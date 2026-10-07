A látogatóktól mintegy 50 méterre adott le lövést egy vadász egy, a keszthelyi vadászati múzeum parkjába betévedt szarvasbikára.
Nagy változás jöhet Tihanynál: körforgalom épülhet, a Balatoni Bringakör is máshol futhat
Átépítenék a 71-es főút és a Tihany felé vezető 7117-es út jelenlegi csomópontját az Őrtorony kilátó közelében. A tervek szerint körforgalom épülne, módosulna a Balatoni Bringakör érintett szakasza, és a kilátó parkolójának forgalmi rendje is megváltozna. Egyelőre azonban csak tervről van szó.
Jelentősen átalakulhat Tihany egyik fontos közlekedési csomópontja: körforgalmat terveznek a 71-es főút és a Tihany felé vezető 7117-es út találkozásánál, az Őrtorony kilátó közelében. A változás a kerékpárosokat is érintené, ugyanis a Balatoni Bringakör érintett szakaszának nyomvonalát is módosítanák - írta a We Love Balaton.
A Tihany önkormányzatának megbízásából készült, 2026 júliusában záró szakaszba jutott településrendezési dokumentáció szerint a jelenlegi T alakú kereszteződés helyén egysávos, háromágú körforgalmat alakítanának ki. A tervezett csomópont az Őrtorony kilátó közelében található, ahol a 71-es főútról lehet Tihany felé letérni. A dokumentáció szerint a nyári időszakban jelentősen megnő a forgalom, csúcsidőben pedig torlódások is kialakulhatnak.
Egy halálos baleset is történt a környéken
A tervezésnél nemcsak a kapacitásproblémákat, hanem a közlekedésbiztonságot is figyelembe vették. A dokumentáció szerint az elmúlt öt évben több, könnyű sérüléssel járó baleset történt a csomópont térségében, egy esetben pedig halálos baleset is történt. A forgalomszámlálás szintén jelentős forgalmat mutatott. A mérési adatok a 71-es főút két ágán 16, illetve 34 százalékkal, a Tihany felé vezető úton pedig 64 százalékkal magasabb forgalmat jeleztek az Országos Közúti Adatbank becsléseinél.
A tervezett körforgalom külső sugara 22,5 méter lenne, a körpálya pedig hét méter széles. A középsziget járható gyűrűje és az ágakat elválasztó szigetek terméskő burkolatot kapnának.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Balatoni Bringakör is változhat
A változás a kerékpárosokat sem hagyná érintetlenül. A Balatoni Bringakör érintett szakaszát is átépítenék, a kerékpárutat pedig úgy vezetnék át a Tihany felé vezető úton, hogy a keresztezés a közlekedés szempontjából megfelelőbb legyen.
- A Tihany felé vezető kerékpárút csatlakozását szintén korrigálnák. A dokumentáció szerint ennek egyik célja, hogy az autósok könnyebben észrevegyék a kerékpárosokat.
- A közlekedési rend a közeli Őrtorony kilátó parkolójában is megváltozna. A körforgalom kialakítása után a jelenlegi csatlakozás már nem szolgálhatna egyszerre a be- és kihajtásra, ezért egyirányú forgalmi rendet vezetnének be.
A parkolóba továbbra is a meglévő úton lehetne behajtani, kihajtásra azonban egy körülbelül 50 méterrel arrébb kialakított új csatlakozást használnának. Fontos még, hogy a körforgalom egyelőre nem megvalósult beruházás: a változtatás jelenleg Tihany településrendezési dokumentációjában szereplő terv, amelynek megvalósításához további lépésekre és engedélyezésre van szükség.
Senki sem hiszi el, mi nőtt a Balaton kiszáradt medrében: elképesztő dolgot szüreteltek a magyar tengernél + Fotó
Ki gondolná, hogy októberben dinnyét lehet szüretelni a Balaton medrében? Pedig Balatonbogláron éppen ez történt: a Csavargőzös Műemlékhajó közelében, a kiszáradó meder növényzete között több...
Az Erőművek Éjszakáján idén országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítményt lehet meglátogatni, ráadásul a programok ingyenesek.
Az idei aszály a balatoni haltelepítést is megnehezíti: gyengébb süllőtermésre számítanak, miközben évente 6 ezer kilogramm süllőt kell a tóba telepíteni.
Életveszélyes csapda lett a magyarok egyik kedvenc kilátója: azonnal lezárták, nincs más út, lebontják
Újabb bakonyi kilátó sorsa dőlt el végleg: a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (Verga) közlése szerint lebontják a Fekete István-kilátót.
Nemcsak a földeken és a patakokban hagyott nyomot a 2026-os aszály: egy móri wellnesshotel 25 éve meglévő tava is teljesen kiszáradt.
Medve kóborolt vasárnap kora este Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Túristvándi és Szatmárcseke külterületén.
Budapesti panel áráért kastélyt, saját iskolát is vehetsz vidéken: elképesztő ingatlanokra bukkantunk
Nem csak családi házak és lakások között válogathat az, aki most ingatlant keres. Az aktuális hirdetések között egészen különleges épületekre is bukkanhatunk: Borsodban például egykori...
Ilyen még nem volt a Balatonnál: vízi kardiótanösvény is épült Fonyódon.A kijelölt pontokon pulzust is lehet mérni, az adatokat pedig túralapon rögzíthetik a résztvevők.
Óriási csukaszörnyet fogtak a népszerű horgászhelyen: 125 centis példánnyal dőlt meg a tórekord + Fotók
Nem várt meglepetéssel zárult egy október eleji pergetés a Lupa-tavon: egy 125 centiméteres csuka akadt horogra, amellyel megdőlt a tó eddigi csukarekordja.
Hihetetlen kincsek kerültek elő a Tisza mélyéről: a rekordalacsony vízállás fedte fel az évszázados titkot
Mamutcsont, bronzkori fémedény töredéke, középkori és török kori kerámiák, fegyverekhez tartozó tárgyak, sőt egy egészben megmaradt, zöld mázas török kori tálka is előkerült...
Felhizlalták az ország legnagyobb tökét az Őrségben: kisteherautóval kellett elszállítani a 481 kilós óriást + Videó
Van az a tök, amit az ember betesz a kosárba, és hazavisz. Na, és van az, amelyikhez már kisteherautó kell.
Második világháborús, német gyártmányú, 250 kilogrammos rombolóbomba és egy szintén német, 50 kilogrammos bomba került elő a Pest megyei Vecsés külterületén- írta a MH 1....
Meghalt a legendás magyar gróf: egykori kastélyában élt bérlőként, mindent feltett a család örökségéért
Elhunyt gróf Károlyi László, Fót díszpolgára, a Károlyi család örökségének egyik ismert őrzője. A halálhírt Fót városa közösségi oldalán közölte.
Befuccsolt a balatoni luxusterv: nem épülhet meg a gigantikus magánvilla, visszakaphatják a mesés partot a magyarok
Nem ez volt az egyetlen próbálkozás a szóban forgó telek beépítésére.
Egészen újragondolná a Hévízi-tó és a Szent András Reumakórház környezetét a BIVAK kiemelt megvételt nyert pályaműve.
Nem kér a víztározónak, gyümölcsmosónak hazudott medencékből Tihany: elbontatják a kamu nyárikonyhát is, repült a bírság
A bontás mellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak.
A református közösség már az 1595-ös templomösszeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot.
Mutatjuk, mikor érdemes ősszel visszavágni a levendulát, hogyan működik a dugványozás és a bujtás, és mire figyelj a tél előtt.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.