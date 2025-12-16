Beszáll a bankok közé a PayPal: új korszak jöhet a kisvállalkozói hitelezésben

A PayPal bankalapítási kérelmet adott be az Egyesült Államokban, amellyel elsősorban az amerikai kisvállalkozások hitelezését bővítené, kihasználva a fintechcégek számára kedvezőbb szabályozási környezetet, írja a Portfolio.

A PayPal hétfőn bejelentette: bankalapítási kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban, ami jelentős stratégiai fordulatot jelenthet a vállalat működésében. A lépés mögött az áll, hogy a Trump-kormányzat alatt lazábbá és növekedésbarátabbá vált a fintech- és kriptovállalatok szabályozási környezete.

A kaliforniai székhelyű cég az Utah állam Pénzügyi Intézmények Hivatalánál, valamint a Szövetségi Betétbiztosítási Társaságnál (FDIC) kezdeményezte egy úgynevezett ipari hitelintézet (Industrial Loan Company, ILC) létrehozását. Ez a konstrukció lehetővé teszi bizonyos banki tevékenységek végzését, ugyanakkor korlátozottabb jogkörökkel jár, mint egy hagyományos kereskedelmi bank.

Az engedély megszerzésével a PayPal jelentősen bővíthetné az amerikai kisvállalkozások számára nyújtott hitelezési tevékenységét, miközben csökkentené a külső pénzügyi partnerektől való függőségét.

„A tőkéhez jutás továbbra is az egyik legnagyobb kihívás a növekedni vágyó kisvállalkozások számára” – fogalmazott Alex Chriss, a PayPal vezérigazgatója. Hozzátette: a PayPal Bank létrehozása hatékonyabb működést tenne lehetővé, és még közvetlenebb módon támogatná az ügyfelek fejlődését.

A PayPal 2013 óta több mint 30 milliárd dollár értékben folyósított kölcsönöket, ezt a volument szeretné tovább növelni. Emellett a tervek szerint kamatozó megtakarítási számlákat is kínálnának az ügyfelek számára.

Az amerikai piacon az elmúlt időszakban látványosan megszaporodtak a bankengedély iránti kérelmek. Trump hivatalba lépése óta a szabályozó hatóságok lazább, üzletbarátabb megközelítést alkalmaznak, ami kedvez a fintech- és kriptoszereplőknek is. Nemrég a Pénzforgalmi Ellenőrző Hivatal előzetes jóváhagyást adott a Ripple és a Circle számára egy nemzeti vagyonkezelő bank létrehozásához.

A PayPal a frissen létrehozandó PayPal Bank elnöki posztjára Mara McNeillt jelölte, aki több mint húszéves banki és vállalati hitelezési tapasztalattal rendelkezik, és korábban a Toyota Financial Savings Bank vezérigazgatójaként dolgozott.