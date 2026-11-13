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Feltámad a legendás tóparti fesztivál: 2027-ben visszatér Bánkra, már az első fellépőt is bejelentették

HelloVidék
2026. november 13. 17:15 2 perc

Úgy tűnt, végleg búcsút kell inteni a Bánkitó Fesztiválnak, most azonban kiderült: mégsem ér véget a történet. A 2025-ben pénzügyi nehézségek miatt megszűnő rendezvény 2027 nyarán új szervezőcsapattal, megújulva, de az eredeti helyszínen tér vissza. A háromnapos fesztivált június 24. és 26. között rendezik meg Bánkon, az első fellépőt is bejelentették, a jegyértékesítés pedig már elindult.

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A Bánkitó korábbi szervezői 2025-ben jelentették be, hogy 16 év után befejezik a fesztivál működtetését. A döntést a folyamatosan növekvő költségekkel, a csökkenő bevételekkel és az elmaradó támogatásokkal indokolták. A nonprofit működési modell már nem bizonyult fenntarthatónak, a szervezők pedig nem akartak olyan kompromisszumokat kötni, amelyek a rendezvény eredeti szellemiségét veszélyeztették volna.

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A fesztivál azonban új tulajdonoshoz került: a Művészetek Völgyét is szervező Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány vásárolta meg. A Bánkitó 2026-ban már a Művészetek Völgye egyik önálló helyszíneként, a Gástya-árokban jelent meg, jövőre viszont visszaköltözik Bánkra, a megszokott helyszínére. Az újraindítást Oszkó-Jakab Natália fesztiváligazgató vezeti, aki a Művészetek Völgye és a Kerekdomb Fesztivál szervezésében is tapasztalatot szerzett.

A 2027-es rendezvény első bejelentett fellépője az Elefánt zenekar

A szervezők az ismert előadók mellett a kisebb, kísérletező és feltörekvő produkcióknak is helyet adnának. A korábbi évek jól ismert programelemei közül visszatér a Tószínpad, a Kisrét beszélgetései, a civil szervezetek programjai és a színházi előadások is. A régi MÁV-területen található színpadnál ismét hajnalig tartó bulikra készülhetnek a fesztiválozók.

A szervezők a közönséget is bevonnák az új korszak kialakításába: kívánságlistát indítottak, amelyen bárki javasolhat fellépőket, művészeti programokat és társadalmi témákat. Emellett nyílt arculati pályázatot is hirdettek fiatal, pályakezdő grafikusoknak és vizuális alkotóknak, a jelentkezési határidő 2027. január 15.

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Aki már most biztosítaná a helyét a visszatérő fesztiválon, annak nem kell tovább várnia: a jegyértékesítés elindult, a hivatalos oldalon a háromnapos bérlet jelenleg 34 900 forintért vásárolható meg. A részletes programról és a további fellépőkről később ígérnek tájékoztatást a szervezők.
Címlapkép: Getty Images
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