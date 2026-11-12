Idén még nem maradunk karácsonyfa nélkül, de az aszály miatt a következő években szűkülhet a kínálat, és a fenyőárak is kellemetlen meglepetéseket tartogathatnak.
Kitálalt a balatoni borvidék ismert borásza: a jelenlegi formájában aligha éli túl a magyar borágazat
A magyar borászat jövője kritikus ponthoz érkezett, mivel az aranyszínű sárgaság rohamos terjedése, a klímaváltozás, a krónikus munkaerőhiány és a gyorsan átalakuló fogyasztói szokások alapjaiban fenyegetik az ágazatot. Istvándy Tamás, a Káli-medencében gazdálkodó borász szerint a szőlészet-borászat jelenlegi formájában aligha éli túl a következő éveket, és a tömegtermelés helyett egy jelentősen beszűkülő, "skanzenszerű" jövő várhat rá - tudósított az Agrárszektor.
Istvándy Tamás Szentbékkállán vezet egy öthektáros, apa-fiú együttműködésen alapuló családi borászatot, ahol a saját termékek készítése mellett vendéglátással és bérpalackozással is foglalkoznak. A gazdaság életében jelenleg a legnagyobb kihívást az aranyszínű sárgaság jelenti, amely már valamennyi szőlőterületükön felütötte a fejét. Istvándy településvezetőként is szembesül a problémával, a hegyközséggel végzett bejárások során ugyanis egyértelművé vált, hogy a gondozatlan, elhagyatott szőlők felgyorsítják a fertőzés terjedését, ami országosan és helyi szinten is drámaian súlyosbítja a helyzetet.
A betegségek mellett a klímaváltozás is azonnali alkalmazkodást követel a termelőktől. A szélsőséges időjárás miatt idén visszaesett a termésmennyiség, és bár a szőlő egészséges volt, a borászoknak egyre kevesebb mozgásterük maradt a különböző stílusú – a könnyed, friss tételektől a testesebb italokig terjedő – borok elkészítésére. Hosszú távon az is kérdésessé válhat, hogy mely dűlők és szőlőfajták maradnak egyáltalán életképesek a hazai klímán.
Ezt a küzdelmet tovább nehezíti a munkaerőhiány, különösen a zöldmunkák idején. A Balaton-felvidéken és a Tapolcai járásban az elöregedő népesség, valamint az egekbe szökő ingatlanárak miatt drasztikusan csökken a mezőgazdasági munkára fogható helyiek száma, mivel a lakóházak jelentős része nyaralóvá alakul.
Bár a fizikai munkaerő hiányzik, a családi gazdaságok jövőjét illetően vannak pozitívumok is, hiszen a 30–40 éves korosztály kifejezetten aktív a magasabb hozzáadott értéket teremtő, a szőlőt saját hatáskörben feldolgozó prémium borászatoknál.
A fogyasztói bázis és a piaci igények azonban gyökeresen átalakulnak. Az általános alkoholfogyasztás – és ezen belül a borfogyasztás – csökkenését részben demográfiai okok, például a Z generáció kisebb létszáma is magyarázza. A fiatalok továbbra is keresik a gasztronómiai élményeket, de sokkal kevésbé ragaszkodnak az alkoholhoz, így egy jól elkészített kávé vagy egy alkoholmentes ital is ugyanolyan vonzó számukra, mint a hagyományos választási lehetőségek.
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A borpiac kínálata egyre töredezettebbé válik, a rozé- és a vörösborok iránti kereslet jelentősen visszaesett, miközben a fehérborok mérsékeltebb csökkenést mutatnak. A korábbi nagy, egységes fogyasztói csoportok helyett a piac kisebb rétegekre szakadt, ahol a trendek gyorsan váltják egymást, és egyre nagyobb az igény például a natúrborokra vagy a pezsgőkre.
A halmozódó akadályok miatt Istvándy Tamás kifejezetten borúlátó az ágazat jövőjét illetően. Úgy véli, az aranyszínű sárgaság és a gyorsan változó környezeti, illetve piaci feltételek olyan fordulatot hoznak, amely miatt a magyar borászat elveszítheti jelenlegi nemzetgazdasági súlyát. Borászatok a jövőben is lesznek, de az iparág fennmaradása jelentős zsugorodással és a skanzenesedés irányába mutató átalakulással járhat.
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