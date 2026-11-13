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100 ezer forintot érő ritka halra bukkantak a Börzsönyben: alig maradt ilyen menedék a kiszáradó patakok között

HelloVidék
2026. november 13. 14:15 2 perc

Az idei rendkívül aszályos nyár a Börzsöny patakjait sem kímélte: sok vízfolyás teljesen kiszáradt, vagy csaknem eltűnt belőlük a víz. Nagybörzsöny belterületén azonban akad egy rövid patakszakasz, amelyet a helyi források táplálnak, így még a száraz időszakban is menedéket nyújtott a vízi élővilágnak. A Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei októberi felmérésükön fokozottan védett kárpáti márnát is találtak itt.

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A nemzeti park november elején közzétett beszámolója szerint a hegyvidéki, apró termetű halfaj ismét megjelent a nagybörzsönyi patakban. A kárpáti márna különösen érzékeny az élőhelye állapotára: a hűvös, árnyas, tiszta vizű patakokat kedveli, és Natura 2000 közösségi jelentőségű fajnak számít. Természetvédelmi értéke 100 ezer forint.

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Nem csak a kárpáti márna talált menedéket a patakban

A felmérés során más védett halfajokat is megfigyeltek a szakemberek: kövi csík és dunai küllő is él a vízfolyásban. A patakban emellett védett kövi rák és folyami rák jelenlétét is igazolták. Az apró élőhely fennmaradásában fontos szerepe van a meder két oldalán sorakozó idős fáknak. Az árnyékot adó lombkorona segít hűvösen tartani a vizet, ami különösen fontos a tiszta, hideg vizet kedvelő fajok számára. A kis patakszakasz így a környező, kiszáradt vízfolyásokhoz képest valóságos oázissá vált.

A különleges élőhelyet azonban az aszály mellett egy korábbi emberi beavatkozás is veszélyezteti. Egy betonozott esővíz-bevezető után ugyanis szintkülönbség alakult ki a vízzel borított patakszakaszok között. Ez időszakosan akadályozza, hogy a vízi élőlények szabadon mozogjanak a meder egyes részei között.

A probléma megoldására a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága a Nagybörzsönyi Önkormányzattal közösen kisebb beavatkozást tervez. Ennek célja, hogy ismét összekössék a két hosszabb, vízzel borított szakaszt, és átjárhatóbbá tegyék a patakot az itt élő állatok számára.

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A természetvédők hosszabb távon azt is szeretnék elérni, hogy a belterületi patakszakasz helyi jelentőségű védett természeti területté váljon. Emellett a vízgyűjtőn olyan vízmegtartó megoldásokban is gondolkodnak, mint a rőzséből vagy farönkökből kialakított kisebb gátak. Ezek segíthetnek lassítani a víz lefolyását, és javíthatják a terület vízháztartását. A cél, hogy a nagybörzsönyi kis vízi oázis ne csak egy-egy aszályos időszakban jelentsen menedéket, hanem hosszú távon is megőrizze ritka és védett élővilágát.
Címlapkép: Getty Images
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