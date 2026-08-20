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Mikor lesz dunaújvárosi vásár 2026-ban? Itt vannak a dátumok, a helyszín és minden fontos tudnivaló
Színes portékák, alkudozásra csábító standok, vásári ételek és kora délelőtti nyüzsgés: a dunaújvárosi vásár 2026-ban is havonta két vasárnapon hozza a klasszikus országos kirakodóvásárok hangulatát. Összegyűjtöttük Dunaújváros kirakodóvásárának időpontjait, a helyszínnel és megközelítéssel kapcsolatos információkat, valamint azt is, mire számíthat, aki ellátogat a Fejér megyei vásárra.
Dunaújváros vásár 2026-os időpontjai
A dunaújvárosi vásár 2026-ban sem egyetlen alkalmat jelent, hanem egész évre meghirdetett országos kirakodóvásár-sorozatot. A hivatalos vásárnaptár alapján havonta két vasárnapi időponttal lehet számolni. Januártól novemberig minden hónap második és negyedik vasárnapján, decemberben pedig az ünnepekhez igazodva a második és harmadik vasárnapon várják az érdeklődőket.
A 2026-os dunaújvárosi vásár időpontjai:
- január 11., január 25.
- február 8., február 22.
- március 8., március 22.
- április 12., április 26.
- május 10., május 24.
- június 14., június 28.
- július 12., július 26.
- augusztus 9., augusztus 23.
- szeptember 13., szeptember 27.
- október 11., október 25.
- november 8., november 22.
- december 13., december 20.
A vásárnak otthont adó Vásártér a meghirdetett vasárnapokon reggel 6 órától délig tart nyitva. A kínálat az órák előrehaladtával szűkülhet, ezért aki nagyobb választékból szeretne válogatni, annak érdemes korai érkezést terveznie.
Hol tartják a dunaújvárosi vásárt?
A dunaújvárosi vásár helyszíne a Dunaújváros, Papírgyári út 3. alatt található Vásártér. Fontos figyelni a címre, mert ez nem azonos a Kenyérgyári úti dunaújvárosi piaccal. A napi piac a belváros szívében, a Kenyérgyári út 1. szám alatt kap helyet, míg az országos kirakodóvásárt a Papírgyári úton tartják.
Autóval érkezve a Papírgyári út 3. címet érdemes megadni a navigációban. Parkolási lehetőséggel a vásártér környékén, a Vasmű főkapuja közelében számolhatnak az autósok, bár a kirakodóvásárok ideje alatt tapasztalható nagyobb érdeklődés miatt a közeli parkolóhelyek gyorsan feltelhetnek.
Akik a tömegközlekedést részesítik előnyben, azok vonattal vagy helyközi autóbusszal is eljuthatnak Dunaújvárosba. A városon belüli közlekedésnél a Papírgyár irányába közlekedő járatokat kell keresni: a vásár helyszínéhez közeli Papírgyár megállót érinti több helyi járat, köztük a 2-es, a 3-as, valamint a 8201-es és 8202-es busz is.
Mi várja a látogatókat a dunaújvárosi kirakodóvásáron?
A dunaújvárosi vásár egy országos kirakodóvásár, vagyis nem napi piacról vagy zsibvásárról van szó. A vásár lényegét a klasszikus, de alkalomról alkalomra kissé változó kirakodóvásári kínálat adja: vegyes árucikkek, használt és új portékák, valamint a vásári finomságok is megjelenhetnek a helyszínen.
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A Papírgyári úti Vásártér több mint tíz éve ad otthont Dunaújváros kirakodóvásárának, mely a rendszerességének és a térségi vonzerejének köszönheti hírnevét. A havonta két alkalommal megrendezésre kerülő esemény nemcsak dunaújvárosi, hanem az ország többi részéből érkező árusokat és látogatókat is fogad.
Információk vásározóknak és árusoknak
A dunaújvárosi országos kirakodóvásárt a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. üzemelteti. Aki látogatóként az aktuális alkalommal kapcsolatos tudnivalókra, árusként pedig a részvételi feltételekre kíváncsi, a vásár üzemeltetési csoportjánál kérhet tájékoztatást:
- telefon: +36 20 2014640
- e-mail: piac.vasar@dvgzrt.hu
További országos kirakodóvásárok és vásárnaptárak
Az országos kirakodóvásárok között vannak nagyobb, hagyományos események, amelyeket évente csak egy-két alkalommal rendeznek meg. Ezek sokszor nemcsak vásárok, hanem egész hétvégés programok is, ráadásul nem kizárólag Magyarországon találunk ilyen nagy múltú rendezvényeket. 2026 őszén Dunaszerdahelyen a 44. Csallóközi Vásár, Párkányban a Simon-Júda vásár, Erdélyben pedig a kőrösfeketetói vásár is helyet kap a vásárnaptárban; ezeknél a rendezvényeknél a kirakodóvásári kínálat mellett gasztronómiai és akár kulturális programok is fontos szerepet kapnak.
Más településeken a vásár inkább a dunaújvárosihoz hasonló, havonta akár több alkalommal is visszatérő esemény. A vásározni vágyók rendszeresen élvezhetik a vásári forgatagot például Kiskundorozsmán, Ónodon, Ruzsán, Dunaföldváron, Nagykőrösön vagy Szekszárdon is.
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