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Halálos lakástűz Győrteleken: mire kiértek a tűzoltók, már nem volt mit eloltani

Pénzcentrum/MTI
2026. november 15. 14:32 5 perc

Holttestet találtak egy kigyulladt családi házban vasárnap délelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Győrteleken - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A katasztrófavédelem vizsgálja az eset körülményeit.

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Rutkai-Dér Vivien tájékoztatása szerint a száz négyzetméteres családi ház egyik helyiségében berendezési tárgyak égtek. A tűzoltók érkezésekor már nem volt tűz, az ingatlan azonban füsttel telítődött.

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A házban egy idős nő holttestét találták meg. A katasztrófavédelem vizsgálja az eset körülményeit - tette hozzá a főhadnagy.

Hogyan előzhető meg a lakástűz? 

A lakástüzek többsége emberi mulasztásra, gondatlanságra vagy szándékosságra vezethető vissza a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint. Bár a lakástüzek száma csökken, a nem megfelelő magatartás és a késlekedés tűz esetén továbbra is komoly veszélyt jelent. A tüzek gyorsan terjedhetnek, ezért különösen fontos a gyors helyzetfelismerés és a megfelelő menekülési útvonal megválasztása.

Teendők tűz esetén

Tűz észlelésekor először fel kell mérni, hogy van-e esély a tűz megfékezésére. Ha igen, az oltást azonnal meg kell kezdeni, ha nem, értesíteni kell a tűzoltókat és az épület többi lakóját. A 112-es segélyhívón pontosan meg kell adni a tűz címét, a tűz jellegét, az esetleges károkat és veszélyeztetett területeket, valamint a sérültek számát és saját azonosító adatainkat.

Meneküléskor tilos liftet használni, mert a tűzoltói beavatkozás részeként az épületet áramtalaníthatják, így a felvonóban rekedhetünk. Mindig a lépcsőházon keresztül kell elhagyni az épületet, lehetőség szerint a tűztől távolabbi lépcsőházat választva. Ha van rá lehetőség, működésbe kell hozni a lépcsőház hő- és füstelvezető berendezését is.

A társasházak és panelépületek veszélyei

A panelépületek jelentős része az 1960-as és 1970-es években épült, és a felújítások elmaradása több tűzvédelmi problémát okozhat. A tűz és a füst a gépészeti aknákon és a homlokzaton keresztül is átterjedhet a felsőbb szintekre. A nem megfelelő állapotú hő- és füstelvezető berendezések miatt a lépcsőházak is füsttel telítődhetnek, megnehezítve a lakók menekülését és a tűzoltók munkáját.

A tűz továbbterjedésének kockázatát növeli, ha a lakók éghető anyagokat halmoznak fel a kis alapterületű lakásokban, tárolókban, folyosókon és közlekedőkben.

A konyhai tüzek megelőzése

A főzés során különösen veszélyes lehet az égő olaj vízzel történő oltása. A víz az edény aljára süllyed, majd a forró olaj hatására pillanatok alatt gőzzé alakul, és robbanásszerűen kivetődik az edényből. Ilyenkor az edényt fedővel kell letakarni, és meg kell várni, amíg a tűz elalszik. A kisebb tüzek megfékezésére megfelelő tűzoltó készülék, például 6 kilogrammos ABC porral oltó is használható.

Fűtőberendezések és szén-monoxid-veszély

A fűtőberendezések meghibásodása szintén gyakori tűzforrás. Az elektromos hősugárzókat és a gázüzemű fűtőtesteket úgy kell elhelyezni, hogy ne érintkezzenek éghető anyagokkal, és azok kellő távolságra legyenek tőlük. A gázkonvektor burkolata olyan forróvá válhat, hogy a ráterített ruhát meggyújthatja, ezért fűtőberendezésen ruhát szárítani tilos.

A nyitott égésterű tüzelő- és fűtőberendezések szén-monoxid-mérgezést is okozhatnak. Az ilyen berendezésekkel felszerelt lakásokban ezért különösen fontos a megfelelő CO-érzékelő felszerelése, amely időben jelezheti a veszélyes gázkoncentráció emelkedését.

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Elektromos tüzek megelőzése

Az elektromos hálózatok túlterhelése és a meghibásodott berendezések szintén lakástüzet okozhatnak. A hálózat megfelelő karbantartásával, rendszeres szakember általi ellenőrzésével és a szabálytalan villanyszerelés elkerülésével csökkenthető a kockázat. Nem ajánlott különböző anyagú vezetékeket, például réz- és alumíniumvezetőket összekapcsolni, hosszabbítókat egymásba dugni vagy szabálytalan vezetékeket használni.

A nem használt elektromos készülékeket ki kell kapcsolni, hosszabb távollét esetén pedig érdemes a konnektorból is kihúzni. A sütő, a vasaló és más felforrósodó eszközök használat után ne maradjanak bekapcsolva. A kenyérpirító, kávéfőző és főzőlap környezetében ne legyen éghető anyag, alattuk pedig célszerű hőálló alátétet használni. Elektromos tüzet vízzel oltani tilos, ehhez megfelelő tűzoltó készüléket kell alkalmazni.

További tűzveszélyes helyzetek és tárolási szabályok

Zárt térben, különösen ágyban, fotelben vagy kanapén nem ajánlott dohányozni, mert a kihulló cigaretta vagy parázs könnyen meggyújthatja a környezetében lévő éghető anyagokat.

A gázpalackok, üzemanyagok és más éghető anyagok tárolására szigorú szabályok vonatkoznak. Többszintes, több lakásos épületben lakásonként legfeljebb egy propán-bután gázpalack tárolható, és az is csak olyan épületben, amelynek tartószerkezetei elviselik egy esetleges gázrobbanás hatásait. Bizonyos helyiségekben, például gépjárműtárolókban és huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben tilos a gázpalack tárolása.

Az éghető folyadékok megengedett mennyisége az épület típusától függ. Egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter I–II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék, például benzin, illetve 60 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék, például gázolaj tárolható. Többlakásos épületben ezek a mennyiségek 10, illetve 30 literre korlátozódnak. A lakóépületekhez tartozó garázsokban parkolóállásonként legfeljebb 5 liter, a háztartásban használatos, illetve járművek üzemeltetéséhez szükséges éghető folyadék tartható.

A menekülési útvonalak és a tűzoltók munkájának biztosítása

A társasházak lakói sokszor maguk is akadályozzák a biztonságos menekülést és a tűzoltók munkáját azzal, hogy tárgyakat tárolnak a lépcsőházakban, folyosókon és közlekedőkben, vagy rácsokkal zárják le ezeket a területeket. Az éghető anyagok tárolása a tűz továbbterjedését is elősegítheti, a leszűkített vagy lezárt útvonalak pedig késleltethetik az épület elhagyását és a tűzoltói beavatkozást.

A magasabb épületek felsőbb szintjeiről a füsttel telítődött lépcsőházon keresztül történő menekülés veszélyes, sok esetben lehetetlen. Ilyenkor a tűzoltók magasból mentő járművekkel segíthetnek a lakók kimentésében. Ehhez azonban biztosítani kell a tűzoltási felvonulási területek szabadon hagyását: ezeken a helyeken tilos parkolni. Ugyancsak fontos, hogy a tűzcsapok mindig hozzáférhetők legyenek, ezért melléjük és a föld alatti tűzcsapokra sem szabad gépjárművel parkolni.
Címlapkép: Getty Images
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