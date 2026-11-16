Halálos kórt terjeszt a vasi vizek új betolakodója: húszezer inváziós rákot kellett kifogni az Őrségben

Nem mindennapi természetvédelmi akció zajlott Vas megyében: az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei idén közel húszezer idegenhonos amerikai jelzőrákot gyérítettek az élővizekben. A faj nemcsak az őshonos rákokat szoríthatja vissza, hanem a teljes vízi ökoszisztémára is hatással lehet.

Nem egyszerű feladat megállítani az idegenhonos fajok terjedését, különösen akkor, ha azok már megjelentek a természetes vizeinkben, és gyorsan képesek újabb élőhelyeket meghódítani. Vas vármegyében az egyik ilyen problémás betolakodó az amerikai jelzőrák, amelynek állományát az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei évek óta igyekeznek visszaszorítani.

Az igazgatóság idei munkája sem volt eredménytelen: a 2026-os évben közel húszezer példányt gyérítettek a vasi élővizekben. A beavatkozás célja elsősorban az őshonos, védett folyami és kövi rákok állományának megóvása, de a természetvédelmi szakemberek szerint a teljes vízi élőlényközösség szempontjából is fontos a terjedés fékezése - írta Pecaverzum.

Nemcsak az őshonos rákokat veszélyezteti az amerikai jelzőrák

Az amerikai jelzőrák (Pacifastacus leniusculus) Észak-Amerikából származó, Magyarországon nem őshonos faj. Hazánkban először 1998-ban, a nyugat-magyarországi Gyöngyös-patakban észlelték, azóta pedig a nyugati országrész több vízfolyásában is megjelent. Terjedésének egyik legnagyobb veszélye, hogy az őshonos rákfajokkal verseng az élőhelyekért és a táplálékért.

A probléma azonban ennél is súlyosabb: a jelzőrák a rákpestis nevű betegséget is terjesztheti. Miközben maga a faj ellenálló a kórokozóval szemben, az őshonos európai rákfajok számára a fertőzés akár végzetes is lehet. A betegség következtében megfogyatkozó őshonos állományok élőhelyeit aztán a jelzőrák gyorsan elfoglalhatja.

A természetvédelmi szakembereknek tehát nemcsak egy újonnan megjelenő fajjal, hanem egy olyan betolakodóval kell megküzdeniük, amely többféle módon is veszélyezteti a hazai vízi élővilág egyensúlyát.

Kézzel, elektromos halászgéppel és varsákkal is dolgoznak a szakemberek

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság megbízott szakértője folyamatosan igyekszik feltérképezni az amerikai jelzőrák előfordulási helyeit. Az állomány visszaszorításához többféle módszert is alkalmaznak: kézi egyeléssel, elektromos halászgéppel és varsázással gyérítik a rákokat.

A módszerek kombinálására azért van szükség, mert az inváziós faj állományainak felmérése és begyűjtése nem egyszerű feladat. A cél, hogy minél több példányt távolítsanak el a természetes vizekből, ezzel is mérsékelve a további terjedést és az őshonos fajokra nehezedő nyomást.

Az idei eredmény különösen figyelemre méltó: a beavatkozásoknak köszönhetően közel húszezerrel kevesebb amerikai jelzőrák veszélyezteti a vasi élővizek élővilágát. A munka azonban ezzel nem ér véget, hiszen az inváziós fajok visszaszorítása hosszú távú, folyamatos természetvédelmi feladat.