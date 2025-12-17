2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idős nő tartja a fejét a fájdalomtól, miközben gyógyszert készül bevenni.
Nyugdíj

Fogós kérdéseket kapott a kormány: egyelőre nem látszik, miből lesz 14. havi nyugdíj

24.hu
2025. december 17. 19:29

Egy parlamenti képviselő a nyugdíjasok szervezetének kérésére több fontos kérdést intézett a kormányhoz a nyugdíjrendszerrel, a nyugdíjasokkal kötött állítólagos szövetséggel és a gondosóra-program propagandacélú felhasználásával kapcsolatban.  

Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület (ONYPE) kezdeményezésére Lőcsi Lajos, a Momentum képviselője hivatalos kérdéseket nyújtott be a kormánynak a Parlament.hu felületén. A kérdések nem nyugdíjemelésre a vonatkoznak, hanem más, a nyugdíjasok számára lényeges témákat érintenek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyik legfontosabb kérdés a 2026-os költségvetéssel kapcsolatos: a törvény jelenleg nem tartalmazza a 14. havi nyugdíj 25 százalékos részarányának kifizetéséhez szükséges 133 milliárd forintot. Karácsony Mihály, az ONYPE elnöke korábban már jelezte, hogy amíg ez nem kerül be a költségvetésbe, nehéz komolyan venni a kormányzati ígéreteket - közölte a 24.hu.

A képviselő érdeklődött a nyugdíjrendszer cserélődési hatásáról is, amely a 2026-os költségvetésben 1,7 százalékkal szerepel. Konkrétan arra kérdezett rá, mennyi a rendszerbe újonnan belépők átlagos induló nyugdíja, illetve mennyi a rendszerből kilépők átlagos nyugdíja.

A nyugdíjasszervezet tisztázni szeretné a miniszterelnök által gyakran emlegetett, 2010-ben kötött "nyugdíjasokkal való szövetség" részleteit is. Az ONYPE szerint erről a szövetségkötésről nincs tudomásuk, ezért kérdezik, hogy kikkel, hol és milyen tartalommal jött létre ez a megállapodás. Emellett az Idősek Tanácsának összetételéről, létrejöttének körülményeiről és kompetenciáiról is érdeklődnek.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A gondosóra-projekttel kapcsolatban arra kérdeznek rá, hogy miért használják pártpropaganda célokra az eszközt, holott korábban Rétvári Bence és Hidvégi Balázs is határozottan állította, hogy a készülék kizárólag vészhelyzeti segélyhívásra szolgál, és nem küldenek rajta "kéretlen üzeneteket". A képviselő azt is megkérdezte, nem tartanak-e attól, hogy emiatt az Európai Unió megtagadja a projekt 105 milliárd forintos utófinanszírozását. A kormánynak január 10-ig kell válaszolnia a feltett kérdésekre.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #kormány #nyugdíjas #költségvetés #nyugdíjrendszer #parlament #képviselő #országgyűlés #nyugdíjasok #2026 #14. havi nyugdíj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:44
19:30
19:29
19:14
18:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
2025. december 17.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
2
4 hete
Özvegyi nyugdíj változás: így szigorodik, kinek és meddig jár özvegyi nyugdíj 2026-ban
3
1 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum
4
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés
5
2 hónapja
Lesz 14. havi nyugdíj 2026-ban, kinek jár 14 havi nyugdíj Magyarországon? - Ennyit tudunk eddig
PÉNZÜGYI KISOKOS
Működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. A befektetője nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a piacismeretét, a kapcsolatait stb. is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 18:57
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 17:56
Kvíz: Mit tudsz a hazánkban élő népekről, svábokról, tótokról, rácokról, sokácokról? Most kiderül!
Agrárszektor  |  2025. december 17. 19:32
Nem hiszed el, mennyivel lett most olcsóbb az uborka sok piacon