Jó hír a horgászoknak: rengeteg csukát engedtek szabadon a Dunába, mutatjuk, hol lehet rájuk pecázni

A Duna három helyszínén telepített egynyaras csukákat a folyóba a Komárom-Esztergom megyei Horgászegyesületek Szövetsége, az állomány teljes súlya meghaladta az ötszáz kilót - mondta el a KEMHESZ szakmai igazgatója.

Schmidt-Kovács Bence tájékoztatása szerint a halakat a szőnyi mellékágban, Neszmélyen és Táton telepítették a szövetség kezelésében lévő dunai vízterületekre. A helyszíneken horgászati tilalmat nem rendeltek el. Az egynyaras csukák fogható méret közeliek, így a halőri szolgálat az említett helyszíneket fokozottan ellenőrzi.

A KEMHESZ kiemelt célja a ragadozóhal-állomány fejlesztése, mert a csuka nemcsak horgászati szempontból értékes halfaj, hanem vizeink természetes ökológiai egyensúlyának fenntartásában is fontos szerepet tölt be. A telepítéshez hozzájárult a MOHOSZ őshonos halfajok visszatelepítésének pályázata, amelyhez a KEMHESZ saját forrása is elengedhetetlen volt.

A telepítések nem fejeződnek ezzel be az idei őszön, még compót, süllőt, keszeget és pontyot is helyez ki a szövetség, hogy az egyre növekvő létszámú horgásztársadalom számára biztosítsák a fogás élményét, az aktív kikapcsolódás lehetőségét.