Szokatlan és aggasztó jelenségre figyeltek fel a horgászok a Balaton nyugati medencéjének közelében: nagy tömegben gyűltek össze halak a Mária-csatorna torkolatánál, ráadásul több példány láthatóan rossz állapotban volt. A helyszínre érkező halgazdálkodási szakemberek megmérték a víz oldottoxigén-szintjét, az eredmény pedig igencsak aggasztó lett. A háttérben a halak telelésre való felkészülése, a meginduló vízutánpótlás és a hirtelen időjárás-változás egyaránt szerepet játszhatott.

November 18-án, szerda délután több horgásztól és a halőrzéstől is bejelentés érkezett a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-hez (BHNp Zrt.). A jelzések szerint a Mária-csatorna, hivatalos nevén a Nyugati-övcsatorna torkolatánál, a kikötő kotrása közben szokatlanul nagy mennyiségű halat észleltek. A halak közül sok láthatóan rossz állapotban volt.

Szári Zsolt, a társaság vezérigazgatója a BHNp Zrt. Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be a helyszíni tapasztalatokról. Mint elmondta, a területen elsősorban keszegek és küszök tömörültek össze, a kikötőben és a csatorna torkolatánál egyaránt. A szakember szerint a halak feltehetően telelni húzódtak erre a védettebb szakaszra, ám a megváltozott körülmények miatt kedvezőtlen helyzetbe kerültek.

Kritikus értéket mértek a vízben, ez okozhatta a halak rossz állapotát

A jelenség hátterében több tényező is állhat. A vezérigazgató magyarázata szerint a víztelenebb időszak után ismét megindult a frissvíz-utánpótlás, ami összefügghet a marcali tározó leeresztésével. A tógazdák a tározó halászata miatt ugyanis már megkezdték a víz leengedését, az érkező friss víz pedig megmozgathatta a halakat. A hidegebb időben már alacsonyabb aktivitású halak a vízmozgás hatására elindulhattak, majd nagy tömegben húzódhattak be a Nyugati-övcsatorna torkolatához. A helyzetet tovább ronthatta a hirtelen időjárás-változás is.

Szári Zsolt felidézte, hogy mindössze két nappal korábban, reggel még szinte fagyott, a helyszínen azonban már 15 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek. A légnyomás is csökkent, a telelésre összeverődött halak pedig láthatóan rosszul viselték a megváltozott körülményeket. A szakemberek a helyszíni ellenőrzés során a víz oldott oxigénszintjét is megmérték. Az eredmény mindössze 1,15 volt, ami rendkívül alacsony érték. Az oxigénhiány különösen veszélyes lehet akkor, amikor nagy mennyiségű hal tartózkodik egyszerre egy viszonylag kis víztérben.

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Javulást tapasztaltak, de visszatérnek a helyszínre

A helyzet ugyanakkor a vezérigazgató beszámolója szerint valamelyest javult a délutáni tapasztalatokhoz képest. A víz már folyik a csatornában, és a halak állapota is kedvezőbb képet mutatott, mint a korábbi jelzések idején.

„Bízunk abban, hogy helyreáll majd a rend” – fogalmazott Szári Zsolt, aki azt is elmondta: a szakemberek másnap reggel ismét visszatérnek a helyszínre, hogy ellenőrizzék a halak állapotát, és eldöntsék, szükség van-e további beavatkozásra.