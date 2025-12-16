2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A képen egy pénztárca látható néhány magyar forintos bankjeggyel. Az első bankjegy egy 20000 forintos bankjegy. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Hitel

Itt a bejelentés: új hitelprogram indul Magyarországon, erre a célra lehet felhasználni

Pénzcentrum
2025. december 16. 12:34

Zöld Lendület Hitelprogram néven, új, átfogó finanszírozási lehetőség érhető el a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB). A mintegy 30 milliárd forintos keretösszeggel induló, két termékből – beruházási hitelből és forgóeszközhitelből – álló program célja, hogy elősegítse a hazai vállalkozások és szervezetek fenntartható működésre való átállását, technológiai megújulását és versenyképességük erősítését. A program kiemelten fókuszál a körforgásos gazdálkodást és a zöld célú fejlesztéseket ösztönző beruházások finanszírozására.

Az MFB Zöld Lendület Hitelprogram újdonsága, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások, a nagyvállalatok, valamint – a hazai innovációs ökoszisztémát erősítve – többek között egyetemek számára is elérhető. A mintegy 30 milliárd forintos, illetve 75 millió eurós keretösszegű hitelprogramnál felvehető hitelösszeg mind a beruházási hitel, mind a forgóeszköz hitel esetében minimum 100 millió, maximum 10 milliárd forint, vagy ennek megfelelő euró lehet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az MFB Zöld Lendület Beruházás hitel olyan fejlesztésekhez nyújt finanszírozást, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a vállalkozások fenntartható működéséhez, energiahatékonyságának javításához vagy környezeti lábnyomának csökkentéséhez. A beruházási hitel igényelhető:

  • energiahatékony épületkorszerűsítéshez,
  • megújulóenergia-termelő rendszerek, például naperőművek, geotermikus megoldások vagy biogáz üzemek létesítéséhez,
  • energiatárolási kapacitások kiépítéséhez,
  • fenntartható víz- és hulladékgazdálkodási fejlesztésekhez,
  • a körforgásos működést támogató beruházások megvalósításához,
  • az ipari energiahatékonyság növelését célzó eszköz- és technológiacserékhez és
  • zöld ingatlanfejlesztési projektekhez is.
Kapcsolódó cikkeink:

Az igénylők választása szerint a hitel kamata a teljes futamidő alatt fix vagy változó lehet. A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított legalább 5 év, legfeljebb 15 év.

Az MFB Zöld Lendület Forgóeszköz hitel a vállalkozások mindennapi működéséhez kapcsolódó, zöld tevékenységeket támogató költségek fedezésére szolgál, így igényelhető:

  • környezetbarát alapanyagok és készletek beszerzéséhez,
  • a zöld technológiákhoz kapcsolódó árukészletek finanszírozására,
  • a körforgásos működés során felmerülő költségek forrásának biztosítására,
  • az energiakímélő termelési folyamatokhoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez,
  • működőtőke és tartós forgóeszközök finanszírozására,
  • olyan informatikai vagy gyártóeszközök készleten tartására, amelyek zöld fejlesztésekhez kapcsolódnak.

A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított legalább 2 év, legfeljebb 2,5 év.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hitelprogram termékeit azok a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint más, kettős könyvvitelt vezető szervezetek vehetik igénybe, amelyek zöld beruházás- vagy zöld forgóeszköz-finanszírozási igényeiket kívánják kielégíteni.

A rugalmas szemléletből adódóan a zöld jelleg igazolása nem indikátorhoz kötött, és az MFB Fenntartható Finanszírozási Keretrendszerének vagy az EU taxonómiának való meg nem felelés sem jelent kizáró okot.

A hitelprogram részletes feltételei és a kapcsolódó dokumentumok az mfb.hu oldalon érhetők el. A hitelkérelmek összeghatártól függetlenül kizárólag és közvetlenül az MFB Zrt.-hez nyújthatók be.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #vállalkozás #kkv #beruházás #mfb #zöld #fenntarthatóság #energiahatékonyság #finanszírozás #megújuló energia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:13
12:57
12:45
12:34
12:12
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 15. 17:08
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson. Feladják?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2025. december 16. 08:04
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési...
MEDIA1  |  2025. december 15. 18:55
Hadházy szerint a 4iG valószínűleg csak fenyegetőzik
Az ellenzéki politikus Facebookon reagált arra a hírre, hogy a kormányközeli 4iG jogi lépésekkel fen...
Bankmonitor  |  2025. december 15. 15:41
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-meg...
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 14. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 16.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
2025. december 16.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
2025. december 16.
Rendkívüli! Jön a Szilveszteri Szuperlottó: 7 milliárd forint lesz a főnyeremény, ilyen még nem volt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 16. kedd
Etelka, Aletta
51. hét
December 16.
A magyar kórusok napja
December 16.
A ronda karácsonyi pulcsik napja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Szavaztak az Otthon Start kivezetéséről: a választások után mehet a levesbe a 3%-os hitel?!
2
2 hónapja
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
3
2 hónapja
Most érkezett! Megduplázták az Otthon Start-jóváírás összegét: ennyit lehet igényelni
4
3 napja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
5
2 hónapja
Nem vicc, megjelent az ingyenes lakáshitel Magyarországon: mutatjuk a részleteket, sokan járhatnak jól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Blokkolás
bankkártya állapot, amikor művelet végzésére nem alkalmas, de még nincs letiltva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 13:13
Rémisztő dolog derült ki a népszerű csodagyógyszerről: pert indítanak a gyártó ellen
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 12:57
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
Agrárszektor  |  2025. december 16. 12:32
Óriási árzuhanás a piacokon: ennyibe kerül egy kiló zeller a lengyeleknél