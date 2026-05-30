Másfél év után pótlóbuszok helyett mától ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között.
Évtizedekig elzárták a magyarok elől ezt a vadregényes vidéket: lenyűgöző, mi fogadott minket a rettegett Vasfüggöny helyén
Keresve sem találhatnánk vadregényesebb helyszínt, mint az ország legnyugatibb csücskét: a Vendvidéket. Egy karnyújtásnyira Szlovénia és Ausztria, de még a határ innenső felén járunk. Sokan az Őrséghez sorolják, holott egészen más világ. Túrázáson túl, ha bírjuk a meredekebb dombokon a fel-le tekerést, biciklivel is szétnézhetünk. A hajdani vasfüggöny helye ma „zöld övezet”, ahol egy különleges élményeket kínáló bicikliút húzódik, az Vasfüggöny kerékpárút Szinte érintetlen a táj, amely egyszerre őrzi a hidegháború örökségét és a trianoni béke súlyos következményeit… Bekukkantunk hát mi is Apátistánfalvára, a határőrök múzeumába, ahol az utolsó országos határőrparancsnok idézte fel a múltat. Megmásztuk a Kétvölgyi kilátót, benéztünk a Hajdinába is, ahol a séf elárulta, hogy készül az autentikusan vendes vasi dödölle is.
Magyarország legnyugatibb szegletén jártunk, a magyar–osztrák–szlovén hármashatár közelében. Itt húzódott egykor a Vasfüggöny – a hidegháború idején kettéosztott Európa határvonala. Ma már nincs aknazár és szögesdrót: helyette itt halad az EuroVelo 13 kerékpárút, amely közel 10 ezer kilométeren követi az egykori határvonalat, amely Európa szocialista részét választotta el a kontinens demokratikus országaitól – a Barents-tengertől egészen a Fekete-tengerig. A hajdani Vasfüggöny helyén ma már „zöld övezet” húzódik: történelmileg izgalmas, természeti szépségekben gazdag vidéken tekerhetünk végig – igaz, a meredekebb dombok néha próbára teszik az embert.
A Vasfüggöny térsége azonban ma is őrzi a hidegháború örökségét és a trianoni békeszerződés következményeit. Az itt élő közösségek generációk óta őrzik a határmentiséghez kapcsolódó történeteket, a nemzetiségi hagyományokat, a sajátos népi kultúrát és azokat a helyi ízeket, termékeket, amelyek máshol mára szinte teljesen eltűntek. Éppen ez adja a Vasfüggöny kerékpárút egyik legnagyobb különlegességét is: biciklivel haladva nemcsak tájakat fedezhetünk fel, hanem közvetlen kapcsolatba kerülhetünk azokkal az emberekkel, történetekkel és helyi értékekkel is, amelyek igazán egyedivé teszik ezt a vidéket. Egy magyar kezdeményezésű és vezetésű, széles közép-európai partnerségre épülő uniós projektből született Danube Story Portal a hasznos turisztikai térképek mellett több határmenti történetet, helyi termelőt és kerékpáros élményt is összegyűjtött, amelyek a térség kevésbé ismert arcát mutatják be, a helyi közösségek bevonásával. Ez volt a mi segítségünkre is, amikor a Vendvidéken útnak indultunk.
Ez már a legnyugatibb országrész: a Vendvidék
Szentgotthárdtól nyugatra járunk, a Vendvidék legnyugatibb pontja Felsőszölnök község, azon belül is a Hármashatárkő, melyet a trianoni döntés után állítottak fel közvetlenül az osztrák, szlovén és magyar határ találkozásánál. Tudtátok, hogy Magyarországon itt kel fel a legkésőbb a nap? (Viszonyításként: az ország legkeletibb pontján 27 perccel korábban, mint Felsőszölnökön).
Sokan az Őrség részeként gondolnak rá, pedig saját világ: dombosabb, szórványtelepülésekkel tagolt, ahol a fenyőerdők közt a Rába vadregényesen kanyarog. A túrázáson túl a környék biciklivel is bejárható, bár a hullámzó dombvidék itt-ott rendesen próbára teheti az embert. Cserébe viszont olyan élmények jönnek szembe, mint az ország egyetlen Határőrmúzeuma, ahol a hidegháború mindennapjai és a határőrség retró világa is megelevenedik. A térségben a helyi gasztronómia is erős: erdei gombás vadételekkel, fenyőrügyszörppel olyan vendéglátóhely vár, mint a Hajdina étterem – ahol aztán vasi dödölle nyomába is eredtünk. De ne szaladjunk ennyire előre…
Madártávlatból az egész hármashatár: a kétvölgyi kilátó
Első állomásunk Kétvölgy, aminek legmagasabb pontján, a Katalin-dombon áll a 2011-ben épült kilátó, ahonnan tiszta időben nemcsak a Vendvidék dombjait, hanem az Alpok vonulatait is látni. A kilátó egyébként a BŰRICZA nevet kapta az önkormányzattól – a helyi szlovén nyelvjárásban ez a település egykori nevére, a Permisére utal.
A történelmi Vendvidék teljes területe a Rábavidék mellett a Muravidéket is magába foglalta, amely a trianoni békeszerződés óta Szlovénia része. (A Muravidék ma Szlovénia legészakibb történelmi régiója, központja Muraszombat, ami 1920 előtt szintén Magyarországhoz tartozott. A régió területe 910 négyzetkilométer.) A megmaradt magyarországi terület nem túl nagy, két nap alatt keresztül kasul bebarangolható: mindössze 94 km². A vidék lakosairól, a magyarországi szlovénekről kapta a nevét, akiknek hagyományos magyar neve a vendek. (A vend egyébként azt jelenti: tót).
A Vendvidéket idehaza Rábavidéknek is hívják, központja Szentgotthárd. Falvaiban mindössze háromezren élnek. Bár közigazgatásilag az Őrségi Nemzeti Park része, a Vendvidék mégis önálló tájegység. A szocializmus idején elzárt határsáv volt, így az államosítás és a téeszesítés káros hatásai nagyrészt elkerülték. Erdői és természeti értékei máig megőrizték érintetlenségüket. De a Vendvidék nemcsak természeti, hanem kulturális értelemben is különleges térség. A Rábavidéken ma is jelentős számban élnek ugyanis szlovén nemzetiségű magyarok: hat településen – Felsőszölnökön, Apátistvánfalván, Alsószölnökön, Kétvölgyön, Orfalun és Szakonyfaluban – valamint Szentgotthárdon. Számuk 3000 főre tehető.
Sokan ezért is, mind a mai napig Vendvidéknek hívták ezt a tájegységet (mi is így szoktuk meg). A szlovén nemzetiségű idősebb lakosok, ha rákérdeznek nemzeti hovatartozásukra, vendeknek nevezik magukat. Ők ezt szokták meg, évtizedeken át, az „átkosban” ez volt anyanyelvként beírva a személyi igazolványukba. De a fiatalabbak, és határ másik oldalán, Szlovéniában nem szeretik a „vendezést” (történelmi okokból), inkább a „Szlovén Rábavidék vagy Rábamente” a bejáratott elnevezés. Manapság emiatt is egyre inkább hanyagolják a magyar oldalon is a Vendvidék kifejezést, helyette a Mura-Rába vidéket használják.
Határőrök skanzenje Apátistvánfalván – itt találkoztunk a határőrség utolsó parancsnokával
Meseszép, dimbes-dombos kis vend falu Apátistvánfalva, ami Harding Szent István ciszterci apátról kapta a nevét. Az ő tiszteletére emelték fel 1785-ben a ma is álló, műemléki védettségű templomot, amely a település egyik legszebb épülete. Ha erre járunk, azonban nemcsak a templom miatt érdemes megállni: a falu egyik legkülönlegesebb helye a Határőrmúzeum, ahol megelevenedik a hidegháború időszaka és az egykori határőrség világa.
