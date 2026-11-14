2026. november 14. szombat Aliz
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A vichyssoise – egy francia burgonya- és póréhagymaleves – felülnézeti képe, rózsaborssal, kenyérrel és egy pohár borral, sötét, rusztikus háttér előtt, kenyérrel, kanállal és szöveghez fenntartott hellyel
HelloVidék

Régen a bor egyetlen cseppjét sem pazarolták: így készült a lőre-cibere, a murci körte és a Márton-napi sásás lúd

Pais-Horváth Szilvia
2026. november 14. 10:05 8 perc

A héten Szent Márton napja volt, amikor hagyományosan libás ételek kerülnek az asztalra, és a gazdák az újbort is megkóstolják. Ha kicsit megkésve is, de mi sem maradhatunk ki a libás hagyományból. Legújabb Gasztromesénk főszereplője azonban ezúttal mégsem a szárnyas, hanem maga a bor lesz. Régi időkben bizony a gyengébbre sikerült bort sem feltétlenül öntötték ki: lőréből főztek levest, borral készült a liba, és még egy különleges körtés desszerthez is felhasználták a szőlő levét. De ha ma marad egy kevés bor a palack alján, azt is bátran a főzéshez is használhatjuk.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

November 11-e ugyanis nemcsak fontos libanap a gasztronómiában, hanem hagyományosan az újbor ünnepe is. A szüret után hordóba került must ekkorra sok helyen már borrá forrt, így ebben az időszakban a gazdák először kóstolhatták meg az új évjáratot. Nem véletlenül tartották úgy: „A bornak Szent Márton a bírája.” Ilyenkor derült ki igazán, milyen lett az idei termés, és milyen borral büszkélkedhetnek a pincék tulajdonosai.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha már újbor, érdemes kicsit visszatekinteni arra is, hogyan használták fel régen a konyhában

Nem kell évszázadokat utaznunk az időben: még dédszüleink, nagyszüleink idejében is egészen más szerepet töltött be a bor a falusi mindennapokban, mint manapság. A szántóföldi és mezei munkák idején sok helyen a földekre is vittek magukkal belőle, többnyire vízzel hígítva, demizsonban. Nemcsak a kaszálás vagy a szüret mellé került elő, hanem a mindennapi egytálételek, levesek és burgonyás fogások mellé is szívesen kortyoltak belőle: férfiak és nők egyaránt megittak egy-egy pohárral.

Lakodalmakban, keresztelőkön és a betakarítás végén is fontos szerepet kapott a bor. A nagyobb családi alkalmakon a húsos ételek mellé is kínáltak belőle, a pincékben pedig igyekeztek a termés minden részét hasznosítani. Nemcsak ivásra szánták: a bor és a must a régi konyhákban főzéshez is hozzátartozott.

Régen ilyenkor zárult le a gazdasági év, és ezt meg is ünnepelték: jövő hétvégén újra életre kel a hagyomány
EZ IS ÉRDEKELHET
Régen ilyenkor zárult le a gazdasági év, és ezt meg is ünnepelték: jövő hétvégén újra életre kel a hagyomány
Kézműves borászatok termékeivel, Márton-napi vacsorával, süteménykészítő workshopokkal, gyerekprogramok és koncertekkel várják a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba látogatókat

A rosszabb bor sem feltétlenül ment veszendőbe

Talán nem is olyan nagy baj, ha az újborból nem fogy el minden a Márton-napi koccintáskor: a régi szakácsok biztosan tudtak volna még mit kezdeni vele. Az igazi ínyencek persze ma is úgy tartják, hogy a boros ételek csak akkor lesznek igazán finomak, ha a hozzájuk felhasznált bor is jó minőségű.

Régen a takarékos háztartásokban a kevésbé értékes bor sem feltétlenül ment veszendőbe: ha már inni nem volt olyan kellemes, főzni még mindig lehetett vele. Így kerülhetett az asztalra a lőréből készült lőre-cibere, a még erjedő mustból főzött murci-leves, de a boros húsételeknek és a gyümölcsös édességeknek is megvolt a maguk helye a régi szakácskönyvekben.

