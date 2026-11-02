2026. november 2. hétfő Achilles
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ezen az eldugott baranyai álombirtokon él Demjén Ferenc: akkora, mint a Városliget, saját tó és évszázados fák veszik körül
HelloVidék

Ezen az eldugott baranyai álombirtokon él Demjén Ferenc: akkora, mint a Városliget, saját tó és évszázados fák veszik körül

HelloVidék
2026. november 2. 16:15 4 perc

Nem mindennapi helyen talált otthonra Demjén Ferenc: a Kossuth-díjas énekes közel negyven éve él feleségével a Szigetvár közelében fekvő Dióspusztán. A csaknem húszhektáros birtokon parkosított területek, erdős részek, több száz idős fa, egy hatalmas halastó és állatok is helyet kaptak. A zenész még a nyáron a Blikk stábjának is megmutatta, hogyan alakította át az egykor elhanyagolt területet a saját vidéki világává.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Demjén Ferenc számára régóta többet jelent a vidék egy hétvégi kiruccanásnál. Az énekes és felesége, Rebecca az 1980-as évek végén döntöttek úgy, hogy maguk mögött hagyják Budapest nyüzsgését, és egy csendesebb, természetközelibb helyen rendezkednek be. Választásuk a Baranya megyében, Szigetvár közelében fekvő Dióspusztára esett, ahol azóta is élnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A birtok azonban egyáltalán nem úgy festett, amikor megvásárolták, mint most. Demjén a Blikknek mesélt arról, hogy az egykor állami tulajdonban lévő területet a háború után már nem gondozták, afféle senki földje lett. A közepén egy tető nélküli, romos ház állt, az emberek fát gyűjtöttek itt, a kosárkészítők pedig gallyakért jártak ki. A zenész mégis meglátta benne a lehetőséget.

Én meguntam Pestet, az meg megunt engem. Vidékre vágytunk, csendre, egy alkotóhelyre, ahol a gondolataim a leghangosabbak

– idézte fel a döntés hátterét.

Egyutcás zalai faluban élt a legendás magyar író, Nádas Péter: utolsó interjújában megmutatta istállóból lett otthonát is
EZ IS ÉRDEKELHET
Egyutcás zalai faluban élt a legendás magyar író, Nádas Péter: utolsó interjújában megmutatta istállóból lett otthonát is
Tegnap lett volna 84 éves Nádas Péter, a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, aki 2026. augusztus 26-án hunyt el gombosszegi otthonában.

A ligetes részeken ma is több száz idős fa áll, Rebecca pedig mindegyiknek nevet adott

A zenész az állam által eladásra kínált területet vásárolta meg, majd az évtizedek során folyamatosan alakította, szépítette. A birtok ma már közel 200 ezer négyzetméteres, vagyis nagyjából húszhektáros – mérete a budapesti Városligetéhez mérhető. 

A birtok egyik leglátványosabb része a feleségéről elnevezett Rebecca-tó. A csaknem 15 ezer négyzetméteres vízfelületben a beszámolók szerint több mint egy tonna hal él. A tó partján egy százéves fűzfa is áll, amely különösen kedves hely a házaspárnak: Demjén elmondása szerint a fa árnyékában szoktak grillezni a barátaikkal.

A birtokon egy összkomfortos kis vendégház is helyet kapott, így a hozzájuk érkező vendégeknek is jut saját szállás. Rebecca a saját gyümölcsöséről is gondoskodik: alma- és körtefák is vannak a birtokon. A hatalmas területen tehát nemcsak a parkosított részek és a tó jelentenek külön látványosságot, hanem az a sok apró részlet is, amelyet a házaspár az évtizedek alatt alakított ki.

„Nem vagyok egy Walt Disney, de felépítettem a saját álomvilágomat” – mesélte egy korábbi Story-interjúban Demjén Ferenc. A mondat jól összefoglalja, mit jelent számára a dióspusztai otthon: nem egyszerűen egy nagy birtokot, hanem egy olyan helyet, amelyet a saját elképzelései szerint formált.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Gyerekkori álma volt, hogy lovak közelében éljen

A dióspusztai otthon nem csupán a mérete miatt különleges. Demjén Ferenc és felesége állatokat is tartanak: lovak, szamarak, kutyák, macskák és szárnyasok is élnek a birtokon. A kutyák közül a pulik különösen fontosak, ez ugyanis Rebecca kedvenc fajtája. Az énekes szerint itt sokszor az állatoknak jobb dolguk van, mint az embernek. A lovakhoz ráadásul régi személyes kötődése van az énekesnek. A Blikknek arról beszélt: „Nekem gyerekkori álmom, hogy lóközelben lakjak.” Azt is elárulta, hogy bár szívesen vannak az állatok közelében, a házba azért nem engedi be őket: „Szobába még nem viszem be őket, mert kicsit nehezek lennének” – jegyezte meg humorosan.

„Nem tekintek luxusbirtokként az otthonomra, sokkal inkább egy régi álmom megvalósulását látom benne. Évtizedeken át alakítottam, szépítettem a területet, ismerem minden szegletét” – mondta a zenész a Blikknek. 

A birtokon a közlekedéshez golfkocsit is használnak. Demjén ezzel vitte körbe a vendégeket, részben a hatalmas terület miatt, részben azért, mert korábban a csípőjét és a lábát is eltörte. Ahogy a Blikknek elmondta, az egyenetlen terepen neki is kényelmesebb így közlekednie.

A helyiekkel is baráti kapcsolatot ápol

Demjén Ferenc Diósgyőrben született, a vidéki élethez és az állatokhoz azonban már korán kötődni kezdett. Egy korábbi interjúban arról is mesélt, hogy Dióspuszta elszigetelt, Somogyapáti északi részén fekvő terület, ahol akkoriban nagyjából hatvanan éltek. Azt mondta, jól ismeri a környékbelieket, és baráti kapcsolatot ápol velük. A csend és a nyugalom mellett tehát a helyi közösség is része lett annak az életnek, amelyet a házaspár a birtokon kialakított. Demjén számára ez a hely nem a külvilágtól való teljes elzárkózást jelenti, hanem azt a nyugodtabb közeget, amelyre már évtizedekkel ezelőtt vágyott.

A színpadi életet persze nem hagyta maga mögött: 2026-ban is koncertezik, az év végén pedig jubileumi koncertet ad a Papp László Budapest Sportarénában. Az alkalom különleges, hiszen Demjén Ferenc december 21-én tölti be a 80. életévét. Közben a filmvásznon is újra találkozhatunk a dalaival: november 12-én érkezik a mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása, amelyben Demjén Ferenc slágerei ismét fontos szerepet kapnak.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #vidék #énekes #koncert #zenész #tó #természet #állattartás #baranya #hellovidék #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:09
16:03
15:45
15:32
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
Pénzcentrum
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció
Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
Súlyos ára lehet az 5,19 milliárdos lottónyereménynek: pszichológus figyelmeztet, erre senki sincs felkészülve
NAPTÁR
Tovább
2026. november 2. hétfő
Achilles
45. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
4 napja
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
3
5 napja
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft-ért télen is szabadtéri medencében élvezheted a forró gyógyvízet
4
1 hete
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
5
1 hete
Így készül a szarvasiak békebeli kedvence: a gazdagon töltött finomság, a kapusznyika és a lekvárnyika
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 16:09
Kiemelt ügy lett a jegybanki milliárdok sorsa: nemzetközi hajtóvadászat indult Matolcsy Ádám ellen
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 16:03
Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok
Agrárszektor  |  2026. november 2. 15:32
Alattomos támadás ért rengeteg boltot: húsok, tejek semmisültek meg