Komoly lakossági ellenállásba ütköztek a Kiskunhalas és Pirtó térségébe tervezett szénhidrogén-kutatások, miután a helyiek megakadályozták a kanadai CanCambria vállalat munkagépeinek felvonulását.
Vészjósló felvételek érkeztek a Balatonról: tömegével vergődnek a halak, riasztó értékeket mértek a szakemberek
Szokatlan és aggasztó jelenségre figyeltek fel a horgászok a Balaton nyugati medencéjének közelében: nagy tömegben gyűltek össze halak a Mária-csatorna torkolatánál, ráadásul több példány láthatóan rossz állapotban volt. A helyszínre érkező halgazdálkodási szakemberek megmérték a víz oldottoxigén-szintjét, az eredmény pedig igencsak aggasztó lett. A háttérben a halak telelésre való felkészülése, a meginduló vízutánpótlás és a hirtelen időjárás-változás egyaránt szerepet játszhatott.
November 18-án, szerda délután több horgásztól és a halőrzéstől is bejelentés érkezett a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-hez (BHNp Zrt.). A jelzések szerint a Mária-csatorna, hivatalos nevén a Nyugati-övcsatorna torkolatánál, a kikötő kotrása közben szokatlanul nagy mennyiségű halat észleltek. A halak közül sok láthatóan rossz állapotban volt.
Szári Zsolt, a társaság vezérigazgatója a BHNp Zrt. Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be a helyszíni tapasztalatokról. Mint elmondta, a területen elsősorban keszegek és küszök tömörültek össze, a kikötőben és a csatorna torkolatánál egyaránt. A szakember szerint a halak feltehetően telelni húzódtak erre a védettebb szakaszra, ám a megváltozott körülmények miatt kedvezőtlen helyzetbe kerültek.
Kritikus értéket mértek a vízben, ez okozhatta a halak rossz állapotát
A jelenség hátterében több tényező is állhat. A vezérigazgató magyarázata szerint a víztelenebb időszak után ismét megindult a frissvíz-utánpótlás, ami összefügghet a marcali tározó leeresztésével. A tógazdák a tározó halászata miatt ugyanis már megkezdték a víz leengedését, az érkező friss víz pedig megmozgathatta a halakat. A hidegebb időben már alacsonyabb aktivitású halak a vízmozgás hatására elindulhattak, majd nagy tömegben húzódhattak be a Nyugati-övcsatorna torkolatához. A helyzetet tovább ronthatta a hirtelen időjárás-változás is.
Szári Zsolt felidézte, hogy mindössze két nappal korábban, reggel még szinte fagyott, a helyszínen azonban már 15 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek. A légnyomás is csökkent, a telelésre összeverődött halak pedig láthatóan rosszul viselték a megváltozott körülményeket. A szakemberek a helyszíni ellenőrzés során a víz oldott oxigénszintjét is megmérték. Az eredmény mindössze 1,15 volt, ami rendkívül alacsony érték. Az oxigénhiány különösen veszélyes lehet akkor, amikor nagy mennyiségű hal tartózkodik egyszerre egy viszonylag kis víztérben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Javulást tapasztaltak, de visszatérnek a helyszínre
A helyzet ugyanakkor a vezérigazgató beszámolója szerint valamelyest javult a délutáni tapasztalatokhoz képest. A víz már folyik a csatornában, és a halak állapota is kedvezőbb képet mutatott, mint a korábbi jelzések idején.
„Bízunk abban, hogy helyreáll majd a rend” – fogalmazott Szári Zsolt, aki azt is elmondta: a szakemberek másnap reggel ismét visszatérnek a helyszínre, hogy ellenőrizzék a halak állapotát, és eldöntsék, szükség van-e további beavatkozásra.
Karácsonyi vásár 2026: Szeged, Debrecen, Szentendre sem spórol idén az adventi fényözönnel, mutatjuk, mikor nyitnak a vidéki vásárok
Már november közepén elindul az adventi készülődés Magyarországon: Kiskunfélegyházán november 17-én, Debrecenben és Szombathelyen pedig november 20-án nyitják meg a karácsonyi vásárokat.
Elásott kincsre bukkantak Szombathelyen: kilószámra lapult az ezüst a föld alatt, alig egy ásónyomnyira
Nem mindennapi régészeti felfedezés történt Szombathelyen: egy építkezést megelőző feltárás során több mint kétszáz darabból álló, két kilogrammot meghaladó kelta ezüstkincs került elő a föld...
Több mint 660 millió forintos beruházással 5,3 kilométeres kerékpárút épült Lenti és Hernyék között - közölte a Zala Megyei Önkormányzat.
WC-tisztítóval okozott gázmérgezést egy diák Zalaegerszegen: 25-en kerültek kórházba, most új fordulat jött
Hétfőn mintegy 700 diáknak és felnőttnek kellett elhagynia a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot, mert egy egyelőre ismeretlen elkövető 120 darab WC-tisztító tablettát szórt bele három...
Elfogyott a Tisza-tó víztartaléka, most rendkívüli döntés született: így próbálják megmenteni a tavat
Végre jó hírek érkeztek a Tisza-tóról: 30 millió köbméter vizet tartalékolnak az aszály után, nagy változás jöhet.
Ne lepődj meg! Önvezető autók tűnnek fel Debrecen utcáin: ez nem vicc, és nem is egy sci-fi forgatása
Két önvezető jármű tesztelése kezdődött meg hétfőn Debrecen közútjain, a Debreceni Egyetem (DE) műszaki kara a projekt egyik szakmai partnereként vesz részt a munkában.
Vége a lezárásnak: 15 év után újranyit a vidék egyik legkülönlegesebb kilátója, a tériszonyosok rémálma – szigorú szabályokat vezettek be
Hosszú évek után ismét birtokba vehetik a kirándulók a Nagy-Eged-hegyi Dobó István-kilátót. Az Eger fölé magasodó, több mint hatvanéves építmény felújítása a végéhez közeledik.
Szenzációs felfedezés a tatai Öreg-tónál: egymillió forintot érő ritka madár bukkant fel a vadludak között
Különleges madár tűnt fel a tatai Öreg-tónál: a webkamerák felvételén egy vörösnyakú ludat szúrtak ki a szakemberek.
Sokkoló, mi rejtőzik a Tisza mélyén: több ezer autógumi kerülhetett elő, most önkéntesek próbálják megtisztítani a folyót
Nem mindennapi környezeti problémára derült fény Nagykörűnél: a Tisza alacsony vízállása miatt olyan gumiabroncsok bukkantak elő a folyóból, amelyeket még az 1970-es években helyeztek el...
Rendkívüli szigorítás a magyar kertes házakban: bírság is fenyegeti azt, aki ilyen fát ültet a telkén
A tiltólistán a mirigyes bálványfa, a fehér akác, a zöld juhar és a keskenylevelű ezüstfa is szerepel. Ezek közül különösen a bálványfa számít problémásnak Kübekházán...
Bizarr jelenetet rögzített a kamera: kecskék ugrálnak a hódmezővásárhelyi sírokon, a virágokat is lelegelik
Nem mindennapi látvány fogadja a látogatókat a hódmezővásárhelyi temetőben: kecskék járnak be rendszeresen a sírok közé, és a beszámolók szerint még az odahelyezett virágokat is...
Komoly pénzügyi bajba került Heves: a Magyar Államkincstár 288 millió forintot vont le az önkormányzat számlájáról.
Világhírű földtani csodák közé került a magyar tanúhegy: a Grand Canyon és a Kilimandzsáró után szerepel a listán
Van egy különleges tanúhegy Vas megyében, amely mellett sokan talán már elautóztak, mások kirándultak is a környékén, de kevesen tudják, milyen jelentős szerepet játszott a...
Halálos kórt terjeszt a vasi vizek új betolakodója: húszezer inváziós rákot kellett kifogni az Őrségben
Húszezer idegenhonos amerikai jelzőrákot gyérítettek idén a vasi élővizekben. A faj nemcsak az őshonos rákokat szorítja vissza, hanem a teljes vízi ökoszisztémára is hatással lehet.
Ez az álomszép balatoni vidék volt Scherer Péter második otthona: itt töltötte a legszebb nyarait, most emlékhelyet kapott
Kevesen tudják, mennyire szorosan kötődött a Balatonhoz Scherer Péter: a Jászai Mari-díjas színművész számára Sajkod nem egyszerű nyaralóhely, hanem valódi második otthon volt.
Ebbe a kis faluba vonult vissza a Dumaszínház sztárja: húsz évig hajkurásztam a pénzt, a sikert, elég volt!
Elmondása szerint bár már nem élnek olyan nagy lábon, semmiben sem szenvednek hiányt.
Hatalmas esőzés után jött a fordulat a Velencei-tónál: ennyit nőtt a vízállás, de még mindig nagy a baj
Komoly nehézségekkel küzd a körmendi ADA bútorgyár, ahol átmenetileg heti 32 órára csökkentették a munkaidőt, és létszámleépítésre is sor került.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.