Mikor lesz dunaújvárosi vásár 2026-ban? Itt vannak a dátumok, a helyszín és minden fontos tudnivaló

Színes portékák, alkudozásra csábító standok, vásári ételek és kora délelőtti nyüzsgés: a dunaújvárosi vásár 2026-ban is havonta két vasárnapon hozza a klasszikus országos kirakodóvásárok hangulatát. Összegyűjtöttük Dunaújváros kirakodóvásárának időpontjait, a helyszínnel és megközelítéssel kapcsolatos információkat, valamint azt is, mire számíthat, aki ellátogat a Fejér megyei vásárra.

Dunaújváros vásár 2026-os időpontjai

A dunaújvárosi vásár 2026-ban sem egyetlen alkalmat jelent, hanem egész évre meghirdetett országos kirakodóvásár-sorozatot. A hivatalos vásárnaptár alapján havonta két vasárnapi időponttal lehet számolni. Januártól novemberig minden hónap második és negyedik vasárnapján, decemberben pedig az ünnepekhez igazodva a második és harmadik vasárnapon várják az érdeklődőket.

A 2026-os dunaújvárosi vásár időpontjai:

január 11., január 25.

február 8., február 22.

március 8., március 22.

április 12., április 26.

május 10., május 24.

június 14., június 28.

július 12., július 26.

augusztus 9., augusztus 23.

szeptember 13., szeptember 27.

október 11., október 25.

november 8., november 22.

december 13., december 20.

A vásárnak otthont adó Vásártér a meghirdetett vasárnapokon reggel 6 órától délig tart nyitva. A kínálat az órák előrehaladtával szűkülhet, ezért aki nagyobb választékból szeretne válogatni, annak érdemes korai érkezést terveznie.

Hol tartják a dunaújvárosi vásárt?

A dunaújvárosi vásár helyszíne a Dunaújváros, Papírgyári út 3. alatt található Vásártér. Fontos figyelni a címre, mert ez nem azonos a Kenyérgyári úti dunaújvárosi piaccal. A napi piac a belváros szívében, a Kenyérgyári út 1. szám alatt kap helyet, míg az országos kirakodóvásárt a Papírgyári úton tartják.

Autóval érkezve a Papírgyári út 3. címet érdemes megadni a navigációban. Parkolási lehetőséggel a vásártér környékén, a Vasmű főkapuja közelében számolhatnak az autósok, bár a kirakodóvásárok ideje alatt tapasztalható nagyobb érdeklődés miatt a közeli parkolóhelyek gyorsan feltelhetnek.

Akik a tömegközlekedést részesítik előnyben, azok vonattal vagy helyközi autóbusszal is eljuthatnak Dunaújvárosba. A városon belüli közlekedésnél a Papírgyár irányába közlekedő járatokat kell keresni: a vásár helyszínéhez közeli Papírgyár megállót érinti több helyi járat, köztük a 2-es, a 3-as, valamint a 8201-es és 8202-es busz is.

Mi várja a látogatókat a dunaújvárosi kirakodóvásáron?

A dunaújvárosi vásár egy országos kirakodóvásár, vagyis nem napi piacról vagy zsibvásárról van szó. A vásár lényegét a klasszikus, de alkalomról alkalomra kissé változó kirakodóvásári kínálat adja: vegyes árucikkek, használt és új portékák, valamint a vásári finomságok is megjelenhetnek a helyszínen.

A Papírgyári úti Vásártér több mint tíz éve ad otthont Dunaújváros kirakodóvásárának, mely a rendszerességének és a térségi vonzerejének köszönheti hírnevét. A havonta két alkalommal megrendezésre kerülő esemény nemcsak dunaújvárosi, hanem az ország többi részéből érkező árusokat és látogatókat is fogad.

Információk vásározóknak és árusoknak

A dunaújvárosi országos kirakodóvásárt a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. üzemelteti. Aki látogatóként az aktuális alkalommal kapcsolatos tudnivalókra, árusként pedig a részvételi feltételekre kíváncsi, a vásár üzemeltetési csoportjánál kérhet tájékoztatást:

telefon: +36 20 2014640

e-mail: piac.vasar@dvgzrt.hu

További országos kirakodóvásárok és vásárnaptárak

Az országos kirakodóvásárok között vannak nagyobb, hagyományos események, amelyeket évente csak egy-két alkalommal rendeznek meg. Ezek sokszor nemcsak vásárok, hanem egész hétvégés programok is, ráadásul nem kizárólag Magyarországon találunk ilyen nagy múltú rendezvényeket. 2026 őszén Dunaszerdahelyen a 44. Csallóközi Vásár, Párkányban a Simon-Júda vásár, Erdélyben pedig a kőrösfeketetói vásár is helyet kap a vásárnaptárban; ezeknél a rendezvényeknél a kirakodóvásári kínálat mellett gasztronómiai és akár kulturális programok is fontos szerepet kapnak.

Más településeken a vásár inkább a dunaújvárosihoz hasonló, havonta akár több alkalommal is visszatérő esemény. A vásározni vágyók rendszeresen élvezhetik a vásári forgatagot például Kiskundorozsmán, Ónodon, Ruzsán, Dunaföldváron, Nagykőrösön vagy Szekszárdon is.