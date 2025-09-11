2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Pénzcentrum 39. heti hírösszefoglalója, albérlettámogatással, DRS rendszerrel, robotkasszákkal.
Otthon

Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba

Szopkó Zsófia
2025. szeptember 11. 13:03

Az Ifjúság’24 jelentés és a friss KSH-adatok szerint 2021 és 2025 között a fiatalok nettó keresete látványosan emelkedett, a 20 év alattiaké 162 ezerről 329 ezer forintra, a 20–29 éveseké pedig 236 ezerről 422 ezer forintra nőtt. Ugyanakkor a teljes munkaidőben dolgozók 2025. júniusi 484 ezres nettó átlagkeresetétől még így is elmaradnak, miközben a lakásárak és az albérleti díjak ennél jóval gyorsabban drágultak. A fiatalok fizetése tehát hiába nőtt közel duplájára négy év alatt, az önálló lakhatás ma nagyobb kihívás, mint valaha.

Az Ifjúság’24 – Jelentés az ifjúságügyről 2024 című kiadvány fiatalok lakhatásával foglalkozó része szerint több gazdasági mutató is jelzi, hogy a felnövekvő generáció számára egyre nehezebbé vált az önálló életkezdés. Ez a cikk az említett jelentés releváns adatain alapul, különös tekintettel a fiatalok átlagos bruttó és nettó jövedelmére, valamint az albérleti és lakásárak globális és hazai alakulására.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fiatalok átlagos bruttó bére az Ifjúság’24 jelentésben szereplő adatok alapján mérsékelt növekedést mutat, de a nettó jövedelmekre jutó reálérték nem követte feltétlenül ezt az emelkedést. Mindez különösen akkor válik súlyossá, ha figyelembe vesszük az albérlet- és lakásvásárlási árak emelkedését, amely Magyarországon az elmúlt években jelentős mértékben felülmúlta a bérek növekedését. A jelentés rámutat, hogy az alacsony nettó jövedelmű fiatalok számára ez különösen hátrányos, hiszen megtakarításra, önerőre sincs lehetőségük, amit a jelentés is kiemel, különös tekintettel a lakásvásárlás és albérlet finanszírozhatóságára.

Kapcsolódó cikkünk:

Nézzük a piszkos anyagiakat...

2024-re a fiatal felnőttek anyagi helyzetét bemutató adatok szerint átlagosan nettó 234 000 forint volt a 19–29 évesek havi jövedelme a K&H ifjúsági index alapján. Ez az érték jelentős javulást jelez az egy évvel korábbi 200 000 forintos szintről, sőt, 2019-hez viszonyítva meg is duplázódott. Ugyanakkor a jövedelmi egyenlőtlenségek továbbra is markánsak: míg a korosztály fele még mindig alig kap nettó 383 400 forintnál kevesebbet, addig a legalacsonyabb jövedelmű csoportok havi 0–50 ezer forintból gazdálkodnak.

A KSH adatai alapján 2021 és 2025 közötti adatsor jól mutatja, hogy a fiatalok nettó átlagkeresete jelentős ütemben növekedett, különösen a 20 év alattiaknál. Míg 2021 első negyedévében ez a csoport átlagosan nettó 162 568 forintot keresett, addig 2025 második negyedévére ez az összeg már 329 451 forintra emelkedett – vagyis közel megduplázódott négy év alatt. A 20–29 éves korosztályban a növekedés hasonlóan látványos: 2021 eleji 235 997 forintról 2025 második negyedévére 421 921 forintra nőtt az átlag. Ez azt jelzi, hogy a fiatal munkavállalók nominális jövedelme dinamikusan követte a béremelkedési trendet, ami részben a munkaerőhiány és a gazdasági nyomás hatására kialakuló folyamatos bérversenynek is köszönhető.

Az adatok alapján azonban fontos látni a különbséget a fiatal korosztály és a teljes munkavállalói kör között. 2025 júniusában a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 704 400 forint, nettó átlagkeresete pedig 484 200 forint volt. Ez azt jelenti, hogy a 20–29 évesek átlagkeresete (421 921 forint) mintegy 62 ezer forinttal alacsonyabb a teljes munkavállalói átlagtól, a 20 év alattiaké pedig ennél is nagyobb lemaradást mutat. Ez a különbség részben a pályakezdő státuszból fakad, ahol még nem halmozódtak fel a tapasztalati bérelőnyök, illetve a fiatalok gyakran kevesebb munkaidőben vagy rugalmasabb, alacsonyabban fizetett formában dolgoznak.

A nominális bérnövekedés ugyanakkor nem jelent automatikusan életszínvonal-javulást. Az inflációs környezet és az ingatlanpiaci árak meredek emelkedése miatt a reáljövedelmek alakulása jóval kedvezőtlenebb képet mutat. Hiába nőtt például a 20–29 évesek átlagkeresete 2021 eleji 236 ezer forintról 2025 közepére 422 ezer forintra, ugyanezen időszak alatt a lakásárak és albérleti díjak sok esetben még ennél is nagyobb arányban emelkedtek. Így a fiatalok anyagi mozgástere, különösen az önálló lakhatás terén, nem bővült érdemben, és a statisztikai növekedés mögött sokszor változatlan vagy romló élethelyzet húzódik meg.

Az ifjúsági jelentés kiemeli, hogy bár a fiatalok nettó jövedelme nominálisan nőtt, ezzel együtt aránytalanul gyors növekedést látunk a lakás- és albérletárak terén.

Magyarországon a lakásárak üteme messze megelőzte a bérekét, így a fiatalok nettó keresete relatíve kevesebbet ér a lakhatás biztosításához. Emiatt az önálló lakhatás finanszírozása, akár albérlet formájában egyre nehezebbé vált, különösen a kezdő, önerő nélküliek számára. Ugyanezen (a fent vizsgált 2021-2025-ös) időszak alatt az albérleti díjak, különösen Budapesten gyakran duplázódtak, a négyzetméterárak pedig országosan 40–60%-kal emelkedtek.

Ez azt jelenti, hogy a bérnövekedés nagy részét elnyelte a lakhatás drágulása.

2025 júniusában a teljes munkaidős munkavállalók nettó átlagkeresete 484 ezer forint volt, ami mintegy 62 ezer forinttal haladja meg a 20–29 évesek keresetét. Ez a különbség kritikus, ha figyelembe vesszük, hogy a fiatalok a legnagyobb lakhatási nyomásnak vannak kitéve: ekkorra próbálnak először albérletet vagy saját ingatlant finanszírozni. Egy átlagos budapesti albérlet bérleti díja 2024–2025 fordulóján 220–250 ezer forint között mozgott, ami a fiatalok jövedelmének több mint fele. Vidéken ugyan alacsonyabbak az árak, de a helyi bérek is jellemzően alacsonyabbak, így a teherarány ott sem feltétlenül kisebb.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Ifjúság 2024 jelentés megállapításai és a friss KSH-adatok egyaránt azt erősítik, hogy a fiatalok jövedelmének nominális növekedése nem párosul az életszínvonal jelentős javulásával. A fizetések felzárkóztak ugyan a nemzetgazdasági átlaghoz, de a lakhatás – mint alapvető kiadás – arányaiban egyre nagyobb terhet jelent. Ez oda vezet, hogy a fiatalok nagy része nem tud önerőt félretenni lakásvásárláshoz, és az albérletpiacon is kiszolgáltatott helyzetben marad. Más szóval, a statisztikailag kedvező béremelkedés ellenére a lakhatási válság fiatalok körében nem enyhült, hanem inkább fokozódott.

A nemzetközi viszonyítás szerint a jelentés felhívja a figyelmet más EU-országok fiatalokat támogató lakhatási mechanizmusaira, amelyek Magyarországhoz viszonyítva lényegesen strukturáltabbak és hozzáférhetőbbek. Ez különösen azt szemlélteti, hogy hazánkban a fiatalokat támogató rendszer még kezdetleges, ami tovább nehezíti az elindulást. A támogatási konstrukciók között a jelentés hangsúlyozza: a lakhatási támogatások nem feltétlenül a leginkább rászoruló fiatalokat célozzák meg.

Gyakran olyan feltételek szabnak határt, amelyek miatt sok pályakezdő kénytelen kimaradni a lehetőségekből.

Összességében az Ifjúság 2024 jelentés és a KSH-n elérhető adatok rávilágítanak, hogy a fiatalok pénzügyi mozgástere szűkül. A nettó jövedelmek nominális növekedése elmarad az ingatlanpiaci árak robbanásszerű emelkedésétől, a támogatások pedig nem jutnak el a periférián lévő, alacsony jövedelmű fiatalokhoz sem.

Kapcsolódó cikkeink:

Lehetőség vagy vágyálom? Melyik fiatalnak segít az Otthon Start?

Most szeptemberben indult az Otthon Start lakáshitelprogram, amely elméletileg áttörést hozhatott volna az első lakáshoz jutásban. A program keretében akár 50 millió forintos, 3%-os fix kamatozású lakáshitelt lehet igényelni akár 25 éves futamidőre, mindössze 10%-os önerő mellett. A havi törlesztő akár 150 000 forinttal is alacsonyabb lehet, mint a piaci kamatozású hitel esetén, ami hosszú távon több tízmillió forintos megtakarítást jelenthet egy 25 éves konstrukciónál. Ráadásul nincs szükség házasságra vagy gyermekvállalásra, a program egyedülállóknak, pároknak, dolgozó fiataloknak egyaránt nyitott- vagy mégsem?

A program indulása előtti héten a kormány módosította a feltételeket: bevezettek egy sor módosítást, amelyek ezt a lehetőséget jelentősen korlátozzák. Ez azt eredményezte, hogy sok fiatal – akik még nem házasok, illetve nem tudnak szülőt adóstársként bevonni (mert ők maguk is hitelképtelenek) – tulajdonképpen kiszorult a konstrukcióból. Így hiába tűnt ígéretesnek az Otthon Start, a valóságban sokak számára elérhetetlen maradt.

Ennek következtében a fiatalok többsége számára a helyzet változatlan, marad a kollégiumi elhelyezés, amely nem garantált mindenki számára, és a vidéki vagy budapesti albérletek ára továbbra is rendkívül magas, gyakran aránytalanul terheli a fiatalok pénztárcáját.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#otthon #albérlet #válság #fiatalok #lakhatás #lakásvásár #albérlet árak #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:02
13:46
13:35
13:15
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 11.
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
2025. szeptember 10.
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
1 hete
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
2 hete
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
4
3 hete
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
5
6 napja
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 11:31
Otthon Centrum: Aki nálunk 10-ből 8 pont alatti értékelést kap, attól elköszönünk!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 11:00
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 13:29
Egyre több víz tűnik el: lassan a kiszáradás fenyeget minket?