Szekszárd városának légifelvétele, Tolna megye, Magyarország
HelloVidék

Mikor lesz a szekszárdi vásár 2026-ban? Itt van minden dátum, Szekszárd vásár helyszíne és minden más fontos tudnivaló

Pénzcentrum
2026. február 24. 21:56

Ahogy minden évben, a szekszárdi vásár 2026-ban is minden hónapban két alkalommal lesz: az első és a negyedik vasárnapon. Szekszárd vásár rendezvénye a megszokott helyen, a Vásártéren kerül megrendezésre a hagyományos autóvásárral egybekötve. Mutatjuk, mit érdemes tudni az országos állat- és kirakodóvásárokról.

A szekszárdi vásár 2026-ban is minden hónap második és negyedik hétvégéjén lesz megtartva, a vásár időpontok már nyilvánosak. Egyetlen kivétel a december, amikor a negyedik hétvége december 27-re esne, ezért egy héttel korábban, december 20-án lesz az utolsó vásár. Idén ezek a dátumok nem ütköznek egyetlen ünneppel sem, bár van, amelyik hosszú hétvégére fog esni, illetve áprilisban az országgyűlési választások napján is lesz vásár Szekszárd területén. 

Szekszárd vásár tartási hagyományai szintén a középkorig nyúlnak vissza:  1485-ben Szekszárd már mezőváros volt, évente ötször tartottak itt vásárokat. 1779-ben vált megyeszékhellyé, és jelenleg az ország legkisebb lakosságszámú, és harmadik legkisebb területű vármegyeszékhelye Tatabánya és Eger után. Szekszárdon nemcsak rendszeres országos állat- és kirakodóvásár, illetve autóvásár van minden hónapban kétszer - a legtöbb helyen havi egy vásárt tartanak, de van olyan nagyvárosunk, ahol csak évi 1-2 nagyvásár van - hanem termelői vásárok is rendszerint vannak. 

Szekszárd nemcsak Tolna vármegye központja, hanem jelentős borváros, nagyjából 4500 pincével. Ezért jelentős itt a borturizmus és sok egyéb kikapcsolódási, kirándulási lehetőség is akad. Aki szívesen utazna Szekszárdra - például eltöltené itt az egyik hosszúhétvégét - az egybekötheti egy vasárnapi vásározással. A 2026-os vásár időpontok alapján az augusztus 20-i, vagy az október 23-i hétvégét érdemes megcélozni.

A szekszárdi vásár 2026-os időpontjai

Szekszárdon rendszerint minden hónapban kétszer van országos állat- és kirakodóvásár, illetve autóvásár: általában minden második és minden negyedik hétvégén. Kivétel idén a december, mert a negyedik hétvége 27-re esne. Ehelyett decemberben a második és harmadik hétvégén tartják az országos vásárt. Itt vannak a pontos időpontok:

  • január 11. és január 25.
  • február 8. és február 22.
  • március 8. és március 22.
  • április 12. és április 26.
  • május 10. és május 24.
  • június 14. és június 28.
  • július 12. és július 26.
  • augusztus 9. és augusztus 23.
  • szeptember 13. és szeptember 27.
  • október 11. és október 25.
  • november 8. és november 22.
  • december 13. és december 27.

A vásárokon hajnal 5 órától 12 óráig várják az érdeklődőket. A vásár szervezője, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. közzétette a dátumokat képes formában is:

A szekszárd vásár helyszíne

Szekszárd könnyen megközelíthető hely, a Dunántúlon fekszik a Duna mellett, és 2003-ban adták át a várostól északra fekvő Szent László hidat, így a Duna másik oldaláról is elérhető. Az M6-os autópályán, a Budapesttől Pécsen át Barcsig tartó 6-os főúton, Szeged felől pedig Bátaszékig az 55-ös, onnan az 56-os főúton lehet megközelíteni, Sárbogárddal és Székesfehérvárral a 63-as, Tamásival és Siófokkal a 65-ös főút köti össze.

A szekszárdi vásárt a város keleti, Duna felőli szélén találjuk, így nem is kell feltétlenül átutaznia Szekszárdon, aki ide igyekszik eljutni. A vásár helyszíne 2026-ban is az Aranytó utcai vásártér, mely az alábbi térképen is látható:

Völgy piac 2026: vásár Szekszárd mellett a Sötétvölgyben

A szekszárdi országos kirakodóvásárral nem összetévesztendő a Völgy Piac néven futó termelői piac, mely gyakran egy időben van a nagyvásárral: a Sötétvölgyben tartott termelői és kézműves piac minden hónap második vasárnapján kerül megrendezésre. Itt termelői- és kézműves termékekkel lehet találkozni, illetve ételárusokkal, tehát akár ebédelni is ki lehet ide ugrani egy hónapban egyszer. 

