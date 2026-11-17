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Jövő év elejétől, 2027. január 1-jétől már az Európai Unión belüli utazások során is kötelező lesz bejelenteni a hatóságoknak a 10 ezer eurót elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzt. Bár a pénz szállítása továbbra sem tilos, az érintetteknek pontosan igazolniuk kell az összeg eredetét és az utazás célját - írta a Portfolio.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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