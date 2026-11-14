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Felháborító természetkárosítás a Hortobágyon: védett tölgyerdőt veszélyeztettek a víz elvezetésével

MTI
2026. november 14. 15:32 1 perc

Feljelentést tett a Hortobágyi Nemzeti Park területén történt súlyos természet- és környezetkárosítás gyanúja miatt a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz erről szombaton a Facebook-oldalán számolt be. A tárcavezető bejegyzésében azt írta: olyan információk jutottak el hozzá, amelyek szerint a szigorúan védett Fekete-réten engedély nélküli vízkivétel történt, jogosulatlanul alakították át a nemzeti park csatornarendszerét, védett tölgyerdőt veszélyeztettek, valamint túllegeltették a területet.

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Ruszin-Szendi Romulusz szerint különösen aggasztó, hogy a problémák nem most kezdődtek: a károkozásokról a nemzeti park illetékesei évek óta tudhattak, mégsem történt érdemi beavatkozás. Ezért a feljelentésben átfogó vizsgálatra és arra kérte a hatóságokat, hogy "amennyiben jogsértés történt, annak legyen következménye, aki hibázott, azt vonják felelősségre".

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A miniszter jelezte, Hajdú-Bihar megye 5. számú, Hajdúszoboszló központú választókerületének országgyűlési képviselőjeként tett feljelentést, mert a Hortobágy választókerület része. A Hortobágy nemzeti kincsünk, nem lehet senki magánérdekének vagy felelőtlen gazdálkodásának áldozata - húzta alá.

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Címlapkép: Getty Images
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