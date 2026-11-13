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A megszorítások éve jön 2027-ben: emelkedik több adó, csökkentik a vezetői béreket, elmarad a város nagy fesztiválja is Zalaegerszegen

HelloVidék
2026. november 13. 09:45 2 perc

Jelentős kiadáscsökkentésre készül Zalaegerszeg: a városvezetés közel 800 millió forintos megtakarítást szeretne elérni, ezért több népszerű rendezvény is elmarad 2027-ben, miközben egyes helyi adók emeléséről is döntött a városi közgyűlés. A változások a kulturális programokat, a városüzemeltetést és a több ingatlannal rendelkező magánszemélyeket, valamint a vállalkozásokat is érintik.

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A tervek szerint jövőre nem rendezik meg az Egerszeg Fesztivált, de a filmzenei koncert, a kamaratánc fesztivál, a gyermekkórus fesztivál és a Zegasztár is kimarad a programok közül. A támogatások összességében 111 millió forinttal csökkennek, a városüzemeltetésre, így például az utak, járdák, parkolók és zöldfelületek karbantartására pedig 221 millió forinttal kevesebb jut - adta hírül a Zaol.hu.

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Csökkentik a vezetői béreket, juttatásokat is

A polgármesteri, alpolgármesteri és egyéb vezetői bérek csökkentése, valamint a költségtérítések megszüntetése is megtakarítást eredményez. De az adóemelések sem maradnak el: a vállalkozások általános építményadója négyzetméterenként 1200-ról 1300 forintra, a nagyobb kereskedelmi ingatlanoké 2900-ról 3100 forintra emelkedik. A több lakóingatlannal rendelkezőknek is változással kell számolniuk: a második ingatlantól havi 3750 forint kommunális adót kell fizetni lakóingatlanonként.

Balaicz Zoltán polgármester a takarékossági intézkedéseket a város pénzügyi helyzetével indokolta. Tájékoztatása szerint a 2026-ra tervezett 9 milliárd forintos iparűzésiadó-bevételből a különböző elvonások és kötelező kiadások után mindössze 2,9 milliárd forint marad a város működtetésére.
Címlapkép: Getty Images
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