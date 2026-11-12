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Tyúkkal pózolt a békési diák tablóképén, most megőrül érte az internet: Botond elmesélte, hogyan lett belőle igazi csirkefogó
Hát Barna Botond maga sem gondolta volna, hogy ekkora szenzáció lesz a tyúkos tablóképből. A békési Gál Ferenc Technikum végzős diákjának különleges portréja pillanatok alatt bejárta az internetet: nem egyedül, hanem kedvenc vörös tyúkjával a kezében állt kamera elé. A fotó mögött azonban egyáltalán nem egyszerű poén áll. Botond ugyanis egészen kicsi kora óta rajong a szárnyasokért, otthon valóságos kis állatbirodalmat épített, és már a jövőjét is az állatok mellett képzeli el. A HelloVidéknek most arról mesélt, hogyan lett a tyúktartásból életre szóló szenvedély, milyen állatok népesítik be az udvarát, és miért nem kerülhet soha a fazékba az, amelyiknek már nevet adott.
Amikor Barna Botond kedvenc vörös tyúkjával a kezében állt kamera elé a tablófotózáson, még nem sejtette, hogy néhány nap múlva országos érdeklődés övezi majd a különleges képet. Mint a HelloVidéknek elmesélte, egyáltalán nem számított ekkora visszhangra. A hozzászólások többsége szerencsére kedves és jóindulatú volt, bár akadt néhány negatív megjegyzés is. Ezekkel azonban nem különösebben foglalkozott, inkább a vicces és szeretetteljes reakcióknak örült.
A tablófotó ötlete nem is a fotózáskor született
A különleges kép ötlete már korábban megfogalmazódott benne. Egy alkalommal édesapjával az udvaron takarítottak, amikor Botond a kezébe fogta a pulykáját, és megkérte az apját, készítsen róla egy fotót. A képet később mesterséges intelligencia segítségével úgy alakította át, mintha öltönyben lenne, majd feltette a Facebookra, és az osztályfőnökének is elküldte. Botond úgy gondolta, jó lenne, ha a tablófotózásba is bekerülne valami, ami megmutatja, mennyire szereti az állatokat. Végül fogta magát, és a fotózásra is magával vitt egy szárnyast. Mint mondta, akkor is szeretett volna egy közös képet a többiekkel, ha az nem kerül fel a tablófalra. A fotós szerencsére partner volt az ötletben.
Az osztálytársait egyáltalán nem lepte meg a dolog: jól ismerték Botond rajongását, hiszen korábban is vitt már tyúkokat különböző iskolai rendezvényekre. A tablófotó tehát inkább csak a szélesebb közönségnek lett óriási meglepetés.
Saját kisállatbolt és állatsimogató: már a jövőjét is megtervezte
Botond állattenyésztőnek tanul, most végzős a Gál Ferenc Technikumban, de az érettségi tantárgyakon már túl van, jelenleg már csak a szakmai vizsga vár rá. Egyelőre nem tervezi, hogy továbbtanul, inkább dolgozna, és idővel saját vállalkozást indítana. Nem is akármilyet: egy kisállatboltot szeretne nyitni, emellett pedig egy tanyáról is álmodik, ahol állatsimogatót alakíthatna ki. A tenyésztést is komolyabban folytatná, és szeretne olyan állatokat nevelni, amelyekkel akár versenyeken is elindulhat. Nem titkolt célja, hogy egyszer egy saját maga által tenyésztett állattal díjat is nyerjen.
A családja egyébként eredetileg Budapesten élt, Botond is ott született, később azonban visszaköltöztek vidékre, a Békés megyei Zsadányba. A fiatalember egyáltalán nem bánja a váltást, sőt, ma már kifejezetten furcsának tartaná, ha nagyvárosi környezetben kellene elképzelnie az életét. Úgy érzi, a vidéki környezet és az otthoni udvar adja meg azt a szabadságot, amelyre az állatok tartásához szüksége van.
7-8 évesen kezdődött minden: először csak néhány tyúkja volt, aztán...
Botond családjában korábban is tartottak állatokat, a nagyszülők és a szülők mellett nőtt fel, így a baromfiudvar világa egészen kicsi korától természetes része volt az életének. Saját érdeklődése azonban már jóval túlmutat a családi hagyományon: hét-nyolc éves kora óta foglalkozik komolyabban a szárnyasokkal. Utánanéz a különböző fajtáknak, az interneten kutat, és tenyésztőkkel is beszélget, hogy minél többet megtudjon róluk.
Az udvarban ma már többféle kacsa és liba, pulyka, gyöngytyúk és számos tyúkfajta is megfordul. Tart holland törpekacsákat, indiai futókacsákat, búbos kacsákat és fodros libákat is, de a szárnyasok mellett nyulak, papagájok, két labrador és macskák is élnek náluk. Ha rajta múlna, még hüllőkkel is bővítené az állatsereget. A fajták kiválasztásánál nemcsak a küllem számít: a természetüket is figyeli. Vannak szelídebb, könnyebben kezelhető állatok, mások jóval félénkebbek. Botond szerint sokan alábecsülik a baromfi értelmi képességeit, pedig ezek az állatok is taníthatók, és egészen szoros kapcsolatot lehet kialakítani velük.
Van, amelyik a vállára repül, mások már az ajtóban várják
A saját állatait igyekszik megszelídíteni: némelyik már kézből eszik, mások felrepülnek a vállára, vagy egyszerűen a lába mellett követik, amikor az udvaron jár. Különösen a kacsáival alakult ki szoros kapcsolata. Két holland törpekacsa-gácsérját például Asterixnek és Obelixnek hívják, és ahogy mesélte, amikor hazaér, a kacsák már az utcai ajtónál várják, hangos hápogással üdvözlik.
A két gácsér mellé éppen nőstény kacsákat is vár. Botond szerint a szárnyasok viselkedése sokkal érdekesebb és változatosabb, mint azt elsőre gondolnánk. Nem egyszerűen az udvarban tartott állatokként tekint rájuk: mindegyiknek megvan a maga természete, és idővel a személyiségüket is megismeri.
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Akit egyszer a nevén szólít, az már a család része
A különlegesebb fajtáknál különösen fontos számára, hogy az állatok jól érezzék magukat. A hétköznapi csirkéket és a tojásokat természetesen hasznosítják, de amelyik madárnak már nevet adott, annak egészen más a sorsa. Ahogy fogalmazott, azok nála „nyugdíjas korukig” maradnak.
Különösen kedves számára Enikő, a nyolcéves Brahma tyúk, amelyet nyolcadikos ballagására kapott. A kék kolumbián színváltozatú madár fontos szerepet játszott abban is, hogy még komolyabban kezdjen foglalkozni a szárnyasokkal. A családban egyébként mindenkinek megvan a maga kedvence, a testvére is érdeklődik valamennyire az állatok iránt, de Botond lelkesedése messze kiemelkedik a többieké közül. „Nekem brutális, hogy mennyire szeretem őket” – mondta, és a beszélgetésből valóban kiderült, hogy számára ez jóval több egyszerű hobbinál.
Nem olcsó mulatság, de egyelőre megéri neki
Az állattartásnak persze anyagi oldala is van. A takarmány ára az utóbbi időben sokat emelkedett, így egyre nehezebb kigazdálkodni a költségeket. Botondék korábban egyszer kiszámolták, mennyit hoz a tartás, és akkor még valamivel pozitívra jött ki a mérleg, azóta azonban drágultak a takarmányok. Szerinte sokat segítene, ha a szükséges eleség egy részét maguk tudnák megtermelni.
A tojások és a szaporulat értékesítéséből azért valamennyi bevétel is származik. Botond különböző online csoportokban hirdet, és már visszatérő érdeklődői is vannak, akik szólnak neki, hogy keresse őket, ha újabb állatok kerülnek eladósorba.
Hogy pontosan hány szárnyas él az udvarban, azt egyelőre ő maga sem tudja megmondani. Nyáron ugyanis rendszeresen újabb kiscsibék bukkannak fel a nádasból az anyjukkal, így a létszám folyamatosan változik. Egy biztos: Botond nemcsak a jelenlegi állományt szeretné tovább bővíteni, hanem hosszabb távon is az állatok mellett képzeli el az életét.
Címlapfotó, fotók: Barna Botond
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