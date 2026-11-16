Ez az álomszép balatoni vidék volt Scherer Péter második otthona: itt töltötte a legszebb nyarait, most emlékhelyet kapott

Kevesen tudják, mennyire szorosan kötődött a Balatonhoz Scherer Péter: a Jászai Mari-díjas színművész számára Sajkod nem egyszerű nyaralóhely, hanem valódi második otthon volt. Gyermekkorától kezdve visszajárt ide, itt teltek a nyarai és a hétvégéi, számtalan baráti emléke is ehhez a tihanyi településrészhez kötötte. Most egy emlékfa és egy pad őrzi tovább a színész emlékét a Balaton partján. Különös egybeesés, hogy Scherer Péter éppen 65 évvel ezelőtt, ezen a napon született.

Vannak helyek, amelyekhez az ember egész életében visszatalál. Scherer Péter számára ilyen volt a Tihanyi-félsziget egyik csendesebb, különleges hangulatú településrésze, Sajkod. A színművész családjának már gyermekkorában volt itt egy kis háza, így a nyári szünetek, a tavaszi és őszi hétvégék jelentős részét is a Balaton közelében töltötte. Nem véletlen, hogy az évek során ez a vidék a második otthonává vált.

Most már egy emlékfa és egy pad is őrzi a nevét azon a helyen, amelyhez annyi személyes történet kötötte. Szombaton családtagjai, barátai, tisztelői és a helyiek gyűltek össze Sajkodon, hogy közösen emlékezzenek a májusban elhunyt Jászai Mari-díjas színművészre - írta a Veol.hu.

Itt töltötte a nyarakat, a hétvégéket és élete legszebb pillanatait

Az emlékünnepség résztvevői Scherer Péter korábbi interjúiból hallhattak részleteket. A színész ezekben saját szavaival mesélt arról, mit jelentett neki Tihany és Sajkod. Szülei egykor kis házat építettek a környéken, így gyerekkorától kezdve szinte minden nyarát itt töltötte, de a tavaszi és őszi hétvégéken is gyakran visszatért.

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A környék nemcsak a pihenésről szólt: kirándulások, kerékpározások, a félsziget felfedezése és a baráti találkozások tették igazán otthonossá számára ezt a vidéket. Sajkodban megvolt mindaz, amit egy ember egy kedves nyaralóhelytől remélhet: természetközeli környezet, balatoni panoráma, nyugalom és egy olyan közösség, amelyhez jó volt újra meg újra visszatérni.

Rózsás Éva, a Németh László Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója is arról beszélt, hogy Scherer Péter és Tihany kapcsolata különleges volt. Mint felidézte, a színművésznek több kedves törzshelye is akadt a környéken, köztük a Sport Étterem, a Kotyogós Kávézó és az Apáti Étterem. Utóbbi közelében alakították ki most az emlékhelyet is.

Katonatársakból lettek életre szóló barátok, Sajkod pedig közös menedékük lett

Az emlékezésen Scherer Péter egyik régi barátja is felidézte a közös történeteket. A Magyar Néphadseregben találkoztak, ahová egyszerre vonultak be, barátságuk pedig már a katonaság első napjaiban elkezdődött.

Sajkod később közös életük egyik legfontosabb helyszínévé vált. Scherer Péter családjának már akkor volt nyaralója a településrészen, ahová katonai szolgálatuk idején időnként barátaikkal együtt is ellátogattak. A régi nyarakhoz közös főzések, nagy társaságok és a hegyoldalban tartott összejövetelek tartoztak. Akadt olyan este is, amikor nyolc-tíz ember gyűlt össze a sajkodi háznál.

Bár az évek múlásával a nagy nyári találkozók ritkábbá váltak, a visszajárás nem maradt el. Az Apáti Étterem terasza különösen kedves helyük volt, ahol sokszor nézték együtt a balatoni naplementét. A barát számára ezért is volt megható, hogy mostantól egy pad is őrzi majd Scherer Péter emlékét azon a vidéken, amely mindkettőjük életében fontos szerepet játszott.

Nemcsak egy emlékpadot, hanem egy találkozóhelyet is szeretnének megőrizni

Kötél Balázs, Tihany polgármestere elmondta, hogy az emlékállítás ötlete Tóth Judit önkormányzati képviselőtől származott. Scherer Péter halála után néhány héttel merült fel, hogy valamilyen formában meg kellene őrizni a színművész emlékét Sajkodon.

Először fasor kialakításában gondolkodtak, de a közművek, a tulajdonviszonyok és a balatoni naplementére nyíló kilátás megőrzése miatt végül más megoldást választottak. Így született meg az emlékfa és az emlékpad ötlete. A polgármester szerint az emlékhely különlegessége éppen az lesz, hogy nem csupán egy megemlékezés helyszíneként szolgál majd. Az emberek leülhetnek itt beszélgetni, pihenni, gyönyörködni a tájban, vagy egyszerűen csak megnézni a naplementét.

"Itt lesz ez a pad és ez a fa, ahol a jövőben biztosan nagyon sok minden fog történni. Lesznek itt szerelmek, üzleti megbeszélések, veszekedések is, és lesznek olyanok, akik csak egyszerűen leülnek, és a naplementét nézik. De mindenki úgy fog erről a helyről beszélni, hogy tudod, ott, ahol a Scherer Péter fája áll" – fogalmazott Kötél Balázs.

Az önkormányzat gondoskodik majd az emlékhely megóvásáról. Az eseményen Tóth Károly egy Scherer Péter portréját ábrázoló emléktáblát is felajánlott a közösségnek, amely a tervek szerint később szintén helyet kap a fa és a pad mellett.