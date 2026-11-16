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Világhírű földtani csodák közé került a magyar tanúhegy: a Grand Canyon és a Kilimandzsáró után szerepel a listán

HelloVidék
2026. november 16. 17:15 3 perc

Nem mindennapi nemzetközi elismerést kapott Vas megye egyik legismertebb természeti látványossága: a celldömölki Ság-hegy felkerült a világ legjelentősebb földtani örökségi helyszíneit felsoroló nemzetközi listára. A Fuji-hegy, a norvég fjordok és az Aconcagua mellett jegyzik mostantól, de nemcsak különleges vulkáni múltja, hanem Eötvös Loránd tudománytörténeti kísérletei miatt is figyelemre méltó.

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Van egy különleges tanúhegy Vas megyében, amely mellett sokan talán már elautóztak, mások kirándultak is a környékén, de kevesen tudják, milyen jelentős szerepet játszott a modern geofizika történetében. A celldömölki Ság-hegy most nemzetközi elismerést kapott: felkerült a Nemzetközi Geológiai Tudományos Unió (IUGS) földtani örökségi helyszíneket bemutató rangos listájára.

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A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat november 9-i tájékoztatása szerint a magyarországi bazalt tanúhegy az úgynevezett „Harmadik 100” válogatásba került be. Ezzel olyan világhírű földtani képződmények társaságába jutott, mint a japán Fuji-hegy, a norvég fjordok, az amerikai Szent András-törésvonal vagy az argentínai Aconcagua. Az elismerés nem egyszerűen egy újabb turisztikai cím: az IUGS olyan helyszíneket választ ki, amelyek kiemelkedő tudományos értéket képviselnek, különleges példái a Földet formáló földtani folyamatoknak, vagy fontos szerepet játszottak a földtudományok fejlődésében.

Több mint ötmillió éves vulkán őrzi a Föld múltjának titkait

A Ság-hegy körülbelül 5,2 millió évvel ezelőtt, a pliocén korban kialakult bazaltvulkán. Különlegessége, hogy belső szerkezetének jelentős része ma is tanulmányozható: az egykori bazaltbányászat ugyanis feltárta azokat a rétegeket és vulkáni képződményeket, amelyek másutt sokszor a felszín alatt rejtőznek.

A hegy eredetileg szabályos, csonka kúp alakú vulkáni képződmény volt, amelynek arculatát a 20. században csaknem öt évtizeden át tartó bazaltbányászat jelentősen átalakította. A kitermelés során mintegy 12 méterrel csökkent a magassága, ugyanakkor éppen a bányászatnak köszönhetően váltak jól láthatóvá az egykori vulkáni működés különböző szakaszainak nyomai.

Az IUGS szakmai leírása szerint a Ság-hegy a vulkanológiai kutatások szempontjából is különösen értékes. A bazaltláva és a vulkáni törmelékes képződmények kölcsönhatásának nyomai olyan részleteket árulnak el, amelyek segítenek megérteni az egykori vulkáni folyamatokat.

Eötvös Loránd is itt végzett úttörő kísérleteket

A Ság-hegy nemcsak földtani különlegesség. A magyar tudománytörténetben is fontos helyet foglal el: Eötvös Loránd és munkatársai 1891-ben itt végezték el az első terepi méréseket az általa kifejlesztett torziós mérleggel, közismert nevén az Eötvös-ingával.

A rendkívül érzékeny műszer a gravitációs tér apró eltéréseinek mérésére szolgált. Segítségével a kutatók a felszín alatti kőzetrétegek és a különböző sűrűségű földtani képződmények elhelyezkedéséről is következtetéseket tudtak levonni.

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Eötvös munkássága később a gyakorlati geofizikában is meghatározóvá vált: a torziós mérleg a műszeres kőolajkutatás egyik úttörő eszköze lett. A Ság-hegy tehát nemcsak egy egykori vulkán látványos maradványa, hanem egy olyan helyszín is, ahol a modern geofizikai kutatások történetének egyik fontos fejezete kezdődött.

A nemzetközi elismeréshez a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetéből indult kezdeményezés, a felterjesztésben pedig Németh Károly vulkanológusnak, az MTA doktorának volt meghatározó szerepe. A portugáliai Louléban rendezett Geoheritage 2026 konferencián Szarka László Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja mutatta be a Ság-hegyet.

A Grand Canyon és a Kilimandzsáró után most a Ság-hegy is a listán

Az IUGS földtani örökségi programja 2022-ben indult: az első száz helyszínt abban az évben, a második százat 2024-ben hirdették ki. A 2026 novemberében bemutatott „Harmadik 100” újabb száz földtani különlegességgel bővítette a nemzetközi válogatást.

A mostani listán 47 ország és több földrajzi térség képviselteti magát. A korábban kiválasztott helyszínek között olyan ismert természeti képződmények szerepelnek, mint a Grand Canyon, a Kilimandzsáró, a Mount Everest vagy a Namíb-sivatag. A Ság-hegy felkerülése azért is jelentős, mert a nemzetközi figyelem nemcsak a tudományos értékek bemutatását segítheti, hanem a helyszín megőrzéséhez és oktatási célú hasznosításához is hozzájárulhat.

Aki pedig személyesen is szeretné felfedezni a különleges vulkáni képződményt, annak érdemes felkeresnie a Kemenes Vulkán Parkot és a Ság-hegyet: a celldömölki tanúhegyen a földtörténet látványos nyomai mellett a magyar tudomány egyik fontos emlékhelyével is találkozhat.
Címlapkép: Getty Images
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