A múzeumban élethűen berendezett hálókörleteket, fegyverszobát, ügyeleti helyiséget, sőt még a lovas határőrség istállóját is megnézhetjük. Itt találkoztunk Béndek Józseffel, a Határőrség utolsó országos parancsnokával, aki felidézte: 2005-ben az alkotmánymódosítás megszüntette a határőrség fegyveres testületi jellegét, majd 2007 végén, a schengeni csatlakozás után a szervezet beolvadt a rendőrségbe – ezzel Magyarországon megszűnt a határőrség.
„Akkoriban, 2006-ban úgy gondoltuk, kell egy emlékhely, ahol a határőrség történetét be tudjuk mutatni” – mesélte. Mint elmondta, több egykori kollégájával közösen kezdték keresni a megfelelő helyszínt, végül így találtak rá az apátistvánfalvi egykori határőrörs épületére. A laktanya akkoriban már évek óta üresen, leharcolt állapotban állt, a múzeum létrehozásában aztán végül több tucat egykori határőrkolléga segített.
Béndek József színes, izgalmas tárlatvezetésen mesélt a régi időkről, miközben a termekben valódi időutazásban lehetett részünk. Az ügyeleti szobában komplett telefonközpont fogadott bennünket, a falon pedig az elmaradhatatlan figyelmeztetés: „Az ellenség lehallgat!” Az 1970-es és ’80-as évek világába csöppenünk: az eligazító szobában őrbundát, csizmát, kulacsot, járőrtáskát és vegyvédelmi felszereléseket láthattunk, de berendeztek fegyverszobát, legénységi hálót és kultúrhelyiséget is mozigéppel, Orion 60-as televízióval, rádióval és csocsóasztallal.
A gyűjtemény egyik legérdekesebb, egyben kissé mókás darabjai a cipőre csatolható „szarvaslábak”, amelyeket megtévesztésre és hamis nyomok hagyására használtak. Különleges kordokumentum az a díszes füzet is, amelybe azoknak a személyeknek a fényképe és története került be, akik segítettek illegális határsértők elfogásában. Nemcsak határőrök szerepelnek benne, hanem civilek is, akik segítségükért pénzjutalmat kaptak – az 1950-es években a 200-300 forint komoly összegnek számított.
Mindennapok a hálókörlettől a határnapig
A múzeum udvara is tartogat meglepetéseket. Itt sorakozik egy teljesen berendezett istálló, egy Lada Niva terepjáró, határkő, határőrfülke, de még egy repülőgépmotorral hajtott Tupoljev A–3 aeroszán is. A különleges szovjet jármű egykor a Fertő tavon közlekedett jégen, havon és vízen az 1970-es és 1980-as években. Láthatunk eredeti határsorompót is, amely Hegyeshalomból került ide.
A kiállítás egyik legkülönlegesebb része szintén az udvaron áll: az egykori műszaki határzár egy darabja, vagyis az a rendszer, amelyet sokan egyszerűen csak Vasfüggönyként emlegetnek. Ahogy Béndek József elmagyarázta, a határövezet több részből állt: volt vadfogó sáv, nyomsáv, elektromos jelzőrendszer, telefonoszlopsor és manőverút is. A határ közelében újabb műszaki és szögesdrót-kerítés húzódott.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ahogy a határőrparancsnok még elmesélte, a múzeumba ma is sokan érkeznek: volt határőrök, családok, valamint az Őrségbe és a Vendvidékre látogató turisták is rendszeresen felkeresik. Szlovéniából is gyakran érkeznek csoportok – mesélte alkalmi idegenvezetőnk. A Határőrnapot minden évben itt, Apátistvánfalván, június 27-éhez legközelebb eső vasárnap tartják, 11 órakor kezdődő ünnepséggel és koszorúzással, idén sem hagyják ki…
Miért éri meg a világ végén csúcséttermet nyitni?
