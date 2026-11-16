Az Európai Bizottság 2026-os Eurobarométer-kutatása rámutatott, hogy itthon mindössze a lakosság 25 százaléka aggódik az euró árfelhajtó hatása miatt.
Halálos kórt terjeszt a vasi vizek új betolakodója: húszezer inváziós rákot kellett kifogni az Őrségben
Nem mindennapi természetvédelmi akció zajlott Vas megyében: az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei idén közel húszezer idegenhonos amerikai jelzőrákot gyérítettek az élővizekben. A faj nemcsak az őshonos rákokat szoríthatja vissza, hanem a teljes vízi ökoszisztémára is hatással lehet.
Nem egyszerű feladat megállítani az idegenhonos fajok terjedését, különösen akkor, ha azok már megjelentek a természetes vizeinkben, és gyorsan képesek újabb élőhelyeket meghódítani. Vas vármegyében az egyik ilyen problémás betolakodó az amerikai jelzőrák, amelynek állományát az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei évek óta igyekeznek visszaszorítani.
Az igazgatóság idei munkája sem volt eredménytelen: a 2026-os évben közel húszezer példányt gyérítettek a vasi élővizekben. A beavatkozás célja elsősorban az őshonos, védett folyami és kövi rákok állományának megóvása, de a természetvédelmi szakemberek szerint a teljes vízi élőlényközösség szempontjából is fontos a terjedés fékezése - írta Pecaverzum.
Nemcsak az őshonos rákokat veszélyezteti az amerikai jelzőrák
Az amerikai jelzőrák (Pacifastacus leniusculus) Észak-Amerikából származó, Magyarországon nem őshonos faj. Hazánkban először 1998-ban, a nyugat-magyarországi Gyöngyös-patakban észlelték, azóta pedig a nyugati országrész több vízfolyásában is megjelent. Terjedésének egyik legnagyobb veszélye, hogy az őshonos rákfajokkal verseng az élőhelyekért és a táplálékért.
A probléma azonban ennél is súlyosabb: a jelzőrák a rákpestis nevű betegséget is terjesztheti. Miközben maga a faj ellenálló a kórokozóval szemben, az őshonos európai rákfajok számára a fertőzés akár végzetes is lehet. A betegség következtében megfogyatkozó őshonos állományok élőhelyeit aztán a jelzőrák gyorsan elfoglalhatja.
A természetvédelmi szakembereknek tehát nemcsak egy újonnan megjelenő fajjal, hanem egy olyan betolakodóval kell megküzdeniük, amely többféle módon is veszélyezteti a hazai vízi élővilág egyensúlyát.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Kézzel, elektromos halászgéppel és varsákkal is dolgoznak a szakemberek
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság megbízott szakértője folyamatosan igyekszik feltérképezni az amerikai jelzőrák előfordulási helyeit. Az állomány visszaszorításához többféle módszert is alkalmaznak: kézi egyeléssel, elektromos halászgéppel és varsázással gyérítik a rákokat.
A módszerek kombinálására azért van szükség, mert az inváziós faj állományainak felmérése és begyűjtése nem egyszerű feladat. A cél, hogy minél több példányt távolítsanak el a természetes vizekből, ezzel is mérsékelve a további terjedést és az őshonos fajokra nehezedő nyomást.
Az idei eredmény különösen figyelemre méltó: a beavatkozásoknak köszönhetően közel húszezerrel kevesebb amerikai jelzőrák veszélyezteti a vasi élővizek élővilágát. A munka azonban ezzel nem ér véget, hiszen az inváziós fajok visszaszorítása hosszú távú, folyamatos természetvédelmi feladat.
Hatalmas esőzés után jött a fordulat a Velencei-tónál: ennyit nőtt a vízállás, de még mindig nagy a baj
Komoly nehézségekkel küzd a körmendi ADA bútorgyár, ahol átmenetileg heti 32 órára csökkentették a munkaidőt, és létszámleépítésre is sor került.
A tűzoltók érkezésekor már nem volt tűz, az ingatlan azonban füsttel telítődött.
A szigorúan védett Fekete-réten engedély nélküli vízkivétel történt, jogosulatlanul alakították át a nemzeti park csatornarendszerét, védett tölgyerdőt veszélyeztettek.
