Mikor lesz a szekszárdi vásár 2026-ban? Itt van minden dátum, Szekszárd vásár helyszíne és minden más fontos tudnivaló

Ahogy minden évben, a szekszárdi vásár 2026-ban is minden hónapban két alkalommal lesz: az első és a negyedik vasárnapon. Szekszárd vásár rendezvénye a megszokott helyen, a Vásártéren kerül megrendezésre a hagyományos autóvásárral egybekötve. Mutatjuk, mit érdemes tudni az országos állat- és kirakodóvásárokról.

A szekszárdi vásár 2026-ban is minden hónap második és negyedik hétvégéjén lesz megtartva, a vásár időpontok már nyilvánosak. Egyetlen kivétel a december, amikor a negyedik hétvége december 27-re esne, ezért egy héttel korábban, december 20-án lesz az utolsó vásár. Idén ezek a dátumok nem ütköznek egyetlen ünneppel sem, bár van, amelyik hosszú hétvégére fog esni, illetve áprilisban az országgyűlési választások napján is lesz vásár Szekszárd területén.

Szekszárd vásár tartási hagyományai szintén a középkorig nyúlnak vissza: 1485-ben Szekszárd már mezőváros volt, évente ötször tartottak itt vásárokat. 1779-ben vált megyeszékhellyé, és jelenleg az ország legkisebb lakosságszámú, és harmadik legkisebb területű vármegyeszékhelye Tatabánya és Eger után. Szekszárdon nemcsak rendszeres országos állat- és kirakodóvásár, illetve autóvásár van minden hónapban kétszer - a legtöbb helyen havi egy vásárt tartanak, de van olyan nagyvárosunk, ahol csak évi 1-2 nagyvásár van - hanem termelői vásárok is rendszerint vannak.

Szekszárd nemcsak Tolna vármegye központja, hanem jelentős borváros, nagyjából 4500 pincével. Ezért jelentős itt a borturizmus és sok egyéb kikapcsolódási, kirándulási lehetőség is akad. Aki szívesen utazna Szekszárdra - például eltöltené itt az egyik hosszúhétvégét - az egybekötheti egy vasárnapi vásározással. A 2026-os vásár időpontok alapján az augusztus 20-i, vagy az október 23-i hétvégét érdemes megcélozni.

A szekszárdi vásár 2026-os időpontjai

Szekszárdon rendszerint minden hónapban kétszer van országos állat- és kirakodóvásár, illetve autóvásár: általában minden második és minden negyedik hétvégén. Kivétel idén a december, mert a negyedik hétvége 27-re esne. Ehelyett decemberben a második és harmadik hétvégén tartják az országos vásárt. Itt vannak a pontos időpontok:

január 11. és január 25.

február 8. és február 22.

március 8. és március 22.

április 12. és április 26.

május 10. és május 24.

június 14. és június 28.

július 12. és július 26.

augusztus 9. és augusztus 23.

szeptember 13. és szeptember 27.

október 11. és október 25.

november 8. és november 22.

december 13. és december 27.

A vásárokon hajnal 5 órától 12 óráig várják az érdeklődőket. A vásár szervezője, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. közzétette a dátumokat képes formában is:

A szekszárd vásár helyszíne

Szekszárd könnyen megközelíthető hely, a Dunántúlon fekszik a Duna mellett, és 2003-ban adták át a várostól északra fekvő Szent László hidat, így a Duna másik oldaláról is elérhető. Az M6-os autópályán, a Budapesttől Pécsen át Barcsig tartó 6-os főúton, Szeged felől pedig Bátaszékig az 55-ös, onnan az 56-os főúton lehet megközelíteni, Sárbogárddal és Székesfehérvárral a 63-as, Tamásival és Siófokkal a 65-ös főút köti össze.

A szekszárdi vásárt a város keleti, Duna felőli szélén találjuk, így nem is kell feltétlenül átutaznia Szekszárdon, aki ide igyekszik eljutni. A vásár helyszíne 2026-ban is az Aranytó utcai vásártér, mely az alábbi térképen is látható:

Völgy piac 2026: vásár Szekszárd mellett a Sötétvölgyben

A szekszárdi országos kirakodóvásárral nem összetévesztendő a Völgy Piac néven futó termelői piac, mely gyakran egy időben van a nagyvásárral: a Sötétvölgyben tartott termelői és kézműves piac minden hónap második vasárnapján kerül megrendezésre. Itt termelői- és kézműves termékekkel lehet találkozni, illetve ételárusokkal, tehát akár ebédelni is ki lehet ide ugrani egy hónapban egyszer.