Délidőben érkeztünk Apátistvánfalva környékére, így útba ejtettük az Apát Panziót is, ahol Oroszlán Ádám tulajdonos fogadott bennünket. A hely nemcsak wellnesshelyként és panzióként működik, hanem a vendvidéki gasztronómia egyik fontos állomása is, itt üzemel a Hajdnia étterem, ahol helyi alapanyagokból készült fogásokat is megkóstolhatunk. A tulajdonos – ahogy meséli – Budapestről érkezett családjával, és szinte azonnal beleszerettek a környékbe.
A panzió épületének története sem mindennapi: eredetileg úttörőtábornak épült, és egészen 1989-ig így is működött. Később turistaszálló lett, a két falu közös tulajdonában állt, majd 2008-ban került új kézbe – akkor vásárolta meg a család.
„Szerelem volt első látásra, a környezet is, ezzel a sok erdővel, a meseszép dombokkal” – mesélte Oroszlán Ádám. Vallja, a Vendvidék hangulata Magyarországon egyedülálló. Sokan erdélyi vagy svájci tájakhoz hasonlítják, amit főként a sűrű fenyvesek és az alpesi jellegű mikroklíma ad. Bár sokan összemossák az Őrséggel, a Göcsejjel vagy általában a Vas–Zala vidékkel, valójában egészen más karakterű tájról van szó. Ahogy magyarázta, a Vendvidék jóval erdősebb, vadregényesebb vidék, míg az Őrség inkább kulturális örökségéről és szeres településszerkezetéről ismert. Utóbbiban a házak kisebb csoportokba, úgynevezett „szerekbe” rendeződnek, míg a Vendvidéken inkább a szórványtelepülések jellemzőek: a domboldalakon egymástól távol álló porták, kaszálók és erdők váltják egymást.
Erdő, vadak és helyi ízek találkozása a Hajdinában
A természet közelsége a Hajdina konyhájában is visszaköszön: a vadételek uralják az étlapot. Kóstolhatunk itt tárkonyos vaddisznóragulevest hajdinával, burgundi szarvasragut, de a helyi klasszikus, a dödölle sem maradhat el.
Ahogy Oroszlán Ádám mesélte, a vendvidéki gasztronómia alapjai közé tartozik a hajdina, a tökmagolaj, a gombák és a vadból készült fogások. Az italoknál pedig a fenyőrügyszörp, a málnaszörp, valamint a gyümölcspálinkák – körte, alma vagy szilva – idézik meg a térség hagyományos ízeit. Ezek náluk is kihagyhatatlan részei a kínálatnak.
A dödölle – ahogy azt a konyhában, a Hajdina séfjétől megtudtuk – elsőre egyszerű ételnek tűnik, de az elkészítése komoly rutint igényel.
„Ez egy krumplis alapú étel: megfőzzük a burgonyát, leöntjük róla a vizet, áttörjük, majd annyi lisztet adunk hozzá, amennyit felvesz. Ez a lényeg., eltalálni az arányokat” – árulta el Oroszlán Ádám is. Mint mondta, a megfelelő állag eltalálása azonban már tapasztalat kérdése.
A dödöllét köretként és önálló fogásként is kínálják errefelé: vörösboros szarvasragu mellé éppúgy jól működik, mint tejföllel tálalva, önmagában.
Ahogy még megtudtuk, a hármashatár szélén egyre meghatározóbb a turizmus, és mind több biciklis is érkezik a térségbe. A panzió vendégköre is meglehetősen vegyes: sokan jönnek Budapestről, Győr környékéről, Mosonmagyaróvárról vagy az Alföldről, de egyre több az osztrák és szlovén vendég is – főként az étterem miatt.
Fotó: M.A.D. - Studio
A Szentjakabi nyári esték idén három júliusi csütörtökön kínálnak szórakozást Kaposváron - adta hírül az Együd Árpád Művelődési Központ a Facebook-oldalán.
