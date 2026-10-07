Nagy változás jöhet Tihanynál: körforgalom épülhet, a Balatoni Bringakör is máshol futhat

Átépítenék a 71-es főút és a Tihany felé vezető 7117-es út jelenlegi csomópontját az Őrtorony kilátó közelében. A tervek szerint körforgalom épülne, módosulna a Balatoni Bringakör érintett szakasza, és a kilátó parkolójának forgalmi rendje is megváltozna. Egyelőre azonban csak tervről van szó.

Jelentősen átalakulhat Tihany egyik fontos közlekedési csomópontja: körforgalmat terveznek a 71-es főút és a Tihany felé vezető 7117-es út találkozásánál, az Őrtorony kilátó közelében. A változás a kerékpárosokat is érintené, ugyanis a Balatoni Bringakör érintett szakaszának nyomvonalát is módosítanák - írta a We Love Balaton.

A Tihany önkormányzatának megbízásából készült, 2026 júliusában záró szakaszba jutott településrendezési dokumentáció szerint a jelenlegi T alakú kereszteződés helyén egysávos, háromágú körforgalmat alakítanának ki. A tervezett csomópont az Őrtorony kilátó közelében található, ahol a 71-es főútról lehet Tihany felé letérni. A dokumentáció szerint a nyári időszakban jelentősen megnő a forgalom, csúcsidőben pedig torlódások is kialakulhatnak.

Egy halálos baleset is történt a környéken

A tervezésnél nemcsak a kapacitásproblémákat, hanem a közlekedésbiztonságot is figyelembe vették. A dokumentáció szerint az elmúlt öt évben több, könnyű sérüléssel járó baleset történt a csomópont térségében, egy esetben pedig halálos baleset is történt. A forgalomszámlálás szintén jelentős forgalmat mutatott. A mérési adatok a 71-es főút két ágán 16, illetve 34 százalékkal, a Tihany felé vezető úton pedig 64 százalékkal magasabb forgalmat jeleztek az Országos Közúti Adatbank becsléseinél.

A tervezett körforgalom külső sugara 22,5 méter lenne, a körpálya pedig hét méter széles. A középsziget járható gyűrűje és az ágakat elválasztó szigetek terméskő burkolatot kapnának.

A Balatoni Bringakör is változhat

A változás a kerékpárosokat sem hagyná érintetlenül. A Balatoni Bringakör érintett szakaszát is átépítenék, a kerékpárutat pedig úgy vezetnék át a Tihany felé vezető úton, hogy a keresztezés a közlekedés szempontjából megfelelőbb legyen.

A Tihany felé vezető kerékpárút csatlakozását szintén korrigálnák. A dokumentáció szerint ennek egyik célja, hogy az autósok könnyebben észrevegyék a kerékpárosokat.

A közlekedési rend a közeli Őrtorony kilátó parkolójában is megváltozna. A körforgalom kialakítása után a jelenlegi csatlakozás már nem szolgálhatna egyszerre a be- és kihajtásra, ezért egyirányú forgalmi rendet vezetnének be.

A parkolóba továbbra is a meglévő úton lehetne behajtani, kihajtásra azonban egy körülbelül 50 méterrel arrébb kialakított új csatlakozást használnának. Fontos még, hogy a körforgalom egyelőre nem megvalósult beruházás: a változtatás jelenleg Tihany településrendezési dokumentációjában szereplő terv, amelynek megvalósításához további lépésekre és engedélyezésre van szükség.