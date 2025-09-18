2025. szeptember 18. csütörtök Diána
23 °C Budapest
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni? ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Debrecen, 2025. szeptember 1.Lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az elsõ lak
Otthon

Kimondta az MNB: legrosszabb esetben 15-20 százalékkal drágulhatnak a lakások az Otthon Start miatt

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 10:40

Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a kamattámogatott programok önmagukban nem növelik érdemben a hitelpiac mélységét, ehhez további tényezők javulására is szükség van. A Portfolio Future of Finance konferenciáján Banai Ádám beszélt az Otthon Start Program várható hatásairól és a hazai hitelpiac jelenlegi helyzetéről.

Banai Ádám előadásában hangsúlyozta, hogy az MNB változatlan célja a bankrendszer stabilitásának biztosítása, miközben kielégíti a gazdasági szereplők forrásigényét. Az elmúlt évtized erőfeszítéseinek köszönhetően ma egy profitábilis bankrendszerrel rendelkezünk, amely tavaly 1589 milliárd, idén az első félévben pedig 760 milliárd forint nyereséget termelt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar bankrendszer jelenleg több mint 2300 milliárd forintos szabad tőkével rendelkezik, likviditásfedezeti mutatója (LCR) megközelíti a 170%-ot, és akár 20-30 ezer milliárd forinttal több hitelt is képes lenne kihelyezni. Ennek ellenére kettősség figyelhető meg a hitelpiacokon: míg a lakossági hitelállomány a régiós átlag felett bővül, a vállalati hitelállomány növekedése inkább stagnál.

Az ügyvezető igazgató kiemelte, hogy a lakáspiac alakulása kulcsfontosságú kérdés. Az Otthon Start Program nélkül is jelentős, országosan 16%-os, Budapesten pedig 24%-os éves áremelkedés következett be az elmúlt egy évben, ami jelentősen rontotta a hitellel történő lakásvásárlás lehetőségét.

Az MNB becslése szerint a hazai háztartási hitelállomány éves növekedési üteme a program hatására 2026-ban 18-22 százalékra emelkedhet. A legnagyobb kérdés, hogy a kínálati oldal támogatása mennyire lesz sikeres. Ha nem következik be érdemi változás a lakáskínálat "viselkedésében", akkor becslésük szerint 15-20%-os addicionális áremelkedés valósulhat meg 2026 végéig, vidéken magasabb, Budapesten alacsonyabb mértékben.

A közszolgálati dolgozók január 1-jén induló hiteltámogatására az MNB becslése alapján 90-125 ezer fő lesz jogosult, az érintett hitelállomány pedig nagyságrendileg 1200 milliárd forint lehet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Banai Ádám rámutatott, hogy a kamattámogatások önmagukban nem feltétlenül járnak a pénzügyi szektor mélyülésével. A magyar vállalatok 78 százaléka számára – saját bevallása szerint – nem releváns a bankhitel mint finanszírozási forrás. A lakáshitelezésben sem látszik a penetráció növekedése, és idén az újonnan kötött lakáshitel-szerződések 62%-a a legfelső jövedelmi ötöd hitelfelvétele.

Kapcsolódó cikkeink:

Pozitív példaként említette a személyi kölcsönöket, ahol a digitalizáltsági szint növelése segített a magasabb hitelpenetráció elérésében anélkül, hogy érdemben növekedtek volna a kockázatok. A vállalati szektor hiteldinamikáját és a gazdasági növekedést segítheti a Minősített Vállalati Hitel megjelenése is az MNB kezdeményezésére, amely az egyszerűbb hitelfelvételben nyújt támogatást.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
#hitel #mnb #lakáshitel #kamattámogatás #lakáspiac #ingatlanpiac #áremelkedés #lakásár #lakásárak #portfolio konferencia #hitelpiac #otthon start #banai ádám

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:27
11:15
11:03
10:52
10:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 18.
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
2025. szeptember 17.
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
2025. szeptember 17.
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
2 hete
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
3 hete
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
4
2 hete
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
5
2 hete
Itt a nagy lakástrükk: felejtsd el az Otthon Startot, a csillagokig mehet az ingatlanod értéke, ha inkább így vásárolsz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változó kamatozás
A hitelkamat az ügyfélszerződésben meghatározott időpontokban a referencia kamatlábbal párhuzamosan megváltozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 10:28
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 10:01
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 10:31
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?