Kié a Balaton-part? Puskaporos a hangulat az aligai magasparton a lezárt lejárók miatt. A helyiek most attól tartanak, hogy teljesen elveszíthetik a szabad vízpartot.
Vége az ingyenes csobbanásnak: bezárják az évtizedes múltú magyar szabadstrandot, kemény tiltás lép életbe
Lezárul egy korszak Szolnokon: idén nem nyit ki a város Tisza-parti szabadstrandja, és a folyó érintett szakaszán a fürdőzés jogszabály szerint is tilos lesz.
Hatalmas Lidl épülhet a Balatonnál: megérkezett az engedély, bármikor indulhatnak a munkagépek Siófokon.
Vészjósló, ami a Velencei-tónál történik: menekülnek a horgászok, nyár végére leállhat a hajóforgalom + Videó
Az extrém alacsony vízállás nemcsak a természetes élővilágot, hanem a turizmust és a horgászatot is súlyosan érinti. Gyakorlatilag a tó vizének kétharmada hiányzik.
Ilyenkor, tavasz végén már alig várjuk, hogy virágozni kezdjen a bodza – de úgy igazán. De mit készítsünk belőle, ha már tele a spájz bodzaszörppel?...
Világraszóló magyar siker: a legnevesebb brit utazási magazin is rajong ezért a két hazai úti célért
Újabb jelentős nemzetközi turisztikai elismerés érkezett Északkelet-Magyarország számára. A brit Wanderlust Magazine 2026-os Travel Green List válogatásába Miskolc és Tokaj-hegyalja is bekerült.
Évtizedekig lapult a pince mélyén az aranyérmékkel teli befőttesüveg: elképesztő, mit találtak a vidéki palotában
A különleges helyszínt borkóstolókon és más eseményeken a látogatók is megismerhetik.
A Szolnoki úti bérlakások mögötti területen egy nagyobb földrészt ástak ki, majd azt több köbméternyi vízzel töltötték fel. A munkálatokhoz traktor és lajtoskocsi segítségét is...
Tórekorder gigaponty akadt horogra a hazai horgászversenyen: 40 percig tartott az elképesztő küzdelem
Új tórekord született a Heves vármegyei Szűcsi Völgy Tavon, ahol a II. MTC Kupán egy 39 kilogrammos pontyot emeltek partra a horgászok – számolt be...
Meglepő dologok épülnek a Balatonon: megjelentek a titokzatos vízi szigetek, mutatjuk, mire készülnek
Nem semmi, Tiktokon jött a látványos videó: a Balaton négy különböző pontján épp szigetüzemű kutatóállomások telepítése zajlik.
Figyelem! Azbesztgyanú a közkedvelt dunántúli tónál: lezárták a sétányt, a strandnyitás is bizonytalan
Az ügy miatt a népszerű vasi horgász- és fürdőhely jövője is bizonytalanná vált, a strand megnyitása jelenleg kérdéses.
A Balaton sokaknak a nyár, a gondtalan pihenés helye, Bujtor István özvegye számára más emlékeket idéz. A színész halála óta Judit nem tudott visszatérni a...
Idén is mélyebben kell a pénztárcába nyúlniuk azoknak, akik a legnépszerűbb hazai termálstrandokra készülnek.
Tavaly ősszel sokakat megdöbbentett, mennyire visszahúzódott a víz a Belső-tónál. A tó látványosan apadt, a part mentén pedig olyan jelenségek váltak láthatóvá, amelyeket korábban a...
Kiderült, melyek lettek idén a Balaton legjobb borai: Balatonfüreden adták át a XXIII. Balatoni Borok Versenyének díjait, ahol a régió mind a hat borvidéke képviseltette...
A Zenga.hu friss elemzése szerint a szegedi panelpiacon látványosan visszaesett az érdeklődés. Míg év elején még komoly verseny ment a kisebb lakásokért, mostanra ez megváltozott.
A bozsoki réten összesen 86 tő fekete kökörcsin tűnt el, vagyis gyakorlatilag a teljes helyi populáció megszűnt.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.