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Vége a bejelentés nélküli készpénzszállításnak: januártól új szabály lép életbe a magyar határokon
Jövő év elejétől, 2027. január 1-jétől már az Európai Unión belüli utazások során is kötelező lesz bejelenteni a hatóságoknak a 10 ezer eurót elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzt. Bár a pénz szállítása továbbra sem tilos, az érintetteknek pontosan igazolniuk kell az összeg eredetét és az utazás célját - írta a Portfolio.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvény küszöbönálló módosítása alapvetően átalakítja a határokon átnyúló készpénzmozgás hazai szabályait. Míg korábban elsősorban az unió külső határainál volt szigorú az ellenőrzés, január elsejétől már annak is nyilatkoznia kell a kijelölt hatóságnál, aki Magyarország és egy másik tagállam között visz magával ekkora, vagy ennek megfelelő értékű összeget.
Az új előírás célja az átláthatóság növelése, nem pedig a tőkemozgás korlátozása. Az utasoknak a bejelentéskor meg kell adniuk a személyes adataikat és az azonosító okmányaik számát, emellett nyilatkozniuk kell a készpénz pontos összegéről, eredetéről és a felhasználás tervezett céljáról. Az eljáró hatóság felszólítására a közölt információkat hitelt érdemlően igazolni kell, valamint magát a készpénzt is be kell mutatni.
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