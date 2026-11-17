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Rendkívüli szigorítás a magyar kertes házakban: bírság is fenyegeti azt, aki ilyen fát ültet a telkén
Nemcsak a közterületeken, hanem a magánkertekben is szabályozza a fás szárú növények telepítését egy új önkormányzati rendelet Kübekházán. A döntés hátterében az inváziós fafajok terjedése áll: egyes fák gyökérzete, gyors növekedése és szaporodóképessége ugyanis nemcsak a természetes élőhelyeket veszélyeztetheti, hanem az épületekben és a föld alatt futó közművekben is károkat okozhat.
Nem mindenki gondol bele, amikor fát ültet a kertjébe, hogy a választott növény néhány év vagy évtized múlva akár a szomszéd telkén is problémát okozhat. Vannak ugyanis olyan fafajok, amelyek különösen gyorsan terjednek, gyökérsarjakat hoznak, és nehéz őket véglegesen eltávolítani. Kübekházán most úgy döntöttek, hogy a jövőben ezeknek a növényeknek nem szeretnének több helyet adni a településen.
A képviselő-testület november elején fogadta el a fás szárú növények telepítéséről és kivágásáról szóló új önkormányzati rendeletet. Pungor Edit polgármester a Délmagyarnak elmondta: a korábbi szabályozás elsősorban a fakivágásra vonatkozott, most viszont azt is szerették volna elérni, hogy bizonyos inváziós fajokat egyáltalán ne lehessen elültetni a településen. A korlátozás a magántulajdonban lévő kertekre is vonatkozik.
Ezeket a fákat nem szeretnék többé látni a kertekben
A polgármester szerint a probléma nem elméleti: Kübekházán már most is sok olyan fa található, amelyet korábban jó szándékkal ültettek el, de mára kiderült, hogy komoly gondokat okozhatnak. Körülbelül tíz évvel ezelőtt ugyanis ingyenesen osztottak fákat a lakosságnak, és ezek között több olyan faj is volt, amelyet ma már inkább visszaszorítanának.
A tiltólistán a mirigyes bálványfa, a fehér akác, a zöld juhar és a keskenylevelű ezüstfa is szerepel. Ezek közül különösen a bálványfa számít problémásnak, amelyet a köznyelvben sokan tévesen ecetfának neveznek.
A mirigyes bálványfa ugyanis rendkívül gyorsan növekszik, nagy mennyiségű magot termel, és gyökérsarjakkal is képes terjedni. Emiatt egyetlen példányból idővel akár egész állomány is kialakulhat. Ráadásul a kivágása önmagában nem feltétlenül oldja meg a problémát, hiszen a visszamaradt gyökérzetből újabb hajtások fejlődhetnek.
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A zöld juhar szintén gyorsan terjedő, Észak-Amerikából származó fafaj, amely elsősorban a folyóparti és bolygatott élőhelyeken tud nagyobb állományokat kialakítani. A keskenylevelű ezüstfa az Alföldön is gyakori, szárazságtűrő növény, amely szintén képes kiszorítani az őshonos növényzetet. A fehér akác pedig bár Magyarországon régóta elterjedt, gazdasági és erdészeti szempontból is jelentős fafaj, természetvédelmi szempontból bizonyos élőhelyeken komoly problémát okozhat.
Nemcsak Kübekházán szigorítanak: országos szabályozás is létezik
Az inváziós növényfajok visszaszorítása nem kizárólag helyi ügy. A 282/2024. (IX. 30.) kormányrendelet a települési zöldinfrastruktúra szabályozásával összefüggésben országosan is meghatároz több olyan inváziós fás szárú növényt, amelynek telepítése nem megengedett. A felsorolásban szerepel többek között a zöld juhar, a mirigyes bálványfa, a gyalogakác, a keskenylevelű ezüstfa és az amerikai kőris is. A szabályozás arra is kitér, hogy a fákat úgy kell elhelyezni a telken, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet, ne akadályozzák a közlekedést, és ne okozzanak kárt az építményekben, illetve a meglévő létesítményekben. A telek használójának a növények szakszerű fenntartásáról is gondoskodnia kell.
Kübekháza új rendelete tehát egy már létező országos szabályozási irányhoz kapcsolódik, ugyanakkor a település saját döntésével további fajokra is kiterjeszti a korlátozást. Pungor Edit szerint a cél az, hogy a korábban elültetett problémás fákat, amikor elérkezik a kivágásuk ideje, már ne ugyanolyan vagy hasonló inváziós fajokkal pótolják. Így hosszabb távon a település közterületein és a magánkertekben is visszaszoríthatják ezeknek a növényeknek a terjedését.
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