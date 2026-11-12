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Esox Lucius néven ismert édesvízi csuka a halászhálón. Horgászati jelenet, remek fogás – egy nagy édesvízi csuka, amelyet éppen most emeltek ki a vízből, valamint a horgászfelszerelés, őszi hangulatú, sárga levelekkel díszített vinta
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Jó hír a horgászoknak: rengeteg csukát engedtek szabadon a Dunába, mutatjuk, hol lehet rájuk pecázni

HelloVidék
2026. november 12. 14:45 1 perc

A Duna három helyszínén telepített egynyaras csukákat a folyóba a Komárom-Esztergom megyei Horgászegyesületek Szövetsége, az állomány teljes súlya meghaladta az ötszáz kilót - mondta el a KEMHESZ szakmai igazgatója.

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Schmidt-Kovács Bence tájékoztatása szerint a halakat a szőnyi mellékágban, Neszmélyen és Táton telepítették a szövetség kezelésében lévő dunai vízterületekre. A helyszíneken horgászati tilalmat nem rendeltek el. Az egynyaras csukák fogható méret közeliek, így a halőri szolgálat az említett helyszíneket fokozottan ellenőrzi.

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A KEMHESZ kiemelt célja a ragadozóhal-állomány fejlesztése, mert a csuka nemcsak horgászati szempontból értékes halfaj, hanem vizeink természetes ökológiai egyensúlyának fenntartásában is fontos szerepet tölt be. A telepítéshez hozzájárult a MOHOSZ őshonos halfajok visszatelepítésének pályázata, amelyhez a KEMHESZ saját forrása is elengedhetetlen volt.

A telepítések nem fejeződnek ezzel be az idei őszön, még compót, süllőt, keszeget és pontyot is helyez ki a szövetség, hogy az egyre növekvő létszámú horgásztársadalom számára biztosítsák a fogás élményét, az aktív kikapcsolódás lehetőségét.
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