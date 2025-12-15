2025. december 15. hétfő Valér
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1.Az MBH Bank fiókja a Soroksári úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos
Hitel

Többnapos bankszünnapot hirdetett az MBH: rengeteg szolgáltatás nem lesz elérhető, erre érdemes készülni

Pénzcentrum
2025. december 15. 18:46

Az MBH Bank közölte, hogy informatikai rendszereik korszerűsítése érdekében 2025. december 31. 22:00-tól 2026. január 04. 20:00 óráig egybefüggő bankszünnapot tartanak. Ezen időszakban az ügyfelek leállást tapasztalhat többek között elektronikus csatornáik elérésében, az átutalási megbízások teljesítésében, a készpénzfelvételben, valamint a befektetési szolgáltatások elérésében, és fennakadások lehetnek a bankkártyahasználatban is. Bankfiókjaik 2026. január 05-én normál üzletmenet szerint nyitnak ki.

Mint írták, a bankszünnapok teljes ideje alatt biztosítják a hitelkártya használatot, a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást (POS, VPOS), valamint a SZÉP kártya használatot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Betéti kártytát a bankszünnapok alatt a 2025. december 31-e 22:00 órai utolsó ismert online egyenleg erejéig tudják használni az ügyfelek 2026. január 04-e 20:00-ig. A bankkártya tiltás Telebankon keresztül elérhető 0-24 órában, a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es, vagy a külföldről hívható +36 1 373 33 99-es telefonszámon.

Meglepő fordulat az MBH Banknál: határidő előtt hoztak fontos döntést
EZ IS ÉRDEKELHET
Meglepő fordulat az MBH Banknál: határidő előtt hoztak fontos döntést
Rendkívüli érdeklődés miatt idő előtt lezárja lakossági részvényértékesítését az MBH Bank, miután a felkínált mennyiséget meghaladó igény érkezett a befektetőktől.

A bank kéri ügyfeleit, hogy a tranzakciókat és egyéb banki ügyeket időzítsék a bankszünnapokat megelőző időszakra, valamint javasolják, hogy ellenőrizzék a számlaegyenleget, gondoskodjanak arról, hogy elegendő fedezet álljon rendelkezésre, valamint vizsgálják felül a bankkártyás tranzakciós limiteket.

További információk a bank oldalán olvashatóak.
#hitel #bankszámla #bankkártya #bank #bankolás #átutalás #korszerűsítés #informatika #készpénzfelvétel #MBH Bank #mbh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:46
18:34
18:15
18:13
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 15. 17:08
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson. Feladják?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 15. 18:55
Hadházy szerint a 4iG valószínűleg csak fenyegetőzik
Az ellenzéki politikus Facebookon reagált arra a hírre, hogy a kormányközeli 4iG jogi lépésekkel fen...
Bankmonitor  |  2025. december 15. 15:41
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-meg...
Holdblog  |  2025. december 15. 10:22
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook...
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 14. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 15.
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
2025. december 15.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Szavaztak az Otthon Start kivezetéséről: a választások után mehet a levesbe a 3%-os hitel?!
2
2 hónapja
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
3
2 hónapja
Most érkezett! Megduplázták az Otthon Start-jóváírás összegét: ennyit lehet igényelni
4
2 napja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
5
3 hónapja
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Terhelés
A számlatulajdonos megbízza bankját, hogy a számlája terhére meghatározott összeget utaljon át a jogosult bankszámlája javára. Ha a szerződés "egyszerű átutalást" említ, az alatt átutalási megbízást (terhelést) kell érteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 19:01
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 18:00
Kvíz: Te vagy a legnagyobb Így jártam anyátokkal-rajongó? Lássuk, mire emlékszel a sorozatból!
Agrárszektor  |  2025. december 15. 18:32
Fokozódik a hangulat: itt már a határokat is lezárják a tüntető gazdák