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Ez a pizza recept fittyet hány minden szabályra: palacsintatésztából készül, villámgyors és mennyeien finom
Ha valaki pizzára vágyik, de nincs kedve órákig a tésztával bajlódni, valami gyors, laktató vacsorát szeretne összedobni a családnak, ennél szerethetőbb receptet keresve sem találhatna. Ez a különleges tepsis változat ugyanis nemcsak azért izgalmas, mert dagasztani, keleszteni, sőt még nyújtani sem kell, hanem azért is, mert az alapja egy egyszerű, sós palacsintamassza. Állítólag a Vajdaságban császárpitének is nevezik, amelybe aztán mindenféle finomság kerülhet.
Ki mondta, hogy a pizzához feltétlenül dagasztani, keleszteni és órákig a konyhában szorgoskodni kell? Van egy furfangos változat, amihez még nyújtófára sincs szükség: az alapja ugyanis nem más, mint egy egyszerű palacsintatészta. Ha valami gyors, laktató és a család ízlésére szabható vacsorát dobnánk össze, ezt a tepsis palacsintapizzát érdemes kipróbálni. Csak kikeverjük, tepsibe öntjük, megszórjuk mindenféle földi jóval, a többit pedig már a sütőre bízhatjuk.
Mi is az interneten akadtunk rá a receptre, és gyorsan magunkévá is tettük. Kipróbáltuk gluténmentes változatban is (rizs- és zabliszttel), és jelentjük: úgy is remekül működik! Ráadásul szinte végtelenül variálható. Kerülhet rá friss zöldség, lilahagyma, kolbász, oregánó vagy bazsalikom, de még egy kis tejföl is kifejezetten jól áll neki. Egy olvasói hozzászólás szerint a Vajdaságban császárpitének hívják, és ott is mindenfélével, ami épp akad a konyhában, gazdagítják. Másutt palacsintakenyérlángosként vagy palacsintapizzaként is emlegetik. Akárhogy nevezzük, a lényege ugyanaz: gyors, laktató vacsora, amelyhez a hűtőben maradt alapanyagokat is bátran felhasználhatjuk.
Sós vagy édes? Mindkettőben érdemes gondolkodni!
Aki pedig azt hiszi, hogy a palacsintatésztás tepsis finomság csak sósan működik, annak van még egy meglepetésünk. Édes változatban ugyanis meglepően emlékeztethet a mi göcseji málénkra. Utóbbinál a kukoricadara és a kukoricaliszt adja a tészta karakterét, és a gyümölcsös változatoknak is régi hagyománya van. A palacsintamasszát egy kevés kukoricadarával gazdagítva, majd almával vagy körtével, fahéjjal és gyömbérrel ízesítve egészen más, desszertnek is beillő fogást kapunk.
És igen, tudjuk, az ananászos pizza örök vitatéma, az olaszoknak is megvan róla a véleményük. Mi azért a sonkás, ananászos, lilahagymás változatot is kipróbáltuk, és egyáltalán nem bántuk meg: a sós és az enyhén édeskés ízek ebben a palacsintatésztás változatban is remekül összeillenek.
Így készül a palacsintapizza
A receptben most egy klasszikusabb, sonkás-gombás-lilahagymás változatot mutatunk, de a feltéteket mindenki bátran alakíthatja a saját ízlése szerint.
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Hozzávalók:
- tojás
- tej
- liszt
- só
- sütőpor
- kevés olaj
- sonka
- gomba
- hagyma
- paprika
- reszelt sajt
A tojást keverőtálba ütjük, hozzáadjuk a tejet, a lisztet, a sót, a sütőport és az olajat. Az egészet csomómentesre keverjük: olyan állagú masszát kapjunk, mint a hagyományos palacsintatészta. Ha túl sűrű, kevés tejjel, ha túl híg, egy kis liszttel igazíthatunk rajta. A hagymát, a gombát, a paprikát és a sonkát felaprítjuk. A palacsintamasszát sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, egyenletesen eloszlatjuk rajta a feltéteket, végül megszórjuk reszelt sajttal.
180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 10–20 perc alatt készre sütjük. Akkor jó, ha a széle és a teteje szépen megpirult, a tészta pedig átsült. Szeletelve, még melegen kínáljuk.
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