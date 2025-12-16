Itt a bejelentés: új hitelprogram indul Magyarországon, erre a célra lehet felhasználni

A PayPal már eddig is 30 milliárd dollárnyi hitelt adott ki, most saját bankkal gyorsítaná tovább a növekedést.
Zöld Lendület Hitelprogram néven, új, átfogó finanszírozási lehetőség érhető el a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB). A mintegy 30 milliárd forintos keretösszeggel induló, két termékből – beruházási hitelből és forgóeszközhitelből – álló program célja, hogy elősegítse a hazai vállalkozások és szervezetek fenntartható működésre való átállását, technológiai megújulását és versenyképességük erősítését. A program kiemelten fókuszál a körforgásos gazdálkodást és a zöld célú fejlesztéseket ösztönző beruházások finanszírozására.
Az MFB Zöld Lendület Hitelprogram újdonsága, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások, a nagyvállalatok, valamint – a hazai innovációs ökoszisztémát erősítve – többek között egyetemek számára is elérhető. A mintegy 30 milliárd forintos, illetve 75 millió eurós keretösszegű hitelprogramnál felvehető hitelösszeg mind a beruházási hitel, mind a forgóeszköz hitel esetében minimum 100 millió, maximum 10 milliárd forint, vagy ennek megfelelő euró lehet.
Az MFB Zöld Lendület Beruházás hitel olyan fejlesztésekhez nyújt finanszírozást, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a vállalkozások fenntartható működéséhez, energiahatékonyságának javításához vagy környezeti lábnyomának csökkentéséhez. A beruházási hitel igényelhető:
- energiahatékony épületkorszerűsítéshez,
- megújulóenergia-termelő rendszerek, például naperőművek, geotermikus megoldások vagy biogáz üzemek létesítéséhez,
- energiatárolási kapacitások kiépítéséhez,
- fenntartható víz- és hulladékgazdálkodási fejlesztésekhez,
- a körforgásos működést támogató beruházások megvalósításához,
- az ipari energiahatékonyság növelését célzó eszköz- és technológiacserékhez és
- zöld ingatlanfejlesztési projektekhez is.
Az igénylők választása szerint a hitel kamata a teljes futamidő alatt fix vagy változó lehet. A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított legalább 5 év, legfeljebb 15 év.
Az MFB Zöld Lendület Forgóeszköz hitel a vállalkozások mindennapi működéséhez kapcsolódó, zöld tevékenységeket támogató költségek fedezésére szolgál, így igényelhető:
- környezetbarát alapanyagok és készletek beszerzéséhez,
- a zöld technológiákhoz kapcsolódó árukészletek finanszírozására,
- a körforgásos működés során felmerülő költségek forrásának biztosítására,
- az energiakímélő termelési folyamatokhoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez,
- működőtőke és tartós forgóeszközök finanszírozására,
- olyan informatikai vagy gyártóeszközök készleten tartására, amelyek zöld fejlesztésekhez kapcsolódnak.
A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított legalább 2 év, legfeljebb 2,5 év.
A hitelprogram termékeit azok a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint más, kettős könyvvitelt vezető szervezetek vehetik igénybe, amelyek zöld beruházás- vagy zöld forgóeszköz-finanszírozási igényeiket kívánják kielégíteni.
A rugalmas szemléletből adódóan a zöld jelleg igazolása nem indikátorhoz kötött, és az MFB Fenntartható Finanszírozási Keretrendszerének vagy az EU taxonómiának való meg nem felelés sem jelent kizáró okot.
A hitelprogram részletes feltételei és a kapcsolódó dokumentumok az mfb.hu oldalon érhetők el. A hitelkérelmek összeghatártól függetlenül kizárólag és közvetlenül az MFB Zrt.-hez nyújthatók be.