A szekszárdi vásár szabályai, fontos tudnivalók

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szabályozza a vásár megtartásának körülményeit. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Szekszárd közigazgatási területén az önkormányzat által fenntartott, illetőleg működtetett országos állat- és kirakodó vásárra, az országos gépjárművásárra, az alkalmi és ünnepi vásárra, búcsúvásárra, élelmiszerpiacra, valamint használtcikk piacra. A rendelet személyi hatálya pedig kiterjed Szekszárd közigazgatási területén piacot, vásárt fenntartóra, üzemeltetőre és minden olyan magánszemélyre, egyéni vállalkozóra, őstermelőre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely a piacon vagy vásárban bármilyen értékesítési vagy szolgáltató tevékenységet folytat, valamint a piac vagy vásár területén tartózkodókra.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata napi élelmiszerpiacot (zöldség- és gyümölcspiacot), használtcikk piacot, valamint országos állat- és kirakodóvásárt tart fenn. A piacok és vásár üzemeltetője a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a vásárok és piacok helye, ideje az alábbiak szerint alakul:

  • Az országos állat- és kirakodóvásár helye: Szekszárd, Aranytó u-i Vásártér, ideje: január 1-től december 31-ig minden hónap második és negyedik vasárnapja
  • A központi piac helye: Szekszárd, Piactér 1. (1822/2 hrsz.), ideje: január 1-től december 31-ig keddtől-szombatig.
  • A déli piac helye: Szekszárd, Béri B. Á. u. 4536/20 hrsz-ú közterület.
  • A használtcikk piac helye: Szekszárd, Babits Mihály Kulturális Központ és a „160 lakásos társasház” közti terület, ideje: január 1-től december 31-ig minden hónap második és negyedik szombatja.
  • Alkalmi és ünnepi vásárok helyét a polgármester jelöli ki. Ideje: karácsonyi, húsvéti, pünkösdi ünnepek.
  • Búcsúvásár helye: Szekszárd, Kápolnatér.

Forgalomba hozható áruk és az árusításra jogosultak körét is meghatározza a rendelet, részletes információkért a hatályos jogszabályt érdemes megnézni.  A piacokon és vásárokon csak az árusíthat, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel. Az árusítás csak az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján, a rendeletben foglalt rendelkezések betartása, az üzemeltető által meghatározott működési rend szerint és a díjak megfizetése mellett végezhető. 

A vásárokon és piacokon az árusok és szolgáltatók helyét az üzemeltető jelöli ki. A piac, piaccsarnok, vásár szakosított árubeosztása az üzemeltető feladata és jogosultsága. A helyek kijelölésénél figyelembe kell venni a vonatkozó közegészségügyi, élelmiszer higiéniai és állategészségügyi szabályokat. Az országos kirakodóvásáron, valamint az élelmiszerpiacokon a helyfoglalás sorrendje a következő:

  • a helybérlettel rendelkezők a bérelt helyüket foglalják el,
  • helybérlet hiányában érkezési sorrend szerint történik az árusító helyek elfoglalása.

A vásárokban és a piacokon csak az üzemeltető helyhasználati engedélye alapján lehet árusítani. A helyhasználat esetében fizetendő díjakat a már említett rendelet függeléke és az üzemeltető erre vonatkozó szabályzata tartalmazza. Cikkünk megjelenésekor az alábbi díjtételek érvényesek a vásárra (a piacokon lehetnek eltérések): az állatok (darabonként) helypénze ló, szarvasmarha, szamár és öszvér esetében 1.000 Ft/db, sertés esetében 200 Ft/db, malac, juh, kecske és bárány esetében 150 Ft/db, nyúl és baromfi esetében 60 Ft/db. A vásári árusok számára 600 Ft/fm, mutatványosok számára szintén 600 Ft/fm. Az autóvásárra (darabonként) vonatkozó díjtételek: személygépkocsi esetében 1.000 Ft/db, motorkerékpár esetében 500 Ft/db, tehergépkocsi esetében 1.600 Ft/db, egyéb járművek esetében pedig terjedelmük szerint az előző kategóriák díjtételeinek alkalmazásával kell számolni.

A rendelet szerint a kirakodó vásárokon az évi helybérlet (a helypénzen felül) 20.000 Ft/fm. A vendéglátói tevékenység (faház, lakókocsi stb.) díja 5.000 Ft/alkalom. A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

A napi helyjegy a megváltása napján a nyitvatartás időtartamára érvényes, a helyjegy másra nem ruházható át. Az elveszett helyjegy csak újabb jegy váltásával pótolható.

A vásár és a piac közlekedési rendjének meghatározása az üzemeltető feladata. Szállító járművek csak az árú le- és felrakásának ideje alatt, árusítás céljából – a piac üzemeltetőjének engedélyével – várakozhatnak a piac területén. A piacok és vásárok tisztán tartásáról, a hó- és síkosságmentesítésről az üzemeltető gondoskodik.

Az árusok az elárusítóhelyet – annak elhagyásakor – a hulladéktól, mindennemű szennyezéstől kötelesek megtisztítani, és a hulladékot a kijelölt szeméttárolóba helyezni. Az árusok az elárusítóhelyen kötelesek az árusítás ideje alatt is rendet tartani. A hulladékok tárolására szolgáló tartályok, zsákok, tárolók biztosítása és a hulladék elszállítása az üzemeltető feladata. 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #autó #önkormányzat #piac #vásár #tolna megye #piacozás #hellovidék #piacok #szekszárd #belföldi utazás #2026 #zsibvásár #bolhapiac

