Nem mindennapi környezeti problémára derült fény Nagykörűnél: a Tisza alacsony vízállása miatt olyan gumiabroncsok bukkantak elő a folyóból, amelyeket még az 1970-es években helyeztek el a part mentén. A becslések szerint akár kétezer darab is lehet belőlük a folyó kanyarulatában. Egy közös akcióban már 160 abroncsot sikerült kiemelni.

Nem illegális szemétlerakás nyomaira bukkantak a Tiszában Nagykörűnél, hanem egy több mint fél évszázados, mára súlyosan problémássá vált partvédelmi megoldás maradványaira. A hetvenes években gumiabroncsokat helyeztek el a folyó bal partján, hogy megakadályozzák a víz sodrása által okozott partomlást. Az évtizedek alatt azonban az abroncsokat jórészt elnyelte az iszap és a hordalék, így sokáig nem is lehetett látni, mennyi maradt belőlük a mederben.

Az idei alacsony vízállás viszont megmutatta, milyen nagy mennyiségű gumiabroncs rejtőzik még a nagykörűi Tisza-kanyarban. A terepfelmérések alapján a szakemberek és a civilek úgy becsülik, hogy akár kétezer darab is lehet a folyóban - hangzott el a Szolnok Hangja riportjában..

Ötven éve kerültek a Tiszába, most kezdték eltávolítani őket

November 14-én, szombaton a Nagykörűi VízŐrzők, a nagykörűi önkormányzat, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) és a Hosszúcsemői Tőzegláp közös akciót szervezett a nagykörűi strandnál. A cél az volt, hogy közösségi összefogással megszabadítsák a folyópartot az évtizedekkel ezelőtt elhelyezett abroncsoktól.

A munka korántsem volt egyszerű: a régi gumik az évtizedek alatt megteltek iszappal és hordalékkal, ezért a kiemelésük komoly fizikai munkát igényelt. A résztvevőknek végül 160 darabot sikerült eltávolítaniuk a folyóból. Ez azonban csak töredéke annak a mennyiségnek, amely még a mederben és a partfalban rejtőzhet.

A korábbi terepbejáráson kidolgozott módszer szerint az abroncsokat bójákkal úsztatták át a folyó túloldalán található homokpadra, ahol megtisztították, majd a partra juttatták és teherautóra rakták őket. A munkában önkéntesek is részt vettek.

Miért jelent problémát a régi gumiabroncs a folyóban?

A hetvenes években alkalmazott megoldás célja eredetileg a part védelme volt: a gumikat azért helyezték el, hogy a folyó sodrása ne mossa tovább a partfalat. Azóta azonban megváltozott a szemlélet, és ma már egyértelmű, hogy a természetes folyópart helyett használt gumiabroncsokkal megerősített meder komoly környezeti problémákat okozhat.

A gumiabroncsok anyaga idővel apró részecskékre töredezhet, amelyek a környezetbe, így a vízi ökoszisztémába is bekerülhetnek. A mikroműanyag-szennyezés a Tiszában egyébként sem ismeretlen probléma: egy 2024-ben ismertetett kutatás szerint a folyó magyarországi szakaszain 2023-ban átlagosan köbméterenként 70 mikroműanyag-részecskét mértek.

A nagykörűi akcióval nemcsak a hulladék egy részét távolították el, hanem a folyópart természetesebb működésének is teret szeretnének adni. A kiemelt abroncsok helyére ugyanis nem terveznek újabb szilárd burkolatot vagy mesterséges partvédelmet: a mederfalat szabadon hagyják, hogy a folyó természetes módon alakíthassa tovább.

Jövőre folytatják a tiszai gumimentést

A mostani akció tehát csak a kezdet volt. A becslések szerint még jelentős mennyiségű gumiabroncs lehet a nagykörűi folyószakaszon, ezek eltávolítása pedig a vízállástól és a körülményektől is függ.

A tervek szerint jövő nyáron folytatják a munkát, hogy újabb adag régi abroncstól szabadítsák meg a Tiszát. A mostani 160 darabos eredmény mindenesetre jól mutatja, hogy mekkora feladat vár még a civilekre és a velük együttműködő szervezetekre.