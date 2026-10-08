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Közeledik a Simon-Júdás-napi vásár: Sárvár 2026-ban is várja a látogatókat, itt a részletes program és minden más tudnivaló
A Vas megyei ősz egyik legnagyobb eseménye a Simon-Júdás-napi vásár Sárvár városában, mely idén október 23-24-én kerül megrendezésre. A több évszázados hagyományokra visszatekintő Simon-Júdás vásár Sárvár belvárosát tölti meg árusokkal, vendéglátósokkal és vásározókkal. Mutatjuk, mikor és hol lesz a rendezvény, hogyan lehet odajutni, és mire számíthat az, aki az októberi hosszú hétvégét Sárváron szeretné tölteni.
Mikor lesz a Simon Júdás napi vásár Sárváron?
A Simon-Júdás-napi vásár 2026-ban az októberi hosszú hétvégén, október 23-24-én kerül megrendezésre. A rendezvény pénteken este kezdődik, a hivatalos programoldal szerint október 23-án 18 órától nyitnak ki a vásár területén működő vendéglátóegységek. A kirakodóvásár fő napja október 24., szombat lesz, amikor a városközpontban a portékáikat kínáló árusoké és persze a vásározóké a főszerep.
Sárvár Simon-Júdás vásár 2026-os helyszíne
A Júdás-napi vásár Sárvár belvárosában kap helyet, de nem egyetlen körülhatárolt vásártéren zajlik. A rendezvény idején a Nádasdy-vár környékén, a városközpont különböző pontjain jelennek meg az árusok és a vendéglátóhelyek, így a vásár jelentős területet foglal el a belvárosból. A Simon-Júdás vásár Sárvár belvárosában forgalomeltereléssel jár, ami október 23-án 18 órától október 24-én éjfélig lesz érvényben. Érdemes ezért előre megtervezni az érkezést, különösen annak, aki autóval érkezik vagy a városon belül busszal közlekedne.
Megközelítés autóval
Sárvár több irányból is jól megközelíthető autóval. A főbb útvonalak:
- Szombathely felől: M86-os autóút Vátig, majd a 88-as főút Sárvár felé.
- Sopron felől: a 84-es főúton közvetlenül Sárvárig.
- Győr felől: M85, majd M86, majd a 84-es főút Sárvár irányába.
- Budapest felől: M1, M85, M86, majd 84-es főút Sárvár felé.
- Sümeg és a Balaton északi része felől: a 84-es főúton Sárvár irányába.
A vásár idején a belvárosban jelentős forgalomkorlátozások lesznek. A hivatalos elterelő útvonal a Sársziget utca – Soproni utca (88-as főút) – Selyemgyár utca – Hunyadi utca – Gárdonyi utca – Fekete híd utca – Rákóczi utca vonalán halad, és október 23-án 18 órától október 24-én éjfélig lesz érvényben.
A vásár területén már korábban leparkolt gépjárműveket október 23-án 16 óráig el kell vinni, ellenkező esetben elszállíthatják őket. A szervezők azt kérik, hogy ezután a vásár területén kívül kijelölt vagy szabályosan igénybe vehető parkolóhelyeket használják az autósok.
Megközelítés tömegközlekedéssel
Sárvár tömegközlekedéssel is könnyen elérhető. Vonattal Szombathely, Pápa és Győr felől is el lehet jutni a városba, Budapestről pedig menetrend szerinti buszok indulnak Sárvár irányába. Mivel a vásár az október 23-i munkaszüneti napon kezdődik, nem kizárt a megszokottól eltérő, ünnepi menetrend. Indulás előtt ezért érdemes a MÁV-csoport oldalán ellenőrizni az aktuális vasúti és autóbusz-menetrendet.
A Sárvár Simon-Júdás vásár 2026-ban a helyi és helyközi buszközlekedést is érinti. Október 23-án 18 órától október 24-én éjfélig nem állnak meg a buszok a Batthyány utcai Főtér, a Rákóczi utcai kórház és a Hunyadi utcai megállóknál. Ebben az időszakban az autóbusz-állomásnál, a gyógyfürdőnél, a vasútállomásnál és a Gárdonyi utcában található megállók használhatók.
Mit érdemes tudni a Simon-Júdás-napi vásárról?
A sárvári vásár története évszázadokra nyúlik vissza. Sárvár már a középkorban fontos kereskedelmi hely volt: egy 1439-ben keletkezett oklevél szerint 1328 óta tartottak hetivásárt a településen, a 15. század elején pedig már országos vásárt is rendeztek Simon és Júdás apostolok napjához kötődően.
Október 28-án tartják Simon és Júdás közös egyházi ünnepét, ami a népi hagyományban az ősz végéhez és a hidegebb idő beköszöntéhez kapcsolódik. Sárváron hagyományosan ekkor értékesítették a betakarítás után megmaradt termény- és állatfelesleget, így az ünnephez kapcsolódó sokadalomnak komoly gazdasági szerepe volt.
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A rendezvény az évszázadok során természetesen sokat változott. Az állatvásár szerepe fokozatosan visszaszorult, miközben a kirakodóvásár egyre nagyobb területre terjeszkedett, és a 20. század második felétől népzenei, néptáncos és más szórakoztató programok is társultak hozzá. A vendéglátósok idővel már pénteken este kitelepültek, így alakult ki a ma is jellemző, másfél napos rendezvény.
Sárvár Simon-Júdás vásár 2026-os programok
A sárvári Simon-Júdás-napi vásár az elmúlt évtizedekben fokozatosan nőtt túl a hagyományos kirakodóvásár keretein. Az 1980-as évektől kezdve rendszeres kísérői a kirakodóvásárnak a néptáncosok és népzenészek műsorai, ma pedig már több helyszínen zajlanak zenés és szórakoztató programok.
Az egyes helyszínek eltérő típusú és más-más hangulatokat megidéző műsorokkal készülnek. A Várparkoló Nagyszínpadán elsősorban könnyűzenei és esti buliprogramok kapnak helyet, ahol többek között Sipos Tomi és Peat Jr. feat. Sheela is fellép. A Hunyadi utcában inkább a fesztiválhangulat kerül előtérbe, kitelepülő vendéglátókkal és az utcában felállított Food Truck Show Színpad zenés műsoraival.
A hagyományőrző programok kedvelőit a Zárda udvarában várják, ahol népzenei és néptáncos programok kapcsolódnak a vásárhoz. Emellett külön látványosság lesz az Onyx Luxury Sárvár homlokzatára vetített Halloween-tematikájú 3D épületvetítés, amely mindkét este többször is látható lesz. Sárvár Júdás-napi vásár 2026-os részletes programkínálata a város hivatalos turisztikai oldalán érhető el.
További őszi vásárok határon innen és túl
Nem Sárvár az egyetlen település, ahol Simon és Júdás nevéhez jelentős vásári hagyomány kapcsolódik. A legismertebb példa a szlovákiai Párkány, ahol 2026. október 8. és 11. között rendezik meg a 478. Párkányi Simon-Júda vásárt. A négynapos párkányi esemény szintén egész belvárosi területeket tölt meg árusokkal, kézművesekkel és vendéglátósokkal.
A vásározáshoz azonban nem feltétlenül kell megvárni egy-egy nagy éves eseményt. Magyarország számos településén egész évben rendszeresen tartanak országos állat- és kirakodóvásárokat: jellemzően minden hónap második vasárnapján rendeznek vásárt Dabason és Kiskundorozsmán, havonta két alkalommal várják a látogatókat Dunaújvárosban, valamint Szekszárdon is.
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