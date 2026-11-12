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Óriási szerverpark épült volna a győri lakóövezet mellé: a helyiek nem kérnek az AI-beruházásból

HelloVidék
2026. november 12. 10:48 2 perc

Egy lakóövezet közvetlen közelébe, folyóparti zöldterületre terveztek adatközpontot Győrben, ám a helyiek nem hagyták annyiban a dolgot. A tiltakozásuk után a városvezetés visszavonta a beruházás támogatását, a közgyűlés pedig a terület jelenlegi állapotának megőrzéséről döntött. A történet nem egyedi: Európa több országában és az Egyesült Államokban is egyre többen emelik fel a hangjukat az MI működéséhez szükséges, hatalmas energiaigényű adatközpontok terjeszkedése ellen.

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Győr egyik kertvárosi városrészében, Likócson épült volna meg az a nagyszabású adatközpont, amelynek terve ellen a környéken élők tiltakozni kezdtek. A beruházásról szóló elképzeléssel a telek tulajdonosa 2026 januárjában kereste meg az önkormányzatot. A tervek szerint egy modern IT-kampusz és adatközpontpark létesült volna a területen: négy, egyenként 1500 négyzetméteres épülettel, összesen 20 megawatt IT-kapacitással.

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A helyiek elsősorban a tervezett helyszínt kifogásolták. Az adatközpontot folyóparti, beerdősült zöldterületre, lakott területek közelébe szánták. A tiltakozók szerint egy ilyen ipari létesítmény zaj- és hőhatása nem fér össze a környék lakóövezeti jellegével.

A 24.hu beszámolója szerint az október 22-i közgyűlésen egyhangúlag visszavonták a beruházás támogatására vonatkozó korábbi előterjesztést. Az elfogadott új javaslat már arról szólt, hogy a folyóparti, beerdősült zöldterületet meg kell őrizni a jelenlegi állapotában. Vagyis a városvezetés kihátrált a projekt mögül, miután a helyiek tiltakozásba kezdtek.
Címlapkép: Getty Images
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