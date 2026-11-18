Nem mindennapi régészeti felfedezés történt Szombathelyen: egy építkezést megelőző feltárás során több mint kétszáz darabból álló, két kilogrammot meghaladó kelta ezüstkincs került elő a föld alól. A több mint kétezer éves pénzek mellett hétezer éves kőeszköz, különleges üveggyöngy, egy római kori villagazdaság maradványai, sőt még egy kutya mancsnyoma is megőrződött az egyik téglán. A leletek egészen különleges időutazásra invitálnak: a feltárás során több évezred története rajzolódott ki Szombathely határában.

A rendkívüli leletegyüttesre az E.ON új szombathelyi villamosenergia-alállomásának építéséhez kapcsolódó régészeti kutatások során bukkantak. A beruházás helyszíne már az őskorban is lakott terület volt, ezért a munkálatok előtt régészeti feltárásra volt szükség. A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Nemzeti Régészeti Intézetének szakemberei 2023 és 2025 között dolgoztak a területen. A kutatások során csaknem 400 régészeti objektumot és több ezer leletet tártak fel, a Krisztus előtti 5. évezredtől egészen a kora újkorig.

A legnagyobb meglepetést a 208 darabból álló, összesen több mint két kilogrammot nyomó kelta ezüstérmekincs jelentette. A pénzek mindössze 30–40 centiméter mélyen feküdtek a földben. Az úgynevezett velemi típusú tetradrachmák a Krisztus előtti 2. század végéről, illetve az 1. század elejéről származnak. Egy részüket egy kisebb edényben helyezték el, majd az egész kincset egy gödörbe rejtették.

A történetben az a különösen izgalmas, hogy a mezőgazdasági művelés az évszázadok során már megbolygatta az egykori rejtekhelyet. A régészek kezdetben csak néhány érmét találtak, a kincs nagyobb részét pedig fémkeresős szakemberek segítségével sikerült azonosítaniuk és feltárniuk - írta az Eon.hu.

De vajon miért ástak el ennyi ezüstöt az egykori tulajdonosok?

Erre egyelőre nincs biztos válasz. Elképzelhető, hogy egy fenyegető veszély elől próbálták elrejteni a vagyonukat, de az sem kizárt, hogy az érméket áldozati ajándékként ajánlották fel az isteneknek. A lelet tudományos értékét különösen növeli, hogy a régészek nemcsak a pénzeket, hanem azok eredeti elhelyezkedését és a megtalálás körülményeit is dokumentálni tudták.

Az érmék úgynevezett tetradrachmák, vagyis négy drachma értékű pénzek. A velemi típus elnevezés sem véletlen: a szakemberek szerint a pénzeket feltehetően a Szombathelytől légvonalban mintegy 15 kilométerre fekvő Velem–Szent Vid térségében verhették.

Hétezer éves szerszám és egy római kutya lábnyoma is előkerült

A szombathelyi ásatás azonban korántsem csak a kelta ezüstkincsről szólt. A különböző korszakokból származó tárgyak szinte teljes keresztmetszetét adják annak, hogyan éltek, dolgoztak és temetkeztek ezen a vidéken az egykori emberek.

Az egyik legrégebbi lelet egy csaknem hétezer éves, csiszolt kőből készült, apró vésőbalta. A használati eszközt feltehetően famegmunkáláshoz, erdőirtáshoz vagy építkezéshez vették elő. A kora vaskorból, a Krisztus előtti 7–6. századból egy pávaszemmintás üveggyöngy is napvilágra került, amely egykor ékszer része lehetett.

Ugyanebből az időszakból olyan edényeket is találtak, amelyeket étellel és itallal helyeztek a halottak mellé. Az egykori közösségek így gondoskodtak arról, hogy az elhunytaknak a túlvilági útra is jusson útravaló.

A kelta korszak mindennapjairól egy földbe mélyített épületben talált kézimalom két, épségben megmaradt köve mesél. Ezek segítségével az egykori lakók gabonát őrölhettek, vagyis a lelet egy egészen hétköznapi tevékenységet őrzött meg több mint kétezer év távlatából.

A római korból egy egykori villagazdaság maradványai kerültek elő. Bár az épületeket az évszázadok során lebontották, az építőanyagokat pedig széthordták, a régészeknek részben sikerült rekonstruálniuk a központi épület alaprajzát. A feltárt épületrész mintegy 300 négyzetméteres lehetett.

És itt jön a feltárás egyik legkedvesebb részlete: az egyik római kori téglatöredéken ugyanis egy kutya mancsának lenyomata maradt fenn. A téglát feltehetően az épület padlófűtési rendszerének kialakításakor használták. Valamikor, még az égetés előtt egy négylábú egyszerűen átsétált az agyagon, és a nyoma évezredeken át megmaradt.

Hamarosan a múzeumban is láthatjuk a különleges kincseket

A feltárás azért is számít különösen jelentősnek, mert a régészeknek ezúttal nem csupán elszigetelt tárgyakat sikerült megmenteniük: a leletek eredeti környezetét, egymáshoz való viszonyát és a lelőhely történetét is dokumentálhatták. Így a kelta pénzek, az őskori használati tárgyak és a római épületmaradványok együtt mesélnek a térség több ezer éves múltjáról.

A jó hír az érdeklődőknek, hogy a különleges ezüstérméket és a többi régészeti emléket a közeljövőben a szombathelyi Savaria Múzeum időszaki kiállításán is bemutatják. A pontos kiállítási időpontot egyelőre nem közölték.