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Bizarr jelenetet rögzített a kamera: kecskék ugrálnak a hódmezővásárhelyi sírokon, a virágokat is lelegelik
Nem mindennapi látvány fogadja a látogatókat a hódmezővásárhelyi temetőben: kecskék járnak be rendszeresen a sírok közé, és a beszámolók szerint még az odahelyezett virágokat is elfogyasztják. A probléma hátterében egy rossz állapotú kerítés áll, amelynek javításáról egyelőre nem sikerült megállapodniuk a fenntartó egyházaknak.
A kecskékről november 15-én, vasárnap készültek felvételek, amelyeket egy helyi lakos osztott meg a Hódmezővásárhely – Csevegő nevű Facebook-csoportban. A videón remekül látszik, ahogy az állatok a sírok között jönnek-mennek, felugrálnak a síremlékekre, és a kihelyezett virágokat is megdézsmálják. A felvételek gyorsan elterjedtek, a történet pedig több sajtóorgánumhoz is eljutott.
Közel egy kilométeren hiányzik a kerítés, jövő tavaszig várhatnak a megoldásra
A Hódpress szerint nem először jutnak be állatok a hódmezővásárhelyi katolikus temetőbe. Idén augusztusban is kecskék jelentek meg a sírkertben, a korábbi években pedig pulykák is átjártak a szomszédos területről. Az állatok egy közeli telekről juthatnak be, mivel a Vámház utca felől csaknem egy kilométeres szakaszon hiányzik a kerítés.
A kerítés pótlására már született megállapodás, és a város is beszáll a költségekbe: a hódmezővásárhelyi önkormányzat másfél millió forint támogatást adott a beruházáshoz, ami a teljes kivitelezési költség felét fedezi. A fennmaradó részről és a munkálatok elvégzéséről a susáni református és az evangélikus egyházközség vállalt kötelezettséget. A tervek szerint a hiányzó kerítésszakasznak legkésőbb 2027. április 30-ig kell elkészülnie.
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A Hódpress szerint a temetőcsősz, ha észreveszi az elkóborolt állatokat, értesíti a tulajdonost, és felszólítja, hogy terelje ki őket a területről. Ez azonban csak ideiglenes megoldás, hiszen amíg a kerítés hiányos, az állatok újra és újra visszajuthatnak a sírok közé.
A helyieknek tehát még hónapokat kell várniuk arra, hogy a temető körbekerítése végre megoldja a visszatérő problémát. Ha minden a tervek szerint halad, 2027 tavaszára már nem a kecskéké lesz a főszerep a hódmezővásárhelyi sírkertben.
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