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Régen ilyenkor zárult le a gazdasági év, és ezt meg is ünnepelték: jövő hétvégén újra életre kel a hagyomány

MTI
2026. november 8. 08:29 2 perc

Kézműves borászatok termékeivel, Márton-napi vacsorával, süteménykészítő workshopokkal, gyerekprogramok és koncertekkel várják a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba látogatókat a jövő hétvégén, november 14-én és 15-én a Szent Márton Újborfesztivál és Libatoron.

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A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum közleményében felidézte: a Márton-nap hagyományosan a gazdasági év lezárásának, a mezőgazdasági munkák befejezésének ideje, az adventi böjti időszak előtti utolsó nagy ünnep volt, amikor lakomákat, mulatságokat tartottak.

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"A hagyományt a Skanzen látogatói is átélhetik, miközben megismerkednek az őszi paraszti munkákkal és a Szent Márton alakját övező örökséggel" - írták.

A tájékoztatás szerint a gasztronómiai élmények iránt érdeklődők 12 pincészet minőségi kézműves borait ízlelhetik meg, tematikus borkóstolókon vehetnek részt, szombat este pedig komplett Márton-napi vacsorát is kínál a Skanzen a látogatóknak. A süteményeinek elkészítését workshopok segítik, de előkerülnek olyan őszi édességek, mint a sült gesztenye, vagy a kürtőskalács. Az eseményen kézműves termékeket is lehet vásárolni.

A hétvégén a Skanzen portái között zenés-táncos programok, illetve több kézműves foglalkozás és mesemondó program is várja a családokat. Az esemény részeként fellép többek között a Makám zenekar, elhangzik Gulyás László vándormuzsikus meséje, Heit Lóri és Zenekara előadásában pedig az alföldi lakodalmak élő hagyományai mutatkoznak be.

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A tárlatvezetések és gasztronómiai túrák során a szezonális ízek mellett a látogatók megismerhetik Szent Márton legendáját, a szakrális hagyományt, és betekintést nyerhetnek a paraszti élet őszi mindennapjaiba, a közösségi munkákba is.

A program - amely a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében valósul meg - részeként megtartják a hagyományos lámpás felvonulást is, amely során a helyszínen készített lampionokkal a kézben érkezik meg az ünnepi menet a máglyához, ahol őszbúcsúztató táncházzal zárul a mulatság - áll az összegzésben.
Címlapkép: Getty Images
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