A szekszárdi vásár szabályai, fontos tudnivalók

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szabályozza a vásár megtartásának körülményeit. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Szekszárd közigazgatási területén az önkormányzat által fenntartott, illetőleg működtetett országos állat- és kirakodó vásárra, az országos gépjárművásárra, az alkalmi és ünnepi vásárra, búcsúvásárra, élelmiszerpiacra, valamint használtcikk piacra. A rendelet személyi hatálya pedig kiterjed Szekszárd közigazgatási területén piacot, vásárt fenntartóra, üzemeltetőre és minden olyan magánszemélyre, egyéni vállalkozóra, őstermelőre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely a piacon vagy vásárban bármilyen értékesítési vagy szolgáltató tevékenységet folytat, valamint a piac vagy vásár területén tartózkodókra.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata napi élelmiszerpiacot (zöldség- és gyümölcspiacot), használtcikk piacot, valamint országos állat- és kirakodóvásárt tart fenn. A piacok és vásár üzemeltetője a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a vásárok és piacok helye, ideje az alábbiak szerint alakul:

Az országos állat- és kirakodóvásár helye: Szekszárd, Aranytó u-i Vásártér, ideje: január 1-től december 31-ig minden hónap második és negyedik vasárnapja

A központi piac helye: Szekszárd, Piactér 1. (1822/2 hrsz.), ideje: január 1-től december 31-ig keddtől-szombatig.

A déli piac helye: Szekszárd, Béri B. Á. u. 4536/20 hrsz-ú közterület.

A használtcikk piac helye: Szekszárd, Babits Mihály Kulturális Központ és a „160 lakásos társasház” közti terület, ideje: január 1-től december 31-ig minden hónap második és negyedik szombatja.

Alkalmi és ünnepi vásárok helyét a polgármester jelöli ki. Ideje: karácsonyi, húsvéti, pünkösdi ünnepek.

Búcsúvásár helye: Szekszárd, Kápolnatér.

Forgalomba hozható áruk és az árusításra jogosultak körét is meghatározza a rendelet, részletes információkért a hatályos jogszabályt érdemes megnézni. A piacokon és vásárokon csak az árusíthat, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel. Az árusítás csak az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján, a rendeletben foglalt rendelkezések betartása, az üzemeltető által meghatározott működési rend szerint és a díjak megfizetése mellett végezhető.

A vásárokon és piacokon az árusok és szolgáltatók helyét az üzemeltető jelöli ki. A piac, piaccsarnok, vásár szakosított árubeosztása az üzemeltető feladata és jogosultsága. A helyek kijelölésénél figyelembe kell venni a vonatkozó közegészségügyi, élelmiszer higiéniai és állategészségügyi szabályokat. Az országos kirakodóvásáron, valamint az élelmiszerpiacokon a helyfoglalás sorrendje a következő:

a helybérlettel rendelkezők a bérelt helyüket foglalják el,

helybérlet hiányában érkezési sorrend szerint történik az árusító helyek elfoglalása.

A vásárokban és a piacokon csak az üzemeltető helyhasználati engedélye alapján lehet árusítani. A helyhasználat esetében fizetendő díjakat a már említett rendelet függeléke és az üzemeltető erre vonatkozó szabályzata tartalmazza. Cikkünk megjelenésekor az alábbi díjtételek érvényesek a vásárra (a piacokon lehetnek eltérések): az állatok (darabonként) helypénze ló, szarvasmarha, szamár és öszvér esetében 1.000 Ft/db, sertés esetében 200 Ft/db, malac, juh, kecske és bárány esetében 150 Ft/db, nyúl és baromfi esetében 60 Ft/db. A vásári árusok számára 600 Ft/fm, mutatványosok számára szintén 600 Ft/fm. Az autóvásárra (darabonként) vonatkozó díjtételek: személygépkocsi esetében 1.000 Ft/db, motorkerékpár esetében 500 Ft/db, tehergépkocsi esetében 1.600 Ft/db, egyéb járművek esetében pedig terjedelmük szerint az előző kategóriák díjtételeinek alkalmazásával kell számolni.

A rendelet szerint a kirakodó vásárokon az évi helybérlet (a helypénzen felül) 20.000 Ft/fm. A vendéglátói tevékenység (faház, lakókocsi stb.) díja 5.000 Ft/alkalom. A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

A napi helyjegy a megváltása napján a nyitvatartás időtartamára érvényes, a helyjegy másra nem ruházható át. Az elveszett helyjegy csak újabb jegy váltásával pótolható.

A vásár és a piac közlekedési rendjének meghatározása az üzemeltető feladata. Szállító járművek csak az árú le- és felrakásának ideje alatt, árusítás céljából – a piac üzemeltetőjének engedélyével – várakozhatnak a piac területén. A piacok és vásárok tisztán tartásáról, a hó- és síkosságmentesítésről az üzemeltető gondoskodik.

Az árusok az elárusítóhelyet – annak elhagyásakor – a hulladéktól, mindennemű szennyezéstől kötelesek megtisztítani, és a hulladékot a kijelölt szeméttárolóba helyezni. Az árusok az elárusítóhelyen kötelesek az árusítás ideje alatt is rendet tartani. A hulladékok tárolására szolgáló tartályok, zsákok, tárolók biztosítása és a hulladék elszállítása az üzemeltető feladata.