Új kedvezményt kapnak az Otthon Startot igénylők: nem várt helyről vágják meg a kamataikat
Az otthonteremtéshez kapcsolódó új banki konstrukció a megtakarításokat a lakáshitelhez köti, így a félretett pénz közvetlenül csökkenti a kamatterheket. A megoldás célja, hogy a törlesztés mellett a tartalék is dolgozzon, és hosszú távon mérsékelje a hitel költségeit.
Az otthonteremtés nemcsak a megfelelő ingatlan és hitel kiválasztásáról szól, hanem a hosszú távú pénzügyi biztonságról is. Ezt a szemléletet támogatva tette elérhetővé az MBH Bank az Otthon Start hitelfelvevők számára az Egyenlítő konstrukciót, ami a megtakarítás és a hitel összekapcsolásával segít csökkenteni a kamatterheket, így a tudatos pénzügyi tervezés kézzelfogható előnyöket hoz.
A konstrukció lényege egyszerű, de innovatív: a hitelhez kapcsolt bankszámlán elhelyezett megtakarítás napi szinten mérsékli a kamatterheket, így a törlesztés mellett a félretett pénz is dolgozik. Ennek köszönhetően megfelelő jövedelem és tartalék mellett akár 1,94–2,31%-os THM is elérhető – ami jelenleg egyedülálló a magyar piacon. Például 500 000 forint rendszeres jóváírás és havi 50 000 forint megtakarítás mellett az Egyenlítő konstrukcióban egy 30 millió forintos, 25 évre felvett hitel esetén akár havi 13 500 forinttal, a teljes futamidő alatt pedig mintegy 4 millió forinttal kevesebbet kell visszafizetni 2,31%-os THM mellett.
A konstrukció minden Otthon Start hitelfelvevő számára elérhető. Az új megoldás különösen azoknak kedvez, akik a törlesztés mellett likvid tartalékot is szeretnének fenntartani, és fontos számukra, hogy a hitel költségei kiszámíthatóan csökkenjenek. A hitel alapkamata változatlan marad, a konstrukció a tényleges kamatterhelés mértékére van hatással. A megtakarítás bármikor szabadon felhasználható, így a rugalmasság és a biztonság kéz a kézben jár.
Őrületes Otthon Start akciót hirdetett a magyar bank: bőven 3% alatt a kamat, indulhat a roham a fiókokba
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe.
Az MNB statisztikái alapján az idei évben folyósított személyi kölcsönök közel felét egy meglévő hitel lecserélésére, azaz kiváltására fordítják a magyarok.
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak.
A jegybank a bennfentes kereskedelem, illetve a bennfentes információ jogosulatlan közzétételének gyanúja miatti megtette feljelentéseket.
A felmérés arra is rávilágított, hogy sok 18–29 éves számára a külföldre történő fizetés vagy pénzátutalás már a mindennapi élet része.
A bankrendszer sajáttőkearányos nyeresége 2025 harmadik negyedévében 18% körül alakult.
Újabb devizahiteles nyert a bank ellen a bíróságon: érvénytelen a szerződés, milliókat kap vissza az ügyfél
Újabb devizahiteles per zárult az adós javára a Budapest Környéki Törvényszéken.
A külföldi eszközök iránti kereslet 2022-ben érte el a nominális csúcsát.
Az ingatlanvásárlást tervezők 30%-a kifejezetten az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy lakást, házat vásárol.
Az előző negyedév enyhe növekedése után ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképességi index.
A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt - ezt ők írták friss közleményükben.
Októberben az értékesítési idők szinte minden szegmensben tovább rövidültek, miközben a kereslet az augusztusi rekord után fokozatosan csökkent.
Elképesztő, mi történik az Otthon Start árnyékában: ez a település teljesen felbolydult, ilyen még nem volt
A megnövekedett kereslet nemcsak a 70 millió forint alatti ingatlanokat szívta fel, hanem a már évek óta piacon lévő házakat is.
Az Otthon Start indulása óta egy átlagos hónaphoz viszonyítva mintegy egyharmados növekedést tapasztalt a lakáshitek iránt érdeklődők számában a CIB Bank.
Meglépte Magyarország slágerhitelével a hazai nagybank: indul a roham, rengetegen csaphatnak le az ajánlatra
Egyre nagyobb összegben tudják igényelni hazánk legnépszerűbb ingatlanfedezet nélküli hitelét.
A szeptemberi hitelstatisztikai adattokból egyértelműen látszik, hogy a támogatott hitelek aránya a teljes hitelkihelyezésben jelentősen megugrott.
Hitelrobbanás Magyarországon: rég akartak ennyire eladósodni az emberek, önként sétálnak a csapdába?
Az MNB legfrissebb lakossági megtakarítási felmérése szerint javultak a magyarok anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai.
Ennyi volt, nagy kedvezmény tűnik el a magyar bankokból: sokan jártak jól vele eddig, kérdés, lesz-e folytatás
Október végével megszűnt a bankok vállalása az 5%-os kamatplafonnal kínált zöld lakáshitelekre a 35 év alatti fiatalok számára.
