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Végre megmozdult a Velencei-tó vízállása: régóta vártuk ezeket a fotókat, de van egy rossz hír is
Jelentősen megemelkedett a Velencei-tó vízállása a Charles ciklon érkezése után: néhány nap alatt 6-ról 13 centiméterre nőtt az agárdi vízmércén mért érték, ami 1,75 millió köbméter víztöbbletet jelent. A tó vízgyűjtőjére ugyanakkor hiába hullott 57 milliméter csapadék, a vízfolyásokon egyelőre nem érkezett számottevő utánpótlás. A következő napok esőzései még hozhatnak némi javulást.
Az elmúlt napokban a Velencei-tó vízgyűjtőjét is jelentős mennyiségű csapadék érte, a tó vízszintje pedig végre emelkedni kezdett. „Charles elérte a Velencei-tavat is” – írta közösségi oldalán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Beszámolója szerint a ciklon összesen 57 milliméter esőt hozott a térségbe, a változás pedig a tó vízállásán is meglátszik.
A vízszint a ciklon érkezése előtt mindössze 6 centiméter volt, néhány nap alatt azonban 13 centiméterre emelkedett. Ez 1,75 millió köbméterrel több vizet jelent a tóban. A november 16-i reggeli mérés már 14 centiméteres értéket mutatott az agárdi vízmércén, vagyis a javulás folytatódott, bár a vízállás továbbra is rendkívül alacsony.
Hiába esett sok eső, a vízfolyások nem hoztak utánpótlást
A csapadék mennyisége önmagában biztató, a vízszint emelkedését azonban ezúttal nem a tóba torkolló patakok és vízfolyások táplálták. A lehullott eső jelentős része ugyanis a vízgyűjtő területen maradt, ott tározódott, így nem érkezett érdemi vízmennyiség a tóba. A vízállást elsősorban az emelte, hogy a csapadék közvetlenül a tó felszínére is hullott. A mostani emelkedés tehát mindenképpen kedvező fejlemény, de a hosszabb ideje fennálló vízhiányt önmagában még nem oldja meg. A tó vízkészletének érdemi pótlásához tartósabb csapadékos időszakra és a vízgyűjtőről érkező utánpótlásra is szükség lenne.
Az előrejelzések szerint a következő időszak is csapadékosnak ígérkezik, így újabb néhány centiméteres vízszintemelkedésre lehet számítani. Ez ugyan még nem jelent megoldást a tó évek óta húzódó vízhiányára, de a mostani változás után minden további centiméter számít.
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