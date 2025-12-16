2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
4 °C Budapest
A vibrant arrangement of various euro banknotes in denominations of 50, 100, 200, and 500 euros, showcasing the diversity of European currency. Perfect for themes related to finance, banking, economics, investment, and currency exchang
Hitel

Beszáll a bankok közé a PayPal: új korszak jöhet a kisvállalkozói hitelezésben

Pénzcentrum
2025. december 16. 09:32

A PayPal bankalapítási kérelmet adott be az Egyesült Államokban, amellyel elsősorban az amerikai kisvállalkozások hitelezését bővítené, kihasználva a fintechcégek számára kedvezőbb szabályozási környezetet, írja a Portfolio.

A PayPal hétfőn bejelentette: bankalapítási kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban, ami jelentős stratégiai fordulatot jelenthet a vállalat működésében. A lépés mögött az áll, hogy a Trump-kormányzat alatt lazábbá és növekedésbarátabbá vált a fintech- és kriptovállalatok szabályozási környezete.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kaliforniai székhelyű cég az Utah állam Pénzügyi Intézmények Hivatalánál, valamint a Szövetségi Betétbiztosítási Társaságnál (FDIC) kezdeményezte egy úgynevezett ipari hitelintézet (Industrial Loan Company, ILC) létrehozását. Ez a konstrukció lehetővé teszi bizonyos banki tevékenységek végzését, ugyanakkor korlátozottabb jogkörökkel jár, mint egy hagyományos kereskedelmi bank.

Az engedély megszerzésével a PayPal jelentősen bővíthetné az amerikai kisvállalkozások számára nyújtott hitelezési tevékenységét, miközben csökkentené a külső pénzügyi partnerektől való függőségét. 

Kapcsolódó cikkeink:

„A tőkéhez jutás továbbra is az egyik legnagyobb kihívás a növekedni vágyó kisvállalkozások számára” – fogalmazott Alex Chriss, a PayPal vezérigazgatója. Hozzátette: a PayPal Bank létrehozása hatékonyabb működést tenne lehetővé, és még közvetlenebb módon támogatná az ügyfelek fejlődését.

A PayPal 2013 óta több mint 30 milliárd dollár értékben folyósított kölcsönöket, ezt a volument szeretné tovább növelni. Emellett a tervek szerint kamatozó megtakarítási számlákat is kínálnának az ügyfelek számára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az amerikai piacon az elmúlt időszakban látványosan megszaporodtak a bankengedély iránti kérelmek. Trump hivatalba lépése óta a szabályozó hatóságok lazább, üzletbarátabb megközelítést alkalmaznak, ami kedvez a fintech- és kriptoszereplőknek is. Nemrég a Pénzforgalmi Ellenőrző Hivatal előzetes jóváhagyást adott a Ripple és a Circle számára egy nemzeti vagyonkezelő bank létrehozásához.

A PayPal a frissen létrehozandó PayPal Bank elnöki posztjára Mara McNeillt jelölte, aki több mint húszéves banki és vállalati hitelezési tapasztalattal rendelkezik, és korábban a Toyota Financial Savings Bank vezérigazgatójaként dolgozott.
Címlapkép: Getty Images
