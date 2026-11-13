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HelloVidék

IV. Béla pénze is előkerült a Balaton partján: titkos római kori kincsekre is bukkantak a régészek

HelloVidék
2026. november 13. 15:45 1 perc

Nem mindennapi régészeti leletek kerültek elő a Dráva és a Balaton partján: a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum közösségi régészeti csapata legutóbbi terepbejárásain római kori pénzérmékre, középkori dénárra és számos más történelmi emlékre bukkant. A különleges felfedezések között egy kiváló állapotban fennmaradt, IV. Béla uralkodásának idejéből származó ezüstpénz is van.

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A Dráva menti kutatások során több, a Kr. u. 3. században uralkodó római császár korából származó érme került elő. Az egyik pénzt Maximinus Thrax idején verték, aki az első katonacsászárként vonult be a történelembe. Az érme hátlapján Salus, az egészség és a jólét római istennője látható. Egy másik lelet Trebonianus Gallus ezüstözött pénze, amelyen Concordia alakja szerepel.

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A múzeum külön is gratulált a két legfiatalabb résztvevőnek, Grétának és Áronnak, akik egy tökéletes állapotban megmaradt, IV. Béla korából származó szlavón dénárt találtak - írta a Sonline.hu.

A Balaton partján szintén értékes történelmi emlékek kerültek felszínre. A középkori ezüstpénz mellett több késő római kori érme, fibulamaradványok, egy apró ezüstfibula töredéke, kerámiadarabok, kelta nyílhegy és római üvegtöredék is gazdagította a leletanyagot.

A mostani felfedezések ismét megmutatják, milyen sokféle történelmi korszak emlékeit őrzi a Balaton és a Dráva vidéke. A felszínre került tárgyak a római kortól egészen a középkorig engednek bepillantást a térség múltjába.
Címlapkép: Getty Images
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