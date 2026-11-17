Az Európai Unió teljes közbeszerzési piacáról kitilthatják azokat a külföldi vállalatokat, amelyekről akár csak egyetlen tender során bebizonyosodik, hogy versenytorzító állami támogatást vettek igénybe. Az Európai Bizottság december 9-re tervezett javaslata megakadályozná, hogy a lebukott cégek egy másik tagállamban próbáljanak szerencsét, ezzel is védve az európai ipart a tisztességtelen – elsősorban kínai – versennyel szemben - számolt be a Portfolio.

A tervezett szigorítás célja az európai piac védelme a jelentős állami hátszéllel működő külföldi riválisoktól. Bár az európai gyártók versenyképességét az ázsiai szereplőkkel szemben sokan temetik, a hátrány oka kevésbé a technológiában, sokkal inkább a pekingi vezetés által nyújtott bőséges állami támogatásokban keresendő. Az OECD adatai szerint Kína – a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaiba is gyakran ütköző módon – az uniós szint ötszörösét fizeti ki ösztönzőként a vállalatainak. A brüsszeli tervezet emellett a kritikus technológiák és nyersanyagok terén is csökkenteni hivatott Európa külső függőségét.

A külföldi támogatásokról szóló, 2023 óta hatályos rendelet (FSR) már eddig is lehetővé tette a piactorzító hatások vizsgálatát. A legalább 250 millió eurós közbeszerzéseknél kötelező bejelenteni az unión kívüli állami hozzájárulásokat, de a Bizottság hivatalból is indíthat eljárást. Erre volt példa egy lisszaboni metróvonal építésére kiírt tender, ahol kiderült, hogy a nyertes konzorcium kínai alvállalkozója, a CRRC tisztességtelen versenyelőnyhöz jutott az állami támogatások révén. Bár a céget a lebukás után egy másik kínai vállalatra cserélték, az új uniós javaslat értelmében egy ilyen elmarasztalás a jövőben az érintett vállalat összes uniós pályázatát blokkolná.

A szigorítás Magyarországot is érinti a BYD és a CATL hazai beruházásai miatt. Még 2025 tavaszán derült ki, hogy az EU vizsgálatot készít elő a kínai autógyártó magyarországi gyárépítése kapcsán annak tisztázására, hogy a projekt részesült-e tiltott állami támogatásban. Noha a gyárberuházások ellenőrzése jogilag elkülönül a közbeszerzésekből való kizárástól, a mögöttes probléma mindkét esetben az, hogy milyen feltételekkel versenyezhetnek a külföldről finanszírozott cégek az európai piacon.

Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke egy korábbi interjújában rámutatott, hogy a magyarországi kínai beruházások megítélésénél a legfőbb szempont az Európába hozott termelés, munkahelyek és technológia volumene. Kiemelte, hogy a közbeszerzéseknél azért kell érvényesíteni az uniós érdekeket, mert az európai közpénzekből a helyi gyártási kapacitásokat szükséges fejleszteni, míg az FSR célzottan a konkrét versenytorzítások kiszűrésére szolgál.