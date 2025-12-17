Fogós kérdéseket kapott a kormány: egyelőre nem látszik, miből lesz 14. havi nyugdíj

Egy parlamenti képviselő a nyugdíjasok szervezetének kérésére több fontos kérdést intézett a kormányhoz a nyugdíjrendszerrel, a nyugdíjasokkal kötött állítólagos szövetséggel és a gondosóra-program propagandacélú felhasználásával kapcsolatban.

Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület (ONYPE) kezdeményezésére Lőcsi Lajos, a Momentum képviselője hivatalos kérdéseket nyújtott be a kormánynak a Parlament.hu felületén. A kérdések nem nyugdíjemelésre a vonatkoznak, hanem más, a nyugdíjasok számára lényeges témákat érintenek.

Az egyik legfontosabb kérdés a 2026-os költségvetéssel kapcsolatos: a törvény jelenleg nem tartalmazza a 14. havi nyugdíj 25 százalékos részarányának kifizetéséhez szükséges 133 milliárd forintot. Karácsony Mihály, az ONYPE elnöke korábban már jelezte, hogy amíg ez nem kerül be a költségvetésbe, nehéz komolyan venni a kormányzati ígéreteket - közölte a 24.hu.

A képviselő érdeklődött a nyugdíjrendszer cserélődési hatásáról is, amely a 2026-os költségvetésben 1,7 százalékkal szerepel. Konkrétan arra kérdezett rá, mennyi a rendszerbe újonnan belépők átlagos induló nyugdíja, illetve mennyi a rendszerből kilépők átlagos nyugdíja.

A nyugdíjasszervezet tisztázni szeretné a miniszterelnök által gyakran emlegetett, 2010-ben kötött "nyugdíjasokkal való szövetség" részleteit is. Az ONYPE szerint erről a szövetségkötésről nincs tudomásuk, ezért kérdezik, hogy kikkel, hol és milyen tartalommal jött létre ez a megállapodás. Emellett az Idősek Tanácsának összetételéről, létrejöttének körülményeiről és kompetenciáiról is érdeklődnek.

A gondosóra-projekttel kapcsolatban arra kérdeznek rá, hogy miért használják pártpropaganda célokra az eszközt, holott korábban Rétvári Bence és Hidvégi Balázs is határozottan állította, hogy a készülék kizárólag vészhelyzeti segélyhívásra szolgál, és nem küldenek rajta "kéretlen üzeneteket". A képviselő azt is megkérdezte, nem tartanak-e attól, hogy emiatt az Európai Unió megtagadja a projekt 105 milliárd forintos utófinanszírozását. A kormánynak január 10-ig kell válaszolnia a feltett kérdésekre.