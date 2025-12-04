Új kedvezményt kapnak az Otthon Startot igénylők: nem várt helyről vágják meg a kamataikat

Az otthonteremtéshez kapcsolódó új banki konstrukció a megtakarításokat a lakáshitelhez köti, így a félretett pénz közvetlenül csökkenti a kamatterheket. A megoldás célja, hogy a törlesztés mellett a tartalék is dolgozzon, és hosszú távon mérsékelje a hitel költségeit.

Az otthonteremtés nemcsak a megfelelő ingatlan és hitel kiválasztásáról szól, hanem a hosszú távú pénzügyi biztonságról is. Ezt a szemléletet támogatva tette elérhetővé az MBH Bank az Otthon Start hitelfelvevők számára az Egyenlítő konstrukciót, ami a megtakarítás és a hitel összekapcsolásával segít csökkenteni a kamatterheket, így a tudatos pénzügyi tervezés kézzelfogható előnyöket hoz.

A konstrukció lényege egyszerű, de innovatív: a hitelhez kapcsolt bankszámlán elhelyezett megtakarítás napi szinten mérsékli a kamatterheket, így a törlesztés mellett a félretett pénz is dolgozik. Ennek köszönhetően megfelelő jövedelem és tartalék mellett akár 1,94–2,31%-os THM is elérhető – ami jelenleg egyedülálló a magyar piacon. Például 500 000 forint rendszeres jóváírás és havi 50 000 forint megtakarítás mellett az Egyenlítő konstrukcióban egy 30 millió forintos, 25 évre felvett hitel esetén akár havi 13 500 forinttal, a teljes futamidő alatt pedig mintegy 4 millió forinttal kevesebbet kell visszafizetni 2,31%-os THM mellett.

A konstrukció minden Otthon Start hitelfelvevő számára elérhető. Az új megoldás különösen azoknak kedvez, akik a törlesztés mellett likvid tartalékot is szeretnének fenntartani, és fontos számukra, hogy a hitel költségei kiszámíthatóan csökkenjenek. A hitel alapkamata változatlan marad, a konstrukció a tényleges kamatterhelés mértékére van hatással. A megtakarítás bármikor szabadon felhasználható, így a rugalmasság és a biztonság kéz a kézben jár.