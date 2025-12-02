Őrületes Otthon Start akciót hirdetett a magyar nagybank: bőven 3% alatt a kamat, indulhat a roham a fiókokba

Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelemre méltó fejlemény, hiszen a korábbi takarékszövetkezeti háttérrel rendelkező pénzintézet ezzel komoly versenytársként jelenik meg a támogatott lakáshitelek piacán - szúrta ki a Bankmonitor.

2025. december 1-től a MBH Duna Bank 2,89 százalékos ügyfélkamatot kínál az Otthon Start lakáshitelre, amennyiben az igénylő teljesíti a kamatkedvezményre jogosító feltételeket.

A konstrukció főbb paraméterei:​

kamat: 2,89%

THM: 3,19%

igényelhető hitelösszeg: 3-50 millió Ft

A kamatkedvezményre jogosultság feltétele egyszerű: az igénylőnek a bank által vezetett lakossági fizetési számlával kell rendelkeznie, vagy számlát nyitnia és legalább havi 1 millió forint jóváírást kell vállalnia a számlára.

Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben a havi jóváírási vállalást az ügyfél nem teljesíti, a kamatkedvezmény megszűnik. Ebben az esetben a kölcsön kamata a standard Otthon Start feltételek szerint, 3,00 százalékon kerül megállapításra. A különbség tehát 0,11 százalékpont, ami hosszú távon több százezer forintos megtakarítást vagy többletkiadást jelenthet.​

Induló kedvezmények az MBH Duna Banknál

A 2025. december 1-jétől befogadott kamatkedvezményes Otthon Start hitelek esetén az MBH Duna Bank jelentős induló költségkedvezményeket is biztosít:​

Az értékbecslési díjat a bank átvállalja az első ingatlan esetében.

A közjegyzői okirat díjából maximum 50 ezer forintot szintén átvállal a bank, amennyiben az ügyfél a CIG Pannónia lakásbiztosítását köti meg, és a díj csoportos beszedéssel érkezik.

Emellett a folyósítási díjat (30 ezer forint) a bank elengedi.​

Fontos tudni, hogy ezeket a kedvezményeket vissza kell fizetni, ha a kölcsön a folyósítástól számított 3 éven belül előtörlesztésre kerül, és az előtörlesztett összeg meghaladja a felvett hitelösszeg 50 százalékát.​

Ki veheti igénybe az MBH Duna Bank Otthon Start hitelét?

Az Otthon Start program alapfeltételei itt is érvényesek:​

Az igénylőnek első lakástulajdon-szerzőnek kell lennie, bel-külterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont építéséhez vagy vásárlásához használható fel a hitel. (Külterületi lakás, lakóház csak a jövő évtől lesz megfelelő.)

A megvásárolandó ingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg bruttó 1,5 millió forintot, és az összérték lakás esetén 100 millió, ház esetén 150 millió forint alatt kell maradjon.

Hol érhető még el 3% alatti kamattal az Otthon Start?

Az MBH Duna Bank mellett több további pénzintézet is kínál 3 százalék alatti kamatozást az Otthon Start hitelre. Az alábbi táblázat mutatja a jelenlegi piaci helyzetet:

Mely bankoknál elérhető 3% alatti kamattal az Otthon Start? Forrás: Bankmonitor

Az MBH Banknál érhető el a legkedvezőbb, 2,75%-os kamat a Flotta Kiemelt Partner ügyfeleknek (munkaadói megállapodás). Amennyiben az ügyfél olyan munkaadónál dolgozik, amely az MBH Bankkal speciális megállapodást kötött. Ez a legkedvezőbb ajánlat a bank portfoliójában, és szignifikáns megtakarítást jelent a standard 3%-hoz képest.​

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Emellett az MBH Bank prémium ügyfeleinek (havi 800 ezer forint jóváírás, vagy 8 millió forint megtakarítás a banknál) 2,89 százalékos kamattal nyújtja az Otthon Start hitelét. Ez az ajánlat a magasabb jövedelműeknek, vagy jelentősebb megtakarytással rendelkezőknek érhető el.

Az MBH Duna Bank tehát szintén 2,89%-os kamattal kínálja kedvező lakáshitelét, emellett pedig a Gránit Bank, az UniCredit Bank és a CIB Bank kínál 3% alatti kamatot.

Hogyan válassz finanszírozót? Egyéb kedvezmények és tudnivalók

A támogatott lakáshitelek piacán valódi verseny tapasztalható. A bankok nem csak a kamatokat csökkentik, hanem egyéb kedvezményekkel is csábítják az ügyfeleket:

A Gránit Banknál például a 2,85%-os kamat mellett 200 ezer forint jóváírás és díjelengedések is járnak (folyósítási díj, értékbecslés, közjegyzői díjak részben), valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezmény.​

A CIB Banknál 2025. december 31-ig futó akcióban 250 ezer forint egyszeri jóváírást kínálnak a 2,95%-os kamat mellett.​

Az UniCredit Bank a 2,90%-os kamatozás mellett az igénylőknek egy teljes havi törlesztőrészletet (minimum 100 ezer forint) visszatérít.​

Az MBH Duna Bank belépése a 3% alatti Otthon Start ajánlatok közé tovább erősíti a versenyt ezen a piacon.

A 2,89 százalékos kamat és a viszonylag egyszerű feltételrendszer vonzó alternatívát jelenthet. A regionális bankfióki lefedettség miatt különösen a Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és az észak-dunántúli régió lakói számára lehet ez kedvező lehetőség.

Komoly eltéréseket lehet ugyanakkor látni a bankok között, így valóban nehéz eligazodni az egyes ajánlatok között. Az alábbi tényezők közül több egyidejűleg játszik szerepet az igénylő végső fizetési kötelezettségében:

a jóváírási feltételek

az egyszeri és folyamatos jóváírások

az induló költségkedvezményekaz opcionális kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó akciók

a szerződés rugalmassága (előtörlesztési lehetőség, szerződésmódosítás díja).

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA