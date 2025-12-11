Hihetetlen, ami most kiderült az Otthon Startról: az érdeklődők fele így vágna bele

Változtak a lakáskeresők preferenciái és a hitelfelvétel módja az Otthon Start hitelnek is köszönhetően: népszerűbbek lettek a vármegyeszékhelyek, és sokan szeretnék a vételár 81–90%-át hitelből fedezni. Az új hitel iránt érdeklődők kétharmada az olcsóbb lakásokat keresi, de egyötödük 100 millió forintnál is többet költene új otthonára.

A szeptember elejétől elérhető kedvezményes Otthon Start hitel átrajzolta a lakáshitel-piacot: új, a lakásvásárlást korábban elérhetetlennek tartó érdeklődők is megjelentek a színen, akik a korábbi vásárlókhoz képest eltérő preferenciákkal rendelkeznek – ezek a tendenciák jól kirajzolódnak a CIB Bank megbízásából végzett felmérésből.

A lakásvásárlás témában idén tavasszal szintén a Bank megbízásából készült felmérés adataival összevetve kiderül például, hogy csökkent az agglomeráció és a kistelepülések népszerűsége, és ezzel párhuzamosan 5-5%-kal nőtt azok aránya, akik a fővárosban (27%-ra) és a vármegyeszékhelyeken (25%-ra) keresnek ingatlant, a kisvárosok népszerűsége pedig ennél is jobban, 8%-kal emelkedett (20%-ra).

Az Otthon Starttal vásárlást tervezőkre még inkább jellemző a tendencia: 41%-uk nézelődik a vármegyeszékhelyeken, miközben egyharmaduk jelenleg kistelepülésen él. Ez azt jelzi, hogy változott az a tavasszal azonosított trend, amely szerint a városokban élők az átlaghoz képest nagyobb arányban kerestek ingatlant a kistelepüléseken.

Némileg módosult a keresett ingatlanok preferált vételára is: míg tavasszal az érdeklődők 45%-a keresgélt a 20–50 millió forintos ingatlanok között, addig ősszel már csak a vásárlók 39%-a nézelődött ebben a sávban. De ha az Otthon Starttal vásárlókat nézzük, ők elsősorban az olcsóbb ingatlanokat keresik: 65%-uk jelölte meg a 20–50 millió forintos vételárat célként. Ugyanakkor érdekes, hogy bár általánosságban is nőtt a 100 és 200 millió forint között keresgélők aránya (a tavaszi 2%-ról 10%-ra), az Otthon Starttal vásárlók itt is nagyobb arányban képviseltetik magukat: 21%-uk keresi új otthonát 100 és 200 millió forint között.

Az adatokból az is kiderül, hogy az Otthon Startban gondolkodók egy jelentős része az átlaghoz képest kisebb önerővel rendelkezik: 32%-uk tervezi a vételár 81–90%-át hitelből fedezni (az összes megkérdezettre jellemző átlag 14%-hoz képest).

A kisebb önerőre, bizonytalanabb anyagi háttérre utalhat az is, hogy az Otthon Start hitelt igénybe vevők valamivel több mint a fele adóstársat is bevon az ügyletbe: 47%-uk a házastársat, 8%-uk pedig az egyik szülőt. Emellett majdnem minden második érdeklődő nem kombinálja más állami támogatással az Otthon Startot, de figyelemre méltó az a tény is, hogy 14%-uk nem is tudta, hogy mellette másféle állami támogatást, kedvezményt is igénybe vehetne.

Mind a felmérés adataiból, mind a hozzánk forduló érdeklődők jelzéseiből egyértelmű, hogy ügyfeleink igényei sokfélék, ahogyan a lakásvásárlás közben szóba jöhető támogatási, hitelfelvételi lehetőségek is. Ezért hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb konstrukcióban vásárolhassa meg álmai otthonát. Ezt szolgálja az előzetes minősítésre vonatkozó szolgáltatásunk is, amelynek keretében már az ingatlankeresés előtt kiderítjük, hogy ügyfeleink pontosan mekkora összeggel tervezhetnek

– emelte ki Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője.