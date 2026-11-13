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Eger óriási karácsonyfája majdnem tragédiát okozott: videón, ahogy a kidőlő oszlop centikkel kerül el egy autót
Kis híján súlyos balesettel végződött Eger idei karácsonyfájának szállítása: a hatalmas fenyővel manőverező szerelvény csütörtökön elakadt a város egyik szűk utcájában, az egyik fordulóban pedig egy villanyoszlopot is kidöntött. A zuhanó oszlop éppen csak elkerült egy arra haladó autót, a veszélyes pillanatokról videó is készült. A 14,5 méter magas, mintegy öttonnás fenyő végül megérkezett a Dobó térre, ám a történtek után komoly vita robbant ki a szállítás körülményeiről.
A 40-50 éves fenyőt csütörtök reggel vágták ki Makláron. A fát Rácz Balázs ajánlotta fel a városnak: a növényt még a nagyszülei ültették, ám terebélyes gyökérzete miatt egyébként is el kellett volna távolítani. A szállítást a Tengely-Közmű Kft. térítésmentesen vállalta, a munkálatokat pedig a Városgondozás Eger Kft. koordinálta.
A hatalmas fenyő útnak indítása azonban már önmagában sem volt egyszerű feladat. A Heol beszámolója szerint a rendőri felvezetéssel haladó konvojnak a szűk maklári utcákon, a belógó légvezetékek között is óvatosan kellett manővereznie. A legveszélyesebb helyzet azonban már Egerben, a Kisasszony utca környékén alakult ki. A szállítmány egy szűk útszakaszon elakadt, az egyik manőver során pedig kidőlt egy oszlop, amely egyenesen egy éppen arra haladó autó felé zuhant. A helyszínről készült felvételeken jól látszik, milyen kevésen múlt, hogy nem történt komolyabb baj.
A vétlen autós a Heolnak idézte fel a hajmeresztő pillanatokat. Mint mondta, időben sikerült balra húznia a kormányt, de az oszlop teteje így is éppen csak elérte az autója jobb elejét. A sofőr hozzátette, hogy a történtek ellenére nem hibáztat senkit.
A videók nyilvánosságra kerülése után Domán Dániel önkormányzati képviselő is megszólalt. A politikus egy Facebook-videóban élesen bírálta a szállítás lebonyolítását, amelyet felelőtlennek és közveszélyesnek nevezett. Szerinte különösen aggályos, hogy a hatalmas fenyőt csúcsidőben, megfelelő oldalirányú biztosítás és forgalomirányítók nélkül mozgatták a városban.
„Ákos, és ha ez tragédiával végződött volna, mit csinálsz? Lemondasz, vagy magyarázkodsz? Egyik se lett volna elég. Mert csak a szerencsén múlott és a szürke autó sofőrjének érzékén, hogy ennek nem lett szomorú vége” – fogalmazott a képviselő.
Domán szerint a városvezetésnek elsősorban az ünnepi programok látványos elemei, a díszek, a gyertyagyújtás, a koncertek és a jégpálya számítanak, miközben a biztonság háttérbe szorul.
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A történtekre Vágner Ákos polgármester is reagált. Elismerte, hogy a fenyő méretei komoly kihívás elé állították a szakembereket, és elnézést, valamint türelmet kért a lakosoktól. Azt is megígérte, hogy a szállítás során megrongálódott közlekedési táblákat és oszlopokat az önkormányzat helyreállítja.
A kalandos út végén a fenyő csütörtök este, már sötétedés után végül megérkezett a Dobó térre, ahol a szakemberek fel is állították. Egerben nem ez az első alkalom, hogy baj történik a város karácsonyfájával: 2018 novemberében a Dobó téren felállított, 12 méteres fenyő váratlanul kidőlt.
Az idei fa díszítése a következő napokban kezdődik. A tervek szerint a korábbinál 120 méterrel hosszabb fényfüzér és 30 centiméteres bársonygömbök kerülnek majd rá, hogy teljes pompájában várja a november 27-én rajtoló Egri Advent látogatóit.
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