Hosszú hétvégék, munkaszüneti napok és ünnepnapok 2026-ban: itt a friss táblázat, munkaidő naptár

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vonatokozó rendeleteta 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. Ebből kiderül, hogy a tervek szerint 2026-ban ismét 3 munkanapot helyeznek át, így hosszúhétvégékké egészítenek ki ünnepnapokat. Mutatjuk, mikor kell majd ledolgozni 1-1 ilyen napot 2026-ban.

Az NGM januárban, augusztusban és decemberben változatna a naptár szerinti munkarenden, hogy 1-1 hosszúhétvégét ki tudjon alakítani az ünnepek körül. Így például a 2026-os év egy négynapos hosszúhétvégével fog kezdődni.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendeletre 2025. március 20-ig várják a véleményeket. A rendelettervezet szerint a 2026 évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó –

munkarend a következő lesz:

2026. január 10., szombat munkanap, cserébe 2026. január 2., péntek pihenőnap

2026. augusztus 15., szombat munkanap, cserébe 2026. augusztus 21., péntek pihenőnap

2026. december 12., szombat munkanap, cserébe 2026. december 24, csütörtök pihenőnap

A 2026-os év tehát egy négynapos hosszúhétvégével fog indulni:

január 1-je csütörtöktől január 4-e, vasárnapig lehet majd pihenni.

március 15-e vasárnapra fog esni.

április 3-án lesz nagypéntek, 5-én húsvétvasárnap, 6-án húsvét hétfő, a már megszokott négynapos húsvéti hosszúhétvégére számíthatunk.

május 1-je péntekre esik, így itt háromnapos pihenő jön a munkahelyeken.

a pünkösd szintén májusban lesz, így ismét háromnapos hétvége alakul ki 25-ével, hétfővel.

augusztus 20-a csütörtökre esik, így az államalapítás ünnepe négynapos hosszúhétvégévé alakul, de előtte augusztus 15-én, szombaton azt a plusz pénteket le kell dolgozni.

október 23-a péntekre esik, így ősszel is lesz egy háromnapos pihenő

november 1-je vasárnapra esik.

december 25-e péntek, december 26-a pedig szombat lesz, azonban ismét "megadják" a december 24-ét előtte, amit 12-én dolgozhatunk le.

(a következő év, 2027 pedig egy háromnapos hosszú hétvégével indul, mert január 1-je péntekre esik.)

Ahogy minden évben, most is felmerülhet a kérdés: mi szükség a munkanapok áthelyezgetésére? Ha megnézzük, 2026-ban is pontosan 3 ünnepnap, munkaszüneti nap veszik el azért, mert hétvégére esik, és 3 áthelyezett pihenőnap lesz, 3 ledolgozott szombat. A fixen hétfőre, péntekre eső mozgó ünnepekkel nincs baj, de a dátumhoz kötött napokkal minden évben megy a csiki-csuki.

Munkaszüneti napok 2026-ban

január 1., csütörtök

március 15., vasárnap

április 3., péntek (nagypéntek)

április 6., hétfő (húsvét hétfő)

május 1., péntek

május 25., hétfő (pünkösd hétfő)

augusztus 20., csütörtök

október 23., péntek

november 1., vasárnap

december 25., péntek és december 26., szombat (karácsony)

Áthelyezett pihenőnapok 2026-ban

2026. január 2., péntek pihenőnap

2026. augusztus 21., péntek pihenőnap

2026. december 24, csütörtök pihenőnap

Áthelyezett munkanapok, ledolgozós szombatok 2026-ban

2026. január 10., szombat munkanap

2026. augusztus 15., szombat munkanap

2026. december 12., szombat munkanap

Hosszú hétvégék 2026-ban

Az így kialakult naptár szerint 4 négynapos és 3 háromnapos hosszú hétvége lesz 2026-ban.

január 1-4., négynapos hosszú hétvége

április 3-6., négynapos húsvéti hosszú hétvége

május 1-3., háromnapos hosszú hétvége

május 22-24., háromnapos pünkösdi hosszú hétvége

augusztus 20-23., négynapos hosszú hétvége

október 23-25., háromnapos hosszú hétvége

december 24-27., négynapos karácsonyi hosszú hétvége

(2027. január 1-3., háromnapos hosszú hétvége)

Munkaidőnaptár 2026