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Jelzőrák (Pacifastacus leniusculus), Midlands, 2009. október
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Halálos kórt terjeszt a vasi vizek új betolakodója: húszezer inváziós rákot kellett kifogni az Őrségben

HelloVidék
2026. november 16. 15:15 2 perc

Nem mindennapi természetvédelmi akció zajlott Vas megyében: az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei idén közel húszezer idegenhonos amerikai jelzőrákot gyérítettek az élővizekben. A faj nemcsak az őshonos rákokat szoríthatja vissza, hanem a teljes vízi ökoszisztémára is hatással lehet.

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Nem egyszerű feladat megállítani az idegenhonos fajok terjedését, különösen akkor, ha azok már megjelentek a természetes vizeinkben, és gyorsan képesek újabb élőhelyeket meghódítani. Vas vármegyében az egyik ilyen problémás betolakodó az amerikai jelzőrák, amelynek állományát az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei évek óta igyekeznek visszaszorítani.

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Az igazgatóság idei munkája sem volt eredménytelen: a 2026-os évben közel húszezer példányt gyérítettek a vasi élővizekben. A beavatkozás célja elsősorban az őshonos, védett folyami és kövi rákok állományának megóvása, de a természetvédelmi szakemberek szerint a teljes vízi élőlényközösség szempontjából is fontos a terjedés fékezése - írta Pecaverzum.

Nemcsak az őshonos rákokat veszélyezteti az amerikai jelzőrák

Az amerikai jelzőrák (Pacifastacus leniusculus) Észak-Amerikából származó, Magyarországon nem őshonos faj. Hazánkban először 1998-ban, a nyugat-magyarországi Gyöngyös-patakban észlelték, azóta pedig a nyugati országrész több vízfolyásában is megjelent. Terjedésének egyik legnagyobb veszélye, hogy az őshonos rákfajokkal verseng az élőhelyekért és a táplálékért.

A probléma azonban ennél is súlyosabb: a jelzőrák a rákpestis nevű betegséget is terjesztheti. Miközben maga a faj ellenálló a kórokozóval szemben, az őshonos európai rákfajok számára a fertőzés akár végzetes is lehet. A betegség következtében megfogyatkozó őshonos állományok élőhelyeit aztán a jelzőrák gyorsan elfoglalhatja.

A természetvédelmi szakembereknek tehát nemcsak egy újonnan megjelenő fajjal, hanem egy olyan betolakodóval kell megküzdeniük, amely többféle módon is veszélyezteti a hazai vízi élővilág egyensúlyát.

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Kézzel, elektromos halászgéppel és varsákkal is dolgoznak a szakemberek

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság megbízott szakértője folyamatosan igyekszik feltérképezni az amerikai jelzőrák előfordulási helyeit. Az állomány visszaszorításához többféle módszert is alkalmaznak: kézi egyeléssel, elektromos halászgéppel és varsázással gyérítik a rákokat.

A módszerek kombinálására azért van szükség, mert az inváziós faj állományainak felmérése és begyűjtése nem egyszerű feladat. A cél, hogy minél több példányt távolítsanak el a természetes vizekből, ezzel is mérsékelve a további terjedést és az őshonos fajokra nehezedő nyomást.

Az idei eredmény különösen figyelemre méltó: a beavatkozásoknak köszönhetően közel húszezerrel kevesebb amerikai jelzőrák veszélyezteti a vasi élővizek élővilágát. A munka azonban ezzel nem ér véget, hiszen az inváziós fajok visszaszorítása hosszú távú, folyamatos természetvédelmi feladat.
Címlapkép: Getty Images
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