Különleges madár tűnt fel a tatai Öreg-tónál: a webkamerák felvételén egy vörösnyakú ludat szúrtak ki a szakemberek. A fokozottan védett, globálisan veszélyeztetett madárból az idei szezonban egyszerre négy példányt is megfigyeltek a területen. Aki szeretné látni, most élőben is követheti a tatai vadludak mozgolódását.

Különleges vendég jelent meg a tatai Öreg-tónál: a vörösnyakú lúd a novemberi vadludas szezon egyik legizgalmasabb megfigyelése lehet. A madarat a természetvédelmi szakemberek a kihelyezett webkamerák felvételén vették észre, néhány nappal azután, hogy elindult az élő közvetítés. A Kemma cikke szerint a példány közvetlenül a reggeli kihúzás előtt tűnt fel a kamera látóterében, és az idei szezonban már egyszerre négy vörösnyakú ludat is megfigyeltek a környéken.

A faj nem mindennapi látvány: a vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) a kisebb termetű vadludak közé tartozik, tollazatán pedig feltűnő gesztenyevörös, fekete és fehér színek váltakoznak. A Hortobágyi Nemzeti Park ismertetője szerint a madár körülbelül tőkés réce méretű, rövid, vastag nyakáról és jellegzetes vörös pofafoltjáról is felismerhető.

Egymillió forint a természetvédelmi értéke

A vörösnyakú lúd nem csupán látványos, hanem természetvédelmi szempontból is különösen értékes faj. Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke egymillió forint. A faj globálisan veszélyeztetett, fészkelőterületei Kelet-Szibéria tundráin találhatók, a telet pedig elsősorban a Fekete-tenger térségében tölti.

A Tatai Vadlúd Sokadalom hivatalos fajismertetője szerint a Kárpát-medencében az 1990-es évek végéig csak kisebb csapatai bukkantak fel, az utóbbi két évtizedben azonban egyre nagyobb számban jelennek meg a térségben. Az Öreg-tavon novembertől februárig is rendszeresen megfigyelhetők.

A vörösnyakú lúd a nagyobb vadlúdcsapatokban könnyen elvegyülhet, ezért a megfigyelése különösen izgalmas a madarászok számára. A gesztenyevörös-fekete-fehér tollazat ugyan feltűnő, de a nagy tömegben, rosszabb látási viszonyok között nem mindig egyszerű kiszúrni.

Hamarosan kezdődik a 26. Tatai Vadlúd Sokadalom

A különleges madár felbukkanása éppen a november végi rendezvény előtt hozott izgalmat Tatára. A 26. Tatai Vadlúd Sokadalmat 2026. november 28-án, szombaton rendezik meg az Öreg-tó partján, az Építők parki madármegfigyelő torony térségében. A szervezők, köztük a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom megyei csoportja és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, idén is egész napos programokkal készülnek.

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A látogatók már reggel 7 órától megfigyelhetik a vadludak kihúzását, vagyis azt, ahogy a madarak napkelte környékén elhagyják az éjszakázóhelyüket, majd délután 16 órakor az esti behúzást is követhetik. A tóparton teleszkópokkal és madarász szakemberek segítségével lehet megfigyelni a madarakat. A rendezvényen vezetett madármegfigyelő séták, előadások és egyéb természetismereti programok is várják az érdeklődőket.

Aki nem tud személyesen kilátogatni Tatára, az élő webkamerás közvetítésen keresztül is figyelheti az Öreg-tavat. A közvetítés november 9-én indult, két kamera képén keresztül lehet követni a vízen pihenő és a reggeli, illetve esti mozgásra készülő vadludakat.

A madarak nyugalmának megőrzése érdekében azonban fontos, hogy a látogatók a kiépített tóparti sétányról figyeljék őket, és ne menjenek be a tómederbe. A drónok használata is tilos a tó fölött. A vadludak számára ugyanis a zavartalan éjszakázóhely legalább olyan fontos, mint az, hogy a természetbarátok közelről megcsodálhassák őket.