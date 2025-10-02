Hosszú évek csökkenő tendenciája után 2024-ben élénkült a Budapesten belüli költözés. A legkevésbé népszerűek továbbra is a belvárosi kerületek voltak, melyeknek csökkent a lélekszáma.
Most érkezett! Megduplázták az Otthon Start-jóváírás összegét: ennyit lehet igényelni
Egyre fokozódik a verseny a bankok között az Otthon Start hitelnél. Ezúttal a Raiffeisen Bank emelt a téten és megduplázta az igénylők számára kínált jóváírás összegét.
Elsőre azt gondolhatnánk, hogy egy olyan kedvező hitel, mint az Otthon Start, eladja saját magát. Ez alapvetően igaz is, a legfeljebb évi 3 százalékos kamat hatalmas előny a jelenlegi 6,5-7,0 százalékos kamatszinten elérhető piaci lakáshitelekkel szemben - írja a Bankmonitor.
A bankoknak viszont nagyon nem mindegy, hogy az adott ügyfél hova megy végül, kinél veszi fel a hitelt: különböző kedvezményekkel próbálják az egyes pénzintézetek magukhoz csalogatni az érdeklődőket. Több bank 3 százalék alatti kamatszinten kínálja a kölcsönt, emellett pedig szinte mindenhol valamilyen jóváírást, ajándékkártyát is felajánlanak a bankok azoknak, akik tőlük vennék fel az új támogatott hitelt.
A kedvezmények persze nem egységesek az egyes pénzintézeteknél, emiatt szeptember első heteiben folytatódott a helyezkedés, egyes bankok növelték a tétet annak érdekében, hogy még attraktívabb ajánlatuk legyen.
Október elsején épp a Raiffeisen Bank lépett: a pénzintézet megduplázza az addig az igénylőknek kínált jóváírást.
200 ezer forint jóváírást kapnak azok az érdeklődők, akik a Raiffeisen Banknál vennének fel Otthon Start hitelt. A jóváírás akkor jár, ha az igénylést 2025.10.01 és 2025.12.31 között benyújtják, a folyósítás legkésőbb 2026. március 31-ig kiállított hitelígérvény alapján történik meg. (Mondhatni, addig kell megszületnie a pozitív banki döntésnek.)
Elvárás továbbá, hogy az igénylő a jóváíráskor Raiffeisen Banknál vezetett számlával rendelkezzen. Amennyiben a folyósítást követő 3 éven belül a kölcsönt az adós előtörleszti és ezáltal a fennálló tartozás az eredeti hitelösszeg nem éri el a felvett hitelösszeg felét, akkor a kapott jóváírást a bank részére meg kell fizetni. A 200 ezer forint egy szemmel látható összeg, érdemes azonban összevetni a többi bank ajánlatával.
Milyen jóváírást kínálnak a bankok az Otthon Start hitel mellé?
Jelenleg a legtöbb banknál 200 ezer forint körüli jóváírásra számíthatnak az érdeklődők. Az OTP Bank az egyetlen, amely ilyen kedvezményt nem kínál az ügyfeleinek. A MagNet Banknál ez a kedvezmény „csupán” 100 ezer forint, ami egy IKEA utalvány formájában ölt testet.
Érdemes még kiemelni az UniCredit Bankot, ahol egy havi törlesztőrészletet, de legalább 100 ezer forintot írnak jóvá. Ez ugye akkor lehet extra kedvezmény, ha valaki magasabb összeget venne fel rövidebb futamidő mellett. Így nagyságrendileg 480 ezer forintos jóváírás is elérhető, de ki kell hangsúlyozni, hogy ehhez az igénylőnek magasabb törlesztőt kell bevállalnia, amihez értelemszerűen nagyobb fizetés is kell.
Az MBH Bank esetében a jóváírás és utalvány kombinációját lehet látni, a feltételeket teljesítő érdeklődők akár 120 ezer forint MOL ajándékutalványt és külön 100 ezer forint jóváírást is kaphatnak. Fontos kihangsúlyozni, hogy a bankoknál eltérő feltételeket kell teljesíteni a kedvezményekért cserébe. Van, ahol egy minimális kölcsönösszeg felett jár a jóváírás, máshol egy meghatározott összeg havi érkeztetését várják el a bankál vezetett számlára. De van, ahol speciális bankszámla, vagy egyéb kiegészítő termékek (lakásbiztosítás, lakástakarék-pénztár) megkötése esetén jár további plusz jóváírás.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy egyes bankoknál a kedvezményt vissza kell fizetni akkor, ha a hitelbe nagyobb összeget betörleszt az adós a futamidő első éveiben. Itt is komoly eltéréseket lehet látni a bankok között.
A kamatkedvezmény és a sima jóváírás mellett még további akciók kapcsolódhatnak a hitelhez. Például kiegészítő szolgáltatások – új bankszámla, lakásbiztosítás, lakástakarék-pénztári megtakarítás, hitelfedezeti biztosítás – megkötése esetén további jóváírások érhetők el egyes bankoknál. Illetve a kölcsönhöz kapcsolódó induló díjakat – például az értékbecslés, közjegyzői okirat díja, tulajdoni lap, térképmásolat költsége – is részben átvállalhatják a bankok.
Komoly eltéréseket lehet tehát látni a bankok között, nehéz eligazodni az egyes ajánlatok között. Érdemes szakértőhöz fordulni, aki a legjobb ajánlat mellett azt is meg tudja mondani, hogy hol kaphatod meg a legnagyobb eséllyel a kért hitelösszeget. Az Otthon Start hatásairól ma is írtunk, ezt a cikket ide kattintva olvashatod el:
