg erejéig tudják használni az ügyfelek 2026. január 04-e 20:00-ig. A bankkártya tiltás Telebankon keresztül elérhető 0-24 órában, a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es, vagy a külföldről hívható +36 1 373 33 99-es telefonszámon.

A bank kéri ügyfeleit, hogy a tranzakciókat és egyéb banki ügyeket időzítsék a bankszünnapokat megelőző időszakra, valamint javasolják, hogy ellenőrizzék a számlaegyenleget, gondoskodjanak arról, hogy elegendő fedezet álljon rendelkezésre, valamint vizsgálják felül a bankkártyás tranzakciós limiteket.

További információk a bank oldalán olvashatóak.