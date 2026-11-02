Ezen az eldugott baranyai álombirtokon él Demjén Ferenc: akkora, mint a Városliget, saját tó és évszázados fák veszik körül

Nem mindennapi helyen talált otthonra Demjén Ferenc: a Kossuth-díjas énekes közel negyven éve él feleségével a Szigetvár közelében fekvő Dióspusztán. A csaknem húszhektáros birtokon parkosított területek, erdős részek, több száz idős fa, egy hatalmas halastó és állatok is helyet kaptak. A zenész még a nyáron a Blikk stábjának is megmutatta, hogyan alakította át az egykor elhanyagolt területet a saját vidéki világává.

Demjén Ferenc számára régóta többet jelent a vidék egy hétvégi kiruccanásnál. Az énekes és felesége, Rebecca az 1980-as évek végén döntöttek úgy, hogy maguk mögött hagyják Budapest nyüzsgését, és egy csendesebb, természetközelibb helyen rendezkednek be. Választásuk a Baranya megyében, Szigetvár közelében fekvő Dióspusztára esett, ahol azóta is élnek.

A birtok azonban egyáltalán nem úgy festett, amikor megvásárolták, mint most. Demjén a Blikknek mesélt arról, hogy az egykor állami tulajdonban lévő területet a háború után már nem gondozták, afféle senki földje lett. A közepén egy tető nélküli, romos ház állt, az emberek fát gyűjtöttek itt, a kosárkészítők pedig gallyakért jártak ki. A zenész mégis meglátta benne a lehetőséget.

Én meguntam Pestet, az meg megunt engem. Vidékre vágytunk, csendre, egy alkotóhelyre, ahol a gondolataim a leghangosabbak

– idézte fel a döntés hátterét.

A ligetes részeken ma is több száz idős fa áll, Rebecca pedig mindegyiknek nevet adott

A zenész az állam által eladásra kínált területet vásárolta meg, majd az évtizedek során folyamatosan alakította, szépítette. A birtok ma már közel 200 ezer négyzetméteres, vagyis nagyjából húszhektáros – mérete a budapesti Városligetéhez mérhető.

A birtok egyik leglátványosabb része a feleségéről elnevezett Rebecca-tó. A csaknem 15 ezer négyzetméteres vízfelületben a beszámolók szerint több mint egy tonna hal él. A tó partján egy százéves fűzfa is áll, amely különösen kedves hely a házaspárnak: Demjén elmondása szerint a fa árnyékában szoktak grillezni a barátaikkal.

A birtokon egy összkomfortos kis vendégház is helyet kapott, így a hozzájuk érkező vendégeknek is jut saját szállás. Rebecca a saját gyümölcsöséről is gondoskodik: alma- és körtefák is vannak a birtokon. A hatalmas területen tehát nemcsak a parkosított részek és a tó jelentenek külön látványosságot, hanem az a sok apró részlet is, amelyet a házaspár az évtizedek alatt alakított ki.

„Nem vagyok egy Walt Disney, de felépítettem a saját álomvilágomat” – mesélte egy korábbi Story-interjúban Demjén Ferenc. A mondat jól összefoglalja, mit jelent számára a dióspusztai otthon: nem egyszerűen egy nagy birtokot, hanem egy olyan helyet, amelyet a saját elképzelései szerint formált.

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Gyerekkori álma volt, hogy lovak közelében éljen

A dióspusztai otthon nem csupán a mérete miatt különleges. Demjén Ferenc és felesége állatokat is tartanak: lovak, szamarak, kutyák, macskák és szárnyasok is élnek a birtokon. A kutyák közül a pulik különösen fontosak, ez ugyanis Rebecca kedvenc fajtája. Az énekes szerint itt sokszor az állatoknak jobb dolguk van, mint az embernek. A lovakhoz ráadásul régi személyes kötődése van az énekesnek. A Blikknek arról beszélt: „Nekem gyerekkori álmom, hogy lóközelben lakjak.” Azt is elárulta, hogy bár szívesen vannak az állatok közelében, a házba azért nem engedi be őket: „Szobába még nem viszem be őket, mert kicsit nehezek lennének” – jegyezte meg humorosan.

„Nem tekintek luxusbirtokként az otthonomra, sokkal inkább egy régi álmom megvalósulását látom benne. Évtizedeken át alakítottam, szépítettem a területet, ismerem minden szegletét” – mondta a zenész a Blikknek.

A birtokon a közlekedéshez golfkocsit is használnak. Demjén ezzel vitte körbe a vendégeket, részben a hatalmas terület miatt, részben azért, mert korábban a csípőjét és a lábát is eltörte. Ahogy a Blikknek elmondta, az egyenetlen terepen neki is kényelmesebb így közlekednie.

A helyiekkel is baráti kapcsolatot ápol

Demjén Ferenc Diósgyőrben született, a vidéki élethez és az állatokhoz azonban már korán kötődni kezdett. Egy korábbi interjúban arról is mesélt, hogy Dióspuszta elszigetelt, Somogyapáti északi részén fekvő terület, ahol akkoriban nagyjából hatvanan éltek. Azt mondta, jól ismeri a környékbelieket, és baráti kapcsolatot ápol velük. A csend és a nyugalom mellett tehát a helyi közösség is része lett annak az életnek, amelyet a házaspár a birtokon kialakított. Demjén számára ez a hely nem a külvilágtól való teljes elzárkózást jelenti, hanem azt a nyugodtabb közeget, amelyre már évtizedekkel ezelőtt vágyott.

A színpadi életet persze nem hagyta maga mögött: 2026-ban is koncertezik, az év végén pedig jubileumi koncertet ad a Papp László Budapest Sportarénában. Az alkalom különleges, hiszen Demjén Ferenc december 21-én tölti be a 80. életévét. Közben a filmvásznon is újra találkozhatunk a dalaival: november 12-én érkezik a mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása, amelyben Demjén Ferenc slágerei ismét fontos szerepet kapnak.