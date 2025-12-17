Az ATP új hőségriadó-szabályt vezet be 2026-tól: ez 10 perces hűtési szünetet biztosít a három nyert játszmás mérkőzéseken, extrém időjárási körülmények esetén.
Fogós kérdéseket kapott a kormány: egyelőre nem látszik, miből lesz 14. havi nyugdíj
Egy parlamenti képviselő a nyugdíjasok szervezetének kérésére több fontos kérdést intézett a kormányhoz a nyugdíjrendszerrel, a nyugdíjasokkal kötött állítólagos szövetséggel és a gondosóra-program propagandacélú felhasználásával kapcsolatban.
Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület (ONYPE) kezdeményezésére Lőcsi Lajos, a Momentum képviselője hivatalos kérdéseket nyújtott be a kormánynak a Parlament.hu felületén. A kérdések nem nyugdíjemelésre a vonatkoznak, hanem más, a nyugdíjasok számára lényeges témákat érintenek.
Az egyik legfontosabb kérdés a 2026-os költségvetéssel kapcsolatos: a törvény jelenleg nem tartalmazza a 14. havi nyugdíj 25 százalékos részarányának kifizetéséhez szükséges 133 milliárd forintot. Karácsony Mihály, az ONYPE elnöke korábban már jelezte, hogy amíg ez nem kerül be a költségvetésbe, nehéz komolyan venni a kormányzati ígéreteket - közölte a 24.hu.
A képviselő érdeklődött a nyugdíjrendszer cserélődési hatásáról is, amely a 2026-os költségvetésben 1,7 százalékkal szerepel. Konkrétan arra kérdezett rá, mennyi a rendszerbe újonnan belépők átlagos induló nyugdíja, illetve mennyi a rendszerből kilépők átlagos nyugdíja.
A nyugdíjasszervezet tisztázni szeretné a miniszterelnök által gyakran emlegetett, 2010-ben kötött "nyugdíjasokkal való szövetség" részleteit is. Az ONYPE szerint erről a szövetségkötésről nincs tudomásuk, ezért kérdezik, hogy kikkel, hol és milyen tartalommal jött létre ez a megállapodás. Emellett az Idősek Tanácsának összetételéről, létrejöttének körülményeiről és kompetenciáiról is érdeklődnek.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A gondosóra-projekttel kapcsolatban arra kérdeznek rá, hogy miért használják pártpropaganda célokra az eszközt, holott korábban Rétvári Bence és Hidvégi Balázs is határozottan állította, hogy a készülék kizárólag vészhelyzeti segélyhívásra szolgál, és nem küldenek rajta "kéretlen üzeneteket". A képviselő azt is megkérdezte, nem tartanak-e attól, hogy emiatt az Európai Unió megtagadja a projekt 105 milliárd forintos utófinanszírozását. A kormánynak január 10-ig kell válaszolnia a feltett kérdésekre.
A szociális szférában nem csak alulfizetettség okozza a munkaerőhiányt, a lapunk által kérdezett szakértő szerint rendszerszintű problémák vannak.
Immár hivatalos, bevezetik a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: készülhetnek az idősek, ekkor és ennyi pénz érkezik
A 14. havi nyugdíj fokozatosan épül be a rendszerbe: 2026-ban a havi nyugdíj 25 százalékát, 2027-ben 50 százalékát, 2028-ban 75 százalékát fizetik ki.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 6480-7200 forintos összeget jelent majd.
Ezek a magyar nyugdíjasok már decemberben megkapják a 13. havi nyugdíjat: rengetegen örülhetnek az év végén
A Szociális Biztosító automatikusan folyósítja a 13. nyugdíjat minden jogosult nyugdíjas számára még idén decemberben Szlovákiában.
Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni
A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el.
Szlovákiában már tárgyalnak egy olyan reformról, ami csökkentené a százalékos emelésből adódó különbségeket.
A jelentés aggasztó képet fest az idősek helyzetéről, miközben a demográfiai trendek további kihívásokat vetítenek előre.
Itt a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj kalkulátor: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat 2026-ban
2026-tól megkezdik a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetését is, ahol az első lépcső "egy heti" nyugdíj. Mutatjuk, pontosan milyen összegre lehet számítani.
Óriási kedvezményeket javasol a nyugdíjasoknak a Parlament: jöhet az ingyen ATM-használat, változhat a nyugdíjemelés mértéke?
Az Országos Nyugdíjas Parlament 420 küldötte átfogó javaslatcsomagot fogadott el, amelyet eljuttatnak a 2026-os választásokon induló pártoknak.
Farkas András nyugdíjszakértő szerint a 2026-os évben kilenc fő lépésből áll a nyugdíj megállapításának folyamata.
A Pénzcentrum 2026. januári nyugdíjemelés kalkulátor a korábbi bejelentések, tervezetek alapján 3,6 százalékkal számol.
A Fővárosi Közgyűlés módosította a lakásrezsi-támogatási rendszert, amellyel megemelték a jogosultsági küszöböt.
A magyar nyugdíjak reálértéke 2010 és 2024 között jelentősen, 47 százalékkal emelkedett, ami részben kormányzati intézkedéseknek, részben a nyugdíjas-állomány összetételváltozásának köszönhető.
A magyar gazdaság idén 0,5% körüli növekedést érhet el, míg az év utolsó negyedévében már élénkülés várható - jelentette be Nagy Márton. A jövő évi...
Az itthon „Biciklivel Kortalanul Magyarország” nevet viselő mozgalom alapítójával és vezetőjével, Gui Angélával beszélgettünk a kezdeményes szépségeiről és nehézségeiről.
Az elöregedő társadalmak jelentős veszélyt jelentenek a gazdasági növekedésre - erre figyelmeztet az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) legfrissebb jelentése
Számos hazai településen biztosítanak egyszeri karácsonyi támogatást az önkormányzatok
Nagy változások élesednek a magyar nyugdíjaknál 2026-tól: erről rengeteg nyugdíjas még mindig nem tud
A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd.
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.