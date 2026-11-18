Hónapokig tartó rendkívüli szárazság után végre kedvezőbb fordulat látszik a Tisza vízgyűjtőjén: a közelmúlt csapadékosabb időjárása nyomán emelkedni kezdett a folyó vízszintje, a vízügyi szakemberek pedig most igyekeznek kihasználni az érkező víztöbbletet. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) november 17-i tájékoztatása szerint rendkívüli üzemrendben 680 centiméterre emelnék a Tisza-tó téli üzemi vízszintjét. Ezzel csaknem 30 millió köbméter többletvizet tudnának betározni, amelyet később a Körös-völgy és a térség vízpótlására használhatnak fel.

A Tisza-tó vízkészlete az idei évben komoly nyomás alá került - de erről korábban itt írt a HelloVidék. A hónapokon át tartó csapadékhiány, a tartós hőség és a fokozott párolgás miatt a folyó vízhozama jelentősen visszaesett, miközben a tározóból folyamatosan kellett biztosítani a térség vízigényeit. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a KÖTIVIZIG már augusztus 27-én arról számolt be: a Tisza-tó vízszintje megközelítette a Kisköre-felső vízmércén mért 610 centiméteres szintet, vagyis elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. A vízügyi igazgatóság akkori adatai szerint a Tisza vízgyűjtőjén az év első nyolc hónapjában a csapadékból származó lefolyás az átlagos években megszokottnak mindössze körülbelül a negyedét érte el.

A vízhiány miatt már korábban is rendkívüli intézkedésekre volt szükség. A szakembereknek úgy kellett gazdálkodniuk a rendelkezésre álló vízzel, hogy közben a lakossági ivóvízellátás, a mezőgazdasági vízigények és az ökológiai szempontok se kerüljenek veszélybe.

A helyzet ősszel sem rendeződött egyik napról a másikra. A KÖTIVIZIG október 26-i tájékoztatása szerint az extrém csapadékmentes időjárás következményeként már augusztus 28-án beállították a téli vízszintet a Tisza-tóban. A vízügyi szakemberek akkor arra figyelmeztettek, hogy a csapadék-előrejelzések bizonytalanok, ezért minden érkező többletvizet igyekeznek visszatartani.

Most végre érkezik a vízutánpótlás: 30 millió köbmétert tárolhatnak be

A novemberi időjárás azonban kedvezőbb fordulatot hozott. A Tisza vízgyűjtő területein lehullott csapadék hatására megemelkedett a folyó vízszintje, a KÖTIVIZIG pedig már november közepén jelentős vízszintemelkedést jelzett előre. A vízügyi igazgatóság november 17-i közleménye szerint ezt a kedvezőbb vízjárást kihasználva a Kiskörei Vízlépcső üzemeltetési szabályzatában meghatározott rendkívüli üzemrend szerint emelik meg a Tisza-tó vízszintjét. A terv szerint a téli üzemi vízszintet a Kisköre-felső vízmércén mért 680 centiméterre töltik fel. Ezzel közel 30 millió köbméter többletvízkészletet tudnak a tározóban elraktározni.

Ez különösen fontos a hónapokig tartó vízhiány után, hiszen a most érkező víz később is felhasználható lesz. A betározás célja nem csupán a Tisza-tó vízkészletének növelése: a vízszintemelkedés levonulását követően a tartalékot a Körös-völgy, valamint a térségi vízpótlások során kívánják hasznosítani.

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Nem marad tartósan 680 centiméteren a Tisza-tó

A mostani intézkedés rendkívüli vízgazdálkodási lépés, nem a megszokott téli vízszint végleges megváltoztatása. A KÖTIVIZIG tájékoztatása szerint a többletvíz betározását követően, a vízszintemelkedés levonulása után fokozatosan csökkentik majd a tározó vízszintjét. A cél az, hogy a Kisköre-felső vízmércén mért 650+10 centiméteres szintre álljanak vissza. Ez 660 centiméteres vízállást jelent.

A vízügyi szakembereknek tehát most az a feladatuk, hogy a kedvezőbb vízjárás idején érkező víztöbbletből minél többet megőrizzenek, majd azt a megfelelő időben és mennyiségben továbbítsák a vízhiánnyal érintett térségekbe.