Régen a bor egyetlen cseppjét sem pazarolták: így készült a lőre-cibere, a murci körte és a Márton-napi sásás lúd
Régi időkben bizony a gyengébbre sikerült bort sem feltétlenül öntötték ki: lőréből főztek levest, borral készült a liba, és még egy különleges körtés desszerthez is...
Feltámad a legendás tóparti fesztivál: 2027-ben visszatér Bánkra, már az első fellépőt is bejelentették
A 2025-ben pénzügyi nehézségek miatt megszűnő rendezvény 2027 nyarán új szervezőcsapattal, megújulva, de az eredeti helyszínen tér vissza.
A különleges felfedezések között egy kiváló állapotban fennmaradt, IV. Béla uralkodásának idejéből származó ezüstpénz is van.
100 ezer forintot érő ritka halra bukkantak a Börzsönyben: alig maradt ilyen menedék a kiszáradó patakok között
Kiszáradtak a börzsönyi patakok, de egy apró falusi vízfolyásban még hemzseg az élet: ritka, védett halra bukkantak a szakemberek
Egy budapesti panellakás áráért kastélyt vehetsz a Rábaközben: 69 millióért kínálják ezt a 11 szobás épületet, nem akármilyen múltja van
Ritka ajánlat bukkant fel: egy budapesti panellakás áráért kínálnak egy 18. századi kastélyt 11 szobával, hatalmas birtokkal és egy közel 300 éves tölgyfával Farádon.
A megszorítások éve jön 2027-ben: emelkedik több adó, csökkentik a vezetői béreket, elmarad a város nagy fesztiválja is Zalaegerszegen
A tervek szerint jövőre nem rendezik meg az Egerszeg Fesztivált, de a filmzenei koncert, a kamaratánc fesztivál, a gyermekkórus fesztivál és a Zegasztár is kimarad...
Eger óriási karácsonyfája majdnem tragédiát okozott: videón, ahogy a kidőlő oszlop centikkel kerül el egy autót
Kis híján súlyos balesettel végződött Eger idei karácsonyfájának szállítása: a hatalmas fenyővel manőverező szerelvény csütörtökön elakadt és egy villanyoszlopot is kidöntött.
Pusztító nyomot hagyott az aszály a miskolci arborétumban: 30 év munkája veszett kárba, 50 fenyő kell kivágni
Harminc év munkája veszett kárba a miskolci Avasi Arborétumban: közel ötven fenyő pusztult el az elmúlt két évben, a gondozók most önkéntesek segítségét kérik
Jó hír a horgászoknak: rengeteg csukát engedtek szabadon a Dunába, mutatjuk, hol lehet rájuk pecázni
A Duna három helyszínén telepített egynyaras csukákat a folyóba a Komárom-Esztergom megyei Horgászegyesületek Szövetsége.
Tyúkkal pózolt a békési diák tablóképén, most megőrül érte az internet: Botond elmesélte, hogyan lett belőle igazi csirkefogó
A tablóképével egyik pillanatról a másikra lett ismert a békési diák, aki most a HelloVidéknek arról mesélt, hogyan vált a tyúktartás életre szóló szenvedéllyé...
Kitálalt a balatoni borvidék ismert borásza: a jelenlegi formájában aligha éli túl a magyar borágazat
A magyar borászat jövője kritikus ponthoz érkezett, mivel az aranyszínű sárgaság rohamos terjedése, a klímaváltozás, a krónikus munkaerőhiány alapjaiban fenyegetik az ágazatot.
Keményen megdrágul a karácsonyfa: ennyit kérhetnek egy lucfenyőért, nordmann fenyőért és ezüstfenyőért a 2026-os szezonban
Idén még nem maradunk karácsonyfa nélkül, de az aszály miatt a következő években szűkülhet a kínálat, és a fenyőárak is kellemetlen meglepetéseket tartogathatnak.
Egy lakóövezet közvetlen közelébe, folyóparti zöldterületre terveztek adatközpontot Győrben, ám a helyiek nem hagyták annyiban a dolgot.
Két vidéki magyar fürdőváros is bekerült a nemzetközi élmezőnybe: Hévíz és Sárvár is komoly elismerést kapott
Két magyar fürdőváros is komoly nemzetközi elismerést szerzett 2026-ban: Hévíz és Sárvár egyaránt elnyerte a Green Destinations Bronze Awardot.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.