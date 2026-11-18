Újabb fontos lépés történt a budapesti kisföldalatti felújításában és meghosszabbításában.
Vége a lezárásnak: 15 év után újranyit a vidék egyik legkülönlegesebb kilátója, a tériszonyosok rémálma – szigorú szabályokat vezettek be
Hosszú évek után ismét birtokba vehetik a kirándulók a Nagy-Eged-hegyi Dobó István-kilátót. Az Eger fölé magasodó, több mint hatvanéves építmény felújítása a végéhez közeledik, az EGERERDŐ Zrt. pedig már a látogatóknak szóló legfontosabb tudnivalókat is közzétette. A különleges szerkezetű kilátó azonban nem egészen olyan, mint a megszokott turistalátványosságok: egyszerre legfeljebb nyolcan tartózkodhatnak rajta, a tériszonyosoknak és a tíz év alatti gyerekeknek pedig nem ajánlják a feljutást.
Jó hír érkezett: hamarosan ismét megnyílhat a Nagy-Eged-hegyi Dobó István-kilátó. Az EGERERDŐ Erdészeti Zrt. tájékoztatása szerint a felújítás utolsó munkálatai zajlanak, a hosszú ideje lezárt építmény pedig újra fogadhatja a túrázókat.
A kilátó története egészen 1962. október 14-ig nyúlik vissza, ekkor adták át a Nagy-Eged-hegy 537 méter magas csúcsán álló építményt. A 34 méter magas torony nem mindennapi látványosság: eredetileg egy fúrótorony acélszerkezetét alakították át kilátóvá, vagyis már a kialakítása is eltér a hagyományos erdei kilátókétól. Az építményt 1997-ben egyszer már felújították, ám állapota később ismét leromlott. A hatóság 2011-ben életveszélyesnek minősítette, ezért lezárták a látogatók elől. Azóta mintegy másfél évtized telt el úgy, hogy a kirándulók nem használhatták a különleges kilátópontot. A rekonstrukció munkaterületét 2026. július 21-én adták át a kivitelezőnek. A felújítás egyik fontos szempontja az eredeti acélszerkezet megőrzése volt, miközben a biztonságos használathoz szükséges műszaki beavatkozásokat is elvégezték.
Egyszerre csak nyolcan mehetnek fel: erre a 6 szabályra kell figyelni
A kilátó sajátos kialakítása miatt az EGERERDŐ Zrt. külön felhívta a figyelmet a biztonságos használat feltételeire. A látogatóknak érdemes már az indulás előtt megismerniük az előírásokat, ugyanis nem mindenki számára ajánlott a feljutás.
A legfontosabb szabályok:
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- Egyszerre legfeljebb nyolc látogató tartózkodhat a kilátón. Ha ennél többen érkeznek, a többieknek a kialakított pihenőfelületen kell megvárniuk, amíg felszabadul a hely.
- Tíz év alatti gyermekeknek nem ajánlják a feljutást.
- A tériszonyban szenvedőknek szintén nem javasolt a kilátó használata. A 10 és 18 év közötti fiatalok csak felnőtt felügyeletével mehetnek fel.
- Viharos időben tilos a kilátó használata, sőt az építmény öt méteres körzetét is el kell kerülni.
- Tűzzel kapcsolatos tevékenység a kilátón és annak közvetlen környezetében egyaránt tilos.
- Az üzemeltető arra is figyelmeztetett, hogy a kilátó mindenki számára kizárólag saját felelősségére, rendeltetésszerűen használható. Vagyis a szabályok betartása nem puszta formalitás: a különleges szerkezet biztonságos használatához elengedhetetlen.
Nem mindennapi panoráma várja a kirándulókat
A Nagy-Eged-hegy Eger egyik legismertebb kirándulóhelye, a csúcsról pedig különleges kilátás nyílik a városra és a környező vidékre. A hegy az Egri Borvidék szempontjából is jelentős, déli lejtőin értékes szőlőterületek találhatók. A Dobó István-kilátó újbóli megnyitása ezért nemcsak egy régi építmény megmentését jelenti, hanem az egri kirándulóhelyek kínálatát is gazdagítja. A pontos újranyitási időpontot egyelőre nem közölték, az EGERERDŐ tájékoztatása alapján azonban már az utolsó simítások zajlanak.
Aki tehát felkeresné a kilátót, annak érdemes figyelnie az erdészeti társaság további közleményeit. A panoráma hamarosan ismét elérhető lehet, de a feljutás előtt nem árt mérlegelni: a 34 méteres, különleges kialakítású torony nem feltétlenül a tériszonyos kirándulók kedvence lesz.
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