Lőre-cibere és murci-leves: a maradék bornak is jutott hely a fazékban

Mi is az a lőre? A szó hallatán ma sokan valamiféle híg, gyenge, nem túl jó minőségű borra gondolnak. A lőre, más néven csiger, hagyományosan a szőlőtörköly vízzel való felöntésével, majd újraerjesztésével készült gyengébb ital volt. Vagyis nem egyszerűen a megmaradt bor, hanem a szőlő feldolgozásának egy másik, takarékos módja.

A borlevesnek már évszázadokkal ezelőtt is ismerték a különféle változatait. A régi receptek között akadtak egyszerűbb, takarékosabb fogások, de gazdagabb, gyümölcsökkel és fűszerekkel készített változatok is. Remete Farkas László régi böjtös és szentestei ételeket feldolgozó gyűjteményében külön receptet találunk a lőre-ciberére és a murci-levesre is. A szerző a lőre-ciberét a borleves szegényesebb, egyszerűsített változataként mutatja be, amely a kevésbé jó minőségű másodbor felhasználására is alkalmas volt.

A recepthez nem kellett különösebb konyhai bravúr: a lőrét gyöngyözésig melegítették, majd édesköménnyel vagy ánizzsal, szárított gyömbérrel, borssal és kevés sóval ízesítették. Mézzel szelídítették a bor savasságát, végül szikkadt vagy száraz kenyérkockákra merték. Aki nem tartotta a böjtöt, keményre főtt tojással is gazdagíthatta.

A murci-leves pedig még egy fokkal érdekesebb: ehhez nem kész bort, hanem a még erjedő, tiszta szöveten átszűrt mustot használták. Mivel a murci, vagyis az erjedésben lévő must édesebb a bornál, kevesebb méz is elegendő volt hozzá. A régi receptgyűjtemény szerint szükség esetén, must hiányában, téli alma erjedő levéből is készíthették.

A lőre-cibere és a murci-leves hozzávalói:

  • 1,5 liter bor, vagy ugyanennyi must
  • 1 teáskanál édeskömény vagy ánizs
  • 1 teáskanál szárított gyömbérpor
  • 1–1,5 teáskanál őrölt fekete bors (vagy néhány ágacska borsfű)
  • 2–4 evőkanál méz, a bor savasságától függően
  • kevés só
  • szikkadt vagy száraz kenyér a tálaláshoz
  • keményre főtt tojás

Elkészítés:

A lőrét egy fazékban gyöngyözésig melegítjük, majd hozzáadjuk az édesköményt vagy ánizst, a gyömbért és a borsot. Kevés sóval ízesítjük, végül belekeverjük a mézet is. Körülbelül tíz percig állni hagyjuk, majd a száraz kenyérkockákra merjük. Aki nem böjtös változatban készíti, keményre főtt tojással is kínálhatja.

A murci-leveshez a lőre helyett 1,5 liter tiszta szöveten átszűrt, még erjedő mustot használhatunk. A fűszerezés hasonló, de a mézből érdemes kevesebbet tenni bele, és csak kóstolás után édesíteni, hiszen a must eleve édesebb a bornál.

Lúd zöld sásával: négyszáz éves recept a régi magyar konyhából

Ha már Márton-nap és liba, nem hagyhatjuk ki a régi magyar szakácskönyvek egyik különleges fogását sem. A 16. század végi magyar szakácskönyvi hagyományban találjuk a lúd zöld sásával nevű ételt, amelynek már az elnevezése is kíváncsivá teszi a mai olvasót. A sása ebben az esetben nem salátát jelent, hanem egy sűrűbb, fűszeres mártást, amelyben a húst készre főzték.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A recept igazi különlegessége a zöldfűszerek sokasága. A korabeli szakács zsenge búzát – ha az nem volt, fiatal árpát –, reteklevelet, turbolyát, tárkonyt, spenótot, petrezselyemlevelet, fokhagymát, cipót, zsályát, boldogasszony mentáját, kakukkfüvet és céklát használt hozzá. A zöldeket alaposan összetörte, majd a liba főzőlevével, borral és ecettel szűrte át. Ebbe a fűszeres lébe került a feldarabolt liba, amelyet a mártásban főztek tovább. Nádmézzel, borssal, kevés sáfránnyal és sóval ízesítették. A fogás egyszerre lehetett savanykás, édeskés és erősen fűszeres, vagyis egészen más ízvilágot képviselt, mint amit ma egy hagyományos libasült mellé elképzelünk.

A 16. századi kézirat nem ad meg pontos mennyiségeket, ezért az alábbiak a mai konyhában elkészíthető, hozzávetőleges arányok hozunk, ami az eredeti recept alapanyagait és ízesítését követik, de nem tekinthetők szó szerinti korabeli receptleírásnak.

A libacomb mellé régen nemcsak káposzta került az asztalra: a boros-zöld sásás lúd is tartogat meglepetéseket.A libacomb mellé régen nemcsak káposzta került az asztalra: a boros-zöld sásás lúd is tartogat meglepetéseket.

Hozzávalók 4–6 személyre:

  • 1 kisebb liba vagy körülbelül 1,5–2 kg libahús feldarabolva
  • 1 kisebb marék zsenge búza vagy fiatal árpa
  • 1 marék reteklevél
  • 1 kisebb marék turbolya
  • 1 kisebb marék spenót
  • néhány szál tárkony
  • 1 csokor petrezselyemzöld
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 kisebb szelet kenyér vagy cipó
  • 2–3 zsályalevél
  • 5–6 levél boldogasszony mentája (balzsammenta, lapos vagy széles menta, banyafű, ha beszerezhető)
  • néhány szál kakukkfű
  • 1 kisebb cékla
  • 1,5–2 dl száraz fehérbor
  • 1–2 evőkanál ecet
  • körülbelül 1 liter liba főzőleve, szükség szerint
  • 1 evőkanál méz vagy cukor a nádméz helyett
  • só, őrölt bors
  • egy csipet sáfrány

Elkészítés:

A feldarabolt libát sós vízben feltesszük főni, és addig főzzük, amíg majdnem megpuhul. A főzőlevet félretesszük. Közben a zsenge búzát vagy árpát, a reteklevelet, a turbolyát, a tárkonyt, a spenótot, a petrezselymet, a fokhagymát, a zsályát, a boldogasszony mentáját, a kakukkfüvet és a céklát alaposan összetörjük vagy aprítógépben pépesítjük. Hozzáadjuk a kenyérdarabot is, majd a liba főzőlevével, a borral és az ecettel felengedjük, és finom szűrőn átszűrjük.

A zöld mártást fazékba öntjük, beletesszük a libadarabokat, és lassú tűzön tovább főzzük, amíg a hús teljesen megpuhul, a mártás pedig kissé besűrűsödik. Végül mézzel vagy cukorral, borssal, kevés sáfránnyal és sóval ízesítjük. A régi recepthez hűen egyszerre lesz savanykás, fűszeres és enyhén édeskés.

Körte mustban vagy borban főzve: már az 1680-as szakácskönyvben is így készítették

 A 17. századi szakácskönyvekben is a bor és a must nem csupán ital volt, hanem fontos konyhai alapanyag is. Húsokat pároltak, mártásokat készítettek, gyümölcsöket főztek bennük – és bár a mai ízlésünk sokat változott, ezek a régi receptek jól mutatják, milyen sokféleképpen használták fel a szőlő termését a korabeli háztartásokban.

A régi boros menü végére pedig egy igazán különleges édességet hagytunk: a Bornemisza Annának ajánlott, 1680-ban megjelent szakácskönyvben olyan körtés receptet is találunk, amelyben a gyümölcs nem egyszerűen megfő, hanem előbb vajban kap egy kis pirítást, majd édes mustban puhul tovább. A korabeli leírás szerint a meghámozott, négyfelé vágott körtét először vajban megsütötték, majd egy csuporba téve édes mustban főzték tovább. Fahéjjal és ánizzsal ízesítették, a végén pedig nádmézzel hintették meg. Ez a desszert mai szemmel is izgalmas: a gyümölcs édességét a must és a fűszerek teszik még gazdagabbá.

 

A must helyett borral is érdemes kipróbálni, kis mézzel megcsorgatva isteni desszertA must helyett borral is érdemes kipróbálni, kis mézzel megcsorgatva isteni desszert

Hozzávalók 4 személyre:

  • 4 keményebb húsú körte
  • 2 evőkanál vaj
  • 3 dl édes must vagy ugyannnyi menyiségben édes bor
  • 1 kisebb darab fahéj vagy fél teáskanál őrölt fahéj
    fél teáskanál ánizs
  • 1–2 evőkanál nádcukor vagy más cukor a tálaláshoz

A körtéket meghámozzuk, négyfelé vágjuk, a magházukat eltávolítjuk. A vajat serpenyőben felmelegítjük, és a gyümölcsdarabokat óvatosan megpirítjuk rajta. Ezután egy kisebb lábasba vagy hőálló edénybe tesszük, felöntjük az édes musttal (vagy borral), hozzáadjuk a fahéjat és az ánizst. Kis lángon addig főzzük, amíg a körte megpuhul, de még egyben marad. A végén nádcukorral vagy cukorral meghintve, a fűszeres musttal meglocsolva tálaljuk.
Címlapkép: Getty Images
#bor #recept #gasztronómia #történelem #ételek #desszert #hellovidék #gasztromesék #receptek #magyaros ételek #hagyomány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:50
10:27
10:05
09:47
09:31
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 13. 17:34 Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
november 13. 13:59 Brutális eladási hullám söpör végig a kötvénypiacokon – Meddig tarthat még ki a forint?
november 13. 11:15 Óriási fúzióra készülhet Elon Musk, botrány robbant ki az Nvidiánál: mi történik a tőzsdéken?
november 13. 06:30 Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
Pénzcentrum
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: számos embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
Rendkívüli! Magyar Péter: Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt foglalt le az NVVH a Seszták-ügyben, erdőkben ásták el a lóvét
Te is a vécén nyomkodod a telefonod? Súlyos egészségügyi kockázata lehet a megszokott rutinnak
Bemondta Bill Gates: simán legyőzhető már az egyik legádázabb betegség – küszöbön a gyógymód, de nagyon kevesen részesülhetnek benne
NAPTÁR
Tovább
2026. november 14. szombat
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ezen a Pest megyei településen él Peter Srámek: 3 milliós fellépési díjából márványfürdős, jacuzzis, medencés villát épített
2
6 napja
Ezen a tündéri, őrségi településen él ma Borbás Marcsi: 13 évbe telt, mire felújították a mesebeli birtokot
3
7 napja
Ezen a festői, Duna-parti településen éli nyugdíjas éveit a legendás magyar műsorvezető, Bay Éva: kakasszóra kel, a maga módján élvezi az életet
4
2 hete
Ezen az eldugott baranyai álombirtokon él Demjén Ferenc: akkora, mint a Városliget, saját tó és évszázados fák veszik körül
5
23 órája
Egy budapesti panellakás áráért kastélyt vehetsz a Rábaközben: 69 millióért kínálják ezt a 11 szobás épületet, nem akármilyen múltja van
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongációs díj
Ha a hitelszerződés lejárati napja egy későbbi időpontra módosul, az ügyfél köteles prolongációs díjat fizetni a banknak, a módosításról szóló megállapodás aláírásával egyidejűleg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 14. 08:48
Jól indul a hétvégéje 20 ezer magyarnak: közel 293 millió forintot osztottak szét közöttük, nagy szerencséjük volt
Pénzcentrum  |  2026. november 14. 08:01
Nyugdíj utalás 2026 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum
Agrárszektor  |  2026. november 14. 09:59
Megérkeztek a kemény mínuszok: hirtelen fordulat jött az időjárásban