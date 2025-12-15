Nagy könnyebbség érkezhet hamarosan a hitelt nyögő magyaroknak: asztalra csap az MNB

A Magyar Nemzeti Bank kibővített ajánlásának köszönhetően a jövőben csökkenhet a banki hiteltörlesztések fedezeteként kötött biztosítások költségszintje és nő azok szolgáltatásainak tartalma. Elvárás, hogy a piaci szereplők kiszélesítsék fedezetvállalásukat, kevesebb legyen a kizárás és elutasítás a károknál. Mindez tényleges segítséget, megfelelő védelmet nyújt a hiteltörlesztési nehézséggel szembesülő ügyfeleknek.

A Magyar Nemzeti Bank – a biztosítási piac szereplőivel konzultálva, számos javaslatot beépítve – a hitelfedezeti biztosításokra vonatkozó felügyeleti elvárásokkal egészítette ki meglévő termékfelügyeleti és irányítási (POG) ajánlását.

Az új ajánlás célja, hogy a hitelfedezeti biztosítások a jobb szolgáltatás, a károknál a kizárások és elutasítások arányának csökkenése, illetve az alacsonyabb költségszint révén magasabb ügyfélértéket szavatoljanak. Fontos szempont az is, hogy a termékek a fogyasztók eddiginél több kockázatát fedjék le és fizessenek azok után kár esetén. Ez az eddiginél hatékonyabb segítséget jelent a (pl. haláleset, betegség, keresőképtelenség, munkanélküliség miatt) hiteltörlesztési gondokkal szembesülő ügyfeleknek. Az új szabályozás egyúttal javíthatja a problémamentes banki hiteltörlesztések arányát is.

Az MNB mindezek érdekében elvárja, hogy a biztosítói profit, költség, illetve a közvetítői jutalékok, ösztönzők együttes aránya a legtöbb hiteltípushoz (pl. gépjárműhitel, személyi kölcsön) kötődő biztosításoknál ne haladja meg a bruttó díj 70 százalékát. A jelzáloghitelek, babaváró kölcsönök mellé kötött biztosításoknál maximum 60 százalék ez az elvárás. Mindez átlagosan mintegy 20 százalékpontos csökkentést jelent a jelenlegi mértékekhez képest.

Az ajánlás szerint a biztosítóknak e költséglimiteket és a többi előírást újonnan kialakítandó biztosításaiknál már 2026. január 1-jétől, meglévő termékeiknél pedig – azokat felülvizsgálva – 2027-től kell alkalmazniuk. Ha egy piaci szereplő tartósan eltér e költséglimitektől, korrekciós intézkedést (pl. díjvisszatérítést, díjcsökkentést vagy akár nyereségmegosztást) kell alkalmaznia ügyfelei számára. Ha átváltaná eddigi hitelbiztosítását egy új, kedvezőbb termékre, az MNB elvárja, hogy ezt várakozási idő alkalmazása nélkül tehesse meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az MNB ajánlásában szorgalmazza, hogy a hitelfedezeti biztosítások keresőképtelenség, munkanélküliség esetén legalább 9 havi hiteltörlesztést fedezzenek, az új hitelek mellett meglévő kölcsönökre is elérhetők legyenek, online hitelnyújtás esetén pedig ugyanígy digitálisan lehessen megkötni azokat is. Célszerű, ha a munkanélküliségi fedezet a jövőben arra is kiterjedne, ha a munkáltató kezdeményezésére közös megegyezéssel szüntetik meg a biztosított munkaviszonyát.

A felügyelet felhívta a figyelmet arra is, hogy a biztosítók csak a kár igazolásához és a kifizetés mértékének megállapításához szükséges okiratok bemutatását követeljék meg az ügyfelektől, illetve szűkítsék a veszélyes tevékenységek, sportok vagy hobbik esetében szabott, jelenleg túl széles körű kizárások tartalmát is. Szintén követendő gyakorlat, ha a biztosító 2 évi kockázatvállalást követően már nem zárja ki a kártérítést akkor sem, ha az ügyfélnek valamilyen ismert előzménybetegsége volt.