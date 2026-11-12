2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Barna Botond Fotó: Barna Botond
HelloVidék

Tyúkkal pózolt a békési diák tablóképén, most megőrül érte az internet: Botond elmesélte, hogyan lett belőle igazi csirkefogó

Pais-Horváth Szilvia
2026. november 12. 14:30 6 perc
  Gyors összefoglaló
Nincs időd most végigolvasni? Itt a lényeg röviden

Hát Barna Botond maga sem gondolta volna, hogy ekkora szenzáció lesz a tyúkos tablóképből. A békési Gál Ferenc Technikum végzős diákjának különleges portréja pillanatok alatt bejárta az internetet: nem egyedül, hanem kedvenc vörös tyúkjával a kezében állt kamera elé. A fotó mögött azonban egyáltalán nem egyszerű poén áll. Botond ugyanis egészen kicsi kora óta rajong a szárnyasokért, otthon valóságos kis állatbirodalmat épített, és már a jövőjét is az állatok mellett képzeli el. A HelloVidéknek most arról mesélt, hogyan lett a tyúktartásból életre szóló szenvedély, milyen állatok népesítik be az udvarát, és miért nem kerülhet soha a fazékba az, amelyiknek már nevet adott.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Amikor Barna Botond kedvenc vörös tyúkjával a kezében állt kamera elé a tablófotózáson, még nem sejtette, hogy néhány nap múlva országos érdeklődés övezi majd a különleges képet. Mint a HelloVidéknek elmesélte, egyáltalán nem számított ekkora visszhangra. A hozzászólások többsége szerencsére kedves és jóindulatú volt, bár akadt néhány negatív megjegyzés is. Ezekkel azonban nem különösebben foglalkozott, inkább a vicces és szeretetteljes reakcióknak örült.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tablófotó ötlete nem is a fotózáskor született

A különleges kép ötlete már korábban megfogalmazódott benne. Egy alkalommal édesapjával az udvaron takarítottak, amikor Botond a kezébe fogta a pulykáját, és megkérte az apját, készítsen róla egy fotót. A képet később mesterséges intelligencia segítségével úgy alakította át, mintha öltönyben lenne, majd feltette a Facebookra, és az osztályfőnökének is elküldte. Botond úgy gondolta, jó lenne, ha a tablófotózásba is bekerülne valami, ami megmutatja, mennyire szereti az állatokat. Végül fogta magát, és a fotózásra is magával vitt egy szárnyast. Mint mondta, akkor is szeretett volna egy közös képet a többiekkel, ha az nem kerül fel a tablófalra. A fotós szerencsére partner volt az ötletben.

Az osztálytársait egyáltalán nem lepte meg a dolog: jól ismerték Botond rajongását, hiszen korábban is vitt már tyúkokat különböző iskolai rendezvényekre. A tablófotó tehát inkább csak a szélesebb közönségnek lett óriási meglepetés.

Saját kisállatbolt és állatsimogató: már a jövőjét is megtervezte

Botond állattenyésztőnek tanul, most végzős a Gál Ferenc Technikumban, de az érettségi tantárgyakon már túl van, jelenleg már csak a szakmai vizsga vár rá. Egyelőre nem tervezi, hogy továbbtanul, inkább dolgozna, és idővel saját vállalkozást indítana. Nem is akármilyet: egy kisállatboltot szeretne nyitni, emellett pedig egy tanyáról is álmodik, ahol állatsimogatót alakíthatna ki. A tenyésztést is komolyabban folytatná, és szeretne olyan állatokat nevelni, amelyekkel akár versenyeken is elindulhat. Nem titkolt célja, hogy egyszer egy saját maga által tenyésztett állattal díjat is nyerjen.

A családja egyébként eredetileg Budapesten élt, Botond is ott született, később azonban visszaköltöztek vidékre, a Békés megyei Zsadányba. A fiatalember egyáltalán nem bánja a váltást, sőt, ma már kifejezetten furcsának tartaná, ha nagyvárosi környezetben kellene elképzelnie az életét. Úgy érzi, a vidéki környezet és az otthoni udvar adja meg azt a szabadságot, amelyre az állatok tartásához szüksége van.

Itt kezdődött minden: Botond édesapjával a tyúkok között (Fotó: Buda Botond)Itt kezdődött minden: Botond édesapjával a tyúkok között (Fotó: Barna Botond)

7-8 évesen kezdődött minden: először csak néhány tyúkja volt, aztán...

Botond családjában korábban is tartottak állatokat, a nagyszülők és a szülők mellett nőtt fel, így a baromfiudvar világa egészen kicsi korától természetes része volt az életének. Saját érdeklődése azonban már jóval túlmutat a családi hagyományon: hét-nyolc éves kora óta foglalkozik komolyabban a szárnyasokkal. Utánanéz a különböző fajtáknak, az interneten kutat, és tenyésztőkkel is beszélget, hogy minél többet megtudjon róluk.

Az udvarban ma már többféle kacsa és liba, pulyka, gyöngytyúk és számos tyúkfajta is megfordul. Tart holland törpekacsákat, indiai futókacsákat, búbos kacsákat és fodros libákat is, de a szárnyasok mellett nyulak, papagájok, két labrador és macskák is élnek náluk. Ha rajta múlna, még hüllőkkel is bővítené az állatsereget. A fajták kiválasztásánál nemcsak a küllem számít: a természetüket is figyeli. Vannak szelídebb, könnyebben kezelhető állatok, mások jóval félénkebbek. Botond szerint sokan alábecsülik a baromfi értelmi képességeit, pedig ezek az állatok is taníthatók, és egészen szoros kapcsolatot lehet kialakítani velük.

Van, amelyik a vállára repül, mások már az ajtóban várják

A saját állatait igyekszik megszelídíteni: némelyik már kézből eszik, mások felrepülnek a vállára, vagy egyszerűen a lába mellett követik, amikor az udvaron jár. Különösen a kacsáival alakult ki szoros kapcsolata. Két holland törpekacsa-gácsérját például Asterixnek és Obelixnek hívják, és ahogy mesélte, amikor hazaér, a kacsák már az utcai ajtónál várják, hangos hápogással üdvözlik.

A két gácsér mellé éppen nőstény kacsákat is vár. Botond szerint a szárnyasok viselkedése sokkal érdekesebb és változatosabb, mint azt elsőre gondolnánk. Nem egyszerűen az udvarban tartott állatokként tekint rájuk: mindegyiknek megvan a maga természete, és idővel a személyiségüket is megismeri.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Imádja fotózni tyúkjait, ezért is kellett nemrég új telefont vásárolnia. Itt épp Józsival, a német lazac kakassal szelfizik. (Fotó: Barna Botond)Imádja fotózni tyúkjait, ezért is kellett nemrég új telefont vásárolnia. Itt épp Józsival, a német lazac kakassal szelfizik. (Fotó: Barna Botond)

Akit egyszer a nevén szólít, az már a család része

A különlegesebb fajtáknál különösen fontos számára, hogy az állatok jól érezzék magukat. A hétköznapi csirkéket és a tojásokat természetesen hasznosítják, de amelyik madárnak már nevet adott, annak egészen más a sorsa. Ahogy fogalmazott, azok nála „nyugdíjas korukig” maradnak.

Különösen kedves számára Enikő, a nyolcéves Brahma tyúk, amelyet nyolcadikos ballagására kapott. A kék kolumbián színváltozatú madár fontos szerepet játszott abban is, hogy még komolyabban kezdjen foglalkozni a szárnyasokkal. A családban egyébként mindenkinek megvan a maga kedvence, a testvére is érdeklődik valamennyire az állatok iránt, de Botond lelkesedése messze kiemelkedik a többieké közül. „Nekem brutális, hogy mennyire szeretem őket” – mondta, és a beszélgetésből valóban kiderült, hogy számára ez jóval több egyszerű hobbinál.

Nem olcsó mulatság, de egyelőre megéri neki

Az állattartásnak persze anyagi oldala is van. A takarmány ára az utóbbi időben sokat emelkedett, így egyre nehezebb kigazdálkodni a költségeket. Botondék korábban egyszer kiszámolták, mennyit hoz a tartás, és akkor még valamivel pozitívra jött ki a mérleg, azóta azonban drágultak a takarmányok. Szerinte sokat segítene, ha a szükséges eleség egy részét maguk tudnák megtermelni.

A tojások és a szaporulat értékesítéséből azért valamennyi bevétel is származik. Botond különböző online csoportokban hirdet, és már visszatérő érdeklődői is vannak, akik szólnak neki, hogy keresse őket, ha újabb állatok kerülnek eladósorba.

Hogy pontosan hány szárnyas él az udvarban, azt egyelőre ő maga sem tudja megmondani. Nyáron ugyanis rendszeresen újabb kiscsibék bukkannak fel a nádasból az anyjukkal, így a létszám folyamatosan változik. Egy biztos: Botond nemcsak a jelenlegi állományt szeretné tovább bővíteni, hanem hosszabb távon is az állatok mellett képzeli el az életét.

Címlapfotó, fotók: Barna Botond
#iskola #baromfi #fotózás #diák #vidék #állat #állattartás #hellovidék #állattenyésztés #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:13
15:03
14:45
14:30
14:16
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 12. 13:49 Hirtelen fordulat a piacon: magához tért a forint a dollár másfél éves csúcsa után
november 12. 10:38 Hatalmas bejelentést tett a Richter, történelmi csúcsra lőtt ki az árfolyam, földbe állt az Nvidia
november 11. 18:37 Nagy fordulat a tőzsdéken: kilőtt a Mol és az OTP, de újabb viharfelhők gyülekeznek
november 11. 13:28 Újabb nyomás alatt a forint: az amerikai döntések miatt elszabadult a dollár árfolyama
Pénzcentrum
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Meglepő, mekkora vagyonnal sikerülhet
Nyugdíjemelés 2027: itt a kalkulátor, pontosan ennyi plusz pénz érkezik januárban - Sok nyugdíjasnak nem 3%, hanem ennél is több emelés jár jövőre
Gundel, ONYX, ARAZ, Aria Hotel: húzós árakon hirdették meg a 2026-os szilveszteri lakomákat a hazai luxuséttermek
NAPTÁR
Tovább
2026. november 12. csütörtök
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Ezen a Pest megyei településen él Peter Srámek: 3 milliós fellépési díjából márványfürdős, jacuzzis, medencés villát épített
2
4 napja
Ezen a tündéri, őrségi településen él ma Borbás Marcsi: 13 évbe telt, mire felújították a mesebeli birtokot
3
5 napja
Ezen a festői, Duna-parti településen éli nyugdíjas éveit a legendás magyar műsorvezető, Bay Éva: kakasszóra kel, a maga módján élvezi az életet
4
1 hete
Ezen az eldugott baranyai álombirtokon él Demjén Ferenc: akkora, mint a Városliget, saját tó és évszázados fák veszik körül
5
2 hete
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció
Az opciós ügylet vásárlója, vagyis jogosultja jogot szerez arra, hogy adott pénzügyi terméket meghatározott időpontban vagy időpontig megvásároljon vagy eladjon az opció kiírójától, illetve kiírójának. Ilyen pénzügyi termékek lehetnek például az értékpapírok, devizák, indexek, árutőzsdei termékek vagy mindezekre szóló határidős kontraktusok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 13:32
Ebben a 8 magyar városban emelkedik a covidosok száma: egyre közelebb van a nagyobb megbetegedési hullám
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 13:00
Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Meglepő, mekkora vagyonnal sikerülhet
Agrárszektor  |  2026. november 12. 14:32
Megszólalt a MAGOSZ: túl későn érkezhet a földbérleti